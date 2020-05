Putaendo Sin Mineras

¿Sabías que Putaendo, el primer pueblo libre de Chile, hoy se encuentra amenazado por un proyecto para construir una mina a Rajo abierto?

Este proyecto minero es de gran envergadura y se ubicaría justo en el centro del Río Rocín, que alimenta el agotado Río Putaendo y que dejaría sin agua el valle, devastando la agricultura local, la ganadería y el rico patrimonio natural y humano de Putaendo.

Putaendo es una comuna de 17 mil habitantes, ubicada al norte de Santiago, en la provincia de San Felipe.

No necesitamos la Gran Minería para nuestro desarrollo. En nuestros valles existen más de 1.300 petroglifos identificados, además de senderos del inca y pucarás.

Somos el primer pueblo libre de Chile, porque por aquí ingresó el grueso del Ejército Libertador de Los Andes, ruta que el Gobierno Argentino ha solicitado sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Putaendo es epicentro de una dinámica actividad cultural, con el carnaval más largo de Chile, encuentros de payadores, escritores, cantores a lo humano y lo divino, fiestas costumbristas, componedores de huesos y bailes chinos.

Disponemos de un variado paisaje que permite zonas de paseo, campings, cabalgatas, caminatas, cicletadas, miradores y escaladas. Heredamos una rica arquitectura patrimonial, donde destacamos los Corrales del Chalaco que son Monumento Histórico Nacional y nuestro centro está declarado Zona Típica protegida por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Además, somos productores de ricos nectarines, huesillos, pasas, quesos de cabra, que nos dan una variada gastronomía. La cordillera de Putaendo se encuentra en un estado excepcional, es un extenso territorio que da origen a múltiples cuencas andinas que nacen de numerosos glaciares de roca. Las aguas recorren cuesta abajo formando cauces de distintos tamaños y colores dados por los minerales que yacen bajo estos ricos suelos.

Estas montañas son el hábitat de pumas, cóndores, gatos colocolo y guanacos que pastorean sobre increíbles bofedales altoandinos. En esta cordillera se ha descrito el límite norte y sur de al menos 21 especies de plantas, pues se encuentran en una zona de transición climática entre la árida propia del desierto de Atacama y la mediterránea de Chile Central, propiciando la existencia de abundante flora nativa. Además, existen 25 especies de animales y plantas en alguna categoría de conservación.

Putaendo es el único valle de la Zona Central sin Gran Minería, por lo tanto, la empresa canadiense Los Andes Cooper, el Servicio de Evaluación Ambiental y el Intendente Regional, representante del gobierno chileno, tienen la oportunidad de frenar este proyecto minero y no convertirse en los responsables de la destrucción de la única fuente de agua del Valle de Putaendo.

Sin agua todo lo demás pierde su valor. No queremos ser la próxima zona de sacrificio, Queremos un Putaendo Sin Mineras