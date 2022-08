La lucha por sistemas alimentarios sostenibles

Iain Dalton, de Socialism Today, edición de junio de 2022, revista mensual del Partido Socialista (Comité por una Internacional de Trabajadores en Inglaterra y Gales)

Imagen: Alojamiento de trabajadores agrícolas en Coleraine, Co Antrim, Irlanda del Norte (imagen: © Copyright Sarah Charlesworth y con licencia para su reutilización bajo esta licencia Creative Commons)



Con el aumento de los movimientos de protesta en torno al cambio climático en los últimos años, la cuestión de la producción y distribución de alimentos se ha centrado cada vez más en la atención.

Por un lado, se estima que la producción mundial de alimentos representa el 18 % de las emisiones de carbono según un estudio de la ONU de 2006, mientras que el sistema alimentario mundial en su conjunto representa hasta el 40 %. Por otro lado, los impactos del cambio climático en la producción de alimentos ya se están sintiendo, con fuertes lluvias y sequías en diferentes partes del mundo que limitan las cosechas de trigo y se suman a los ya altos precios del trigo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Estos desarrollos plantean cada vez más la cuestión de cómo garantizar un suministro de alimentos estable y sostenible. Es para responder a esta pregunta en el Reino Unido que Landworkers’ Alliance elaboró ​​su informe, Vocal for Local: Why Regional Food Systems are the Future. Landworkers’ Alliance es un sindicato de pequeños agricultores y otros trabajadores de la tierra (como los silvicultores) establecido en 2012, con una membresía de alrededor de 1200, y es la afiliada en el Reino Unido del movimiento campesino La Vía Campesina de 200 millones, principalmente con sede en América Latina. Están especialmente interesados ​​en el papel que desempeñarían los miembros a los que representan.

A pesar de que el Reino Unido es el quinto o sexto país más rico del mundo, el informe de Vocal for Local detalla cómo “la pobreza alimentaria en el Reino Unido aumenta año tras año: aproximadamente 8,4 millones de personas luchan por conseguir lo suficiente para comer y 4,7 millones pasan un día completo”. Sin comer. Esto se ha destacado aún más por la pandemia de Covid-19, que ha visto como los niveles de inseguridad alimentaria del Reino Unido se cuadruplican al 16% de la población”.

El informe es inequívoco sobre la causa de estos problemas, afirmando que “estas fallas se basan en un sistema alimentario cuya primera preocupación es la economía de libre mercado y la expansión de las empresas transnacionales”. Si bien los autores del informe no mencionan la palabra capitalismo, es precisamente un sistema arraigado en la idea de que el libre mercado sabe más y con una tendencia hacia la dominación de sectores de la economía por parte de monopolios, como las empresas transnacionales.

En particular, la forma en que se producen y distribuyen los alimentos en el Reino Unido reduce los ingresos de los agricultores. El informe cita a los agricultores que reciben solo el 8% del precio de venta de los productos, mientras que también absorben los costos de varias prácticas de supermercados que incluyen «cancelación de pedidos de última hora, deducciones de facturas, tarifas inexplicables y el costo de productos desperdiciados debido a fallas estéticas». Esto ha resultado en el cierre de 33.500 explotaciones agrícolas en el Reino Unido entre 2005 y 2015.

La respuesta del informe a este problema es triple: sistemas alimentarios locales, cadenas de suministro cortas y rutas descentralizadas al mercado. Los dos primeros son relativamente sencillos, los sistemas alimentarios locales y las cadenas de suministro cortas significan acortar la distancia y el tiempo entre la cosecha y el consumo. Esto generalmente significa producir alimentos más cerca de donde se consumirán y eliminar tantos intermediarios como sea posible. Esto no solo ahorraría en costos de transporte, sino que, en general, los alimentos más frescos son más nutritivos.

En el Reino Unido, la mayoría de los alimentos que se consumen se importan, pero existe la posibilidad de cultivar muchos más alimentos localmente. Un estudio citado en el informe sugiere que aumentar la producción nacional de hortalizas en el Reino Unido podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 7 % y la huella hídrica en un 1,1 %.

Las rutas descentralizadas al mercado pueden implicar ambas cosas, pero “distingue tanto los sistemas alimentarios locales como las cadenas de suministro cortas del sistema de suministro de los supermercados”.

Si bien el informe menciona los problemas que el capitalismo impone al sistema alimentario, los autores parecen incapaces de imaginar una forma alternativa de organizar las redes de suministro construidas por los supermercados.

Como se ve obligado a reconocer en el informe, «los supermercados y sus sistemas industriales de producción y distribución sin duda han tenido éxito a la hora de ofrecer comida conveniente, variada y asequible a muchas personas». Esto refleja las economías de escala que los supermercados han podido construir. Sin embargo, hay varios aspectos negativos en la forma en que esto se ha desarrollado, como señala el informe. “El modelo económico de la cadena de suministro industrial se basa en poder vender grandes volúmenes de alimentos procesados”, dice, “lo que proporciona un gran margen en materias primas baratas. Esto significa que los alimentos procesados ​​poco saludables se comercializan agresivamente”.

Si bien es cierto que debido al tiempo de trabajo adicional incorporado en la producción de alimentos procesados ​​existe una mayor posibilidad de obtener ganancias de ellos, esta es solo una parte de la historia de por qué se almacenan.

Otro factor importante, que lamentablemente este informe no aborda, es qué alimentos la gente tiene tiempo para preparar y consumir. Con algunas de las jornadas laborales más largas de Europa, ¿es de extrañar que los alimentos procesados, que por lo general requieren menos tiempo de preparación, formen una parte importante de la dieta de algunas personas? Demandas tales como una semana laboral más corta, así como la disponibilidad de comedores comunitarios y de trabajo baratos y de buena calidad, abordarían algunos de estos problemas.

Del mismo modo, el informe no se equivoca al condenar los niveles salariales relativamente bajos en los supermercados, ni el «disfraz de elección» que los supermercados dicen que ofrecen, mientras que a menudo almacenan selecciones limitadas de variedades de alimentos, como solo un puñado de los cientos de variedades de manzana que existen.

En general, plantean la idea de establecer más proyectos peer-to-peer y otros proyectos a pequeña escala que vinculen a los consumidores lo más directamente posible con los productores. A pesar de incluso plantear la idea en el informe de que “es función del gobierno abordar esta falla del mercado”, los autores no plantean la idea de convertir estas empresas en propiedad pública. En cambio, el informe argumenta que el estado debería intervenir en el mercado para frenar el crecimiento de los supermercados a través de medios tales como la denegación de permisos de construcción para nuevos desarrollos, o mediante el uso de contratación pública en relación con el gobierno local y otros servicios públicos.

Tal solución de organizarse efectivamente alrededor de los lados del sistema de suministro de supermercados no está muy alejada de las ideas presentadas por algunos de la izquierda, incluso en el Informe de Modelos Alternativos de Propiedad de 2017 del Partido Laborista patrocinado por el entonces canciller en la sombra John McDonnell, que la alternativa a la nacionalización es el establecimiento de empresas o cooperativas éticamente competidoras.

Pero esto deja intacto el sistema de abastecimiento de los supermercados, con todos los problemas que destaca el informe. En realidad, es solo una solución para un puñado relativo de personas que pueden permitirse pagar más que la tasa de mercado, y el número relativamente pequeño que puede ser subsidiado por ellos.

El informe incluye un objetivo del 25% para la cuota de mercado del suministro de alimentos para las «empresas alimentarias independientes», dejando el 75% aún en manos de los supermercados y las grandes empresas. A lo largo del informe, los estudios de casos presentados al citar estos esquemas de caridad, mencionan a personas que pagan precios de «solidaridad» más altos o que reciben «financiamiento» de fuentes no identificadas para financiar tales esquemas.

Este enfoque limitado se deriva de ver el sistema de suministro de los supermercados como un monolito, en el que los supermercados tienen un poder económico concentrado y no enfrentan ningún desafío que pueda transformarlos. Pero como todas las empresas capitalistas, los supermercados no están a cargo de sus propietarios y accionistas capitalistas, sino de los trabajadores minoristas y de distribución que emplean. El poder potencial que tienen estos trabajadores y sus sindicatos no se considera realmente en el informe de Vocal for Local.

Sin embargo, quizás sea comprensible por qué este podría ser el punto de vista de los autores, dado que el principal sindicato que representa a los trabajadores minoristas en los supermercados, su red de distribución y sus cadenas de suministro, es el Sindicato de Trabajadores de Tiendas, Distribución y Afines (USDAW). El liderazgo de USDAW ha adoptado una estrategia de asociación con las principales cadenas de supermercados durante las últimas dos décadas, una estrategia basada en la falta de confianza de los trabajadores minoristas para estar preparados para luchar y, por lo tanto, aceptar las migajas que ofrece la administración. Hasta 2021, USDAW solo había realizado un puñado de huelgas en ese período entre los trabajadores para defender o mejorar su salario y condiciones.

USDAW ha sufrido cierta pérdida de membresía durante la pandemia de Covid-19, desde un máximo de 430,000 miembros antes de la pandemia, a alrededor de 370,000 ahora. Sin embargo, según el informe anual de 2021, el sindicato tiene 147 029 miembros que trabajan en Tesco, la mayor empresa de supermercados y empleador del Reino Unido (además, Unite también es un sindicato reconocido en varios de los centros de distribución de la empresa). El poder potencial de estos trabajadores quedó demostrado cuando nueve centros de distribución del USDAW (junto con cuatro centros organizados por Unite) votaron a favor de una huelga que obligó a la empresa a aumentar el aumento salarial que se ofrecía a los trabajadores.

Pero tal poder no se limita solo a la cuestión del salario y las condiciones. Durante las primeras etapas de la pandemia, cuando los estantes comenzaban a agotarse, por ejemplo, los trabajadores de las tiendas tomaron sus propias medidas de racionamiento improvisadas para tratar de garantizar que las personas pudieran obtener suministros, antes de la acción oficial sobre este tema.

El gobierno finalmente suspendió las leyes de competencia para tratar de garantizar que se mantuvieran los suministros. Pero la lógica del capitalismo no es organizarse para garantizar el acceso a los bienes esenciales para todos cuando hay escasez de suministro, sino, ante todo, garantizar que sigan siendo rentables, con cualquier «equidad» en esta política que viene después. Entonces, las políticas adoptadas por las empresas para mantener las ganancias incluyeron productos más pesados ​​​​con una menor rentabilidad al estar más abajo en el orden jerárquico para reabastecer las tiendas y los estantes.

Pero las medidas tomadas por los trabajadores al principio de la pandemia sobre esto, y sobre cuestiones de salud y seguridad, incluidas huelgas no oficiales en algunos minoristas, muestran cómo podría desarrollarse una lucha por el control de los trabajadores sobre cómo operan los supermercados. Sacar los supermercados del control de las ganancias privadas y convertirlos en propiedad pública democrática, dirigidos por comités conjuntos electos de representantes de los trabajadores minoristas y la clase trabajadora en general, podría decidir democráticamente las prioridades, incluido qué y cuánto almacenar, entre otros.

Desafortunadamente, tales ideas están ausentes del informe de Landworkers’ Alliance. De hecho, la única función prescrita para los trabajadores que lo leen es “contactar a su parlamentario”, “considerar de dónde provienen sus alimentos”, “apoyar a los agricultores y productores locales” y “correr la voz”; en suma, acciones tomadas por individuos más que cualquier noción de acción colectiva.

Lucha por alimentos sostenibles y de calidad

Sin embargo, algunas de las ideas en el informe tienen mucho más sentido como complementos para convertir los supermercados en propiedad pública democrática, en lugar de ser alternativas. Por ejemplo, en términos de acortar las cadenas de suministro, se dan una serie de ejemplos de las dificultades de los pequeños productores para acceder a los sistemas de contratación pública, con un estudio de caso de un intento de probar esto en Gloucestershire que destaca «la falta de instalaciones de procesamiento» y «débil redes locales de distribución” como dos de los tres principales obstáculos identificados. Pero abrir y coordinar las redes de distribución y las instalaciones de procesamiento de los supermercados y sus principales proveedores proporcionaría los recursos para abordar esto.

Sin el motivo de la ganancia, empujando a los supermercados a buscar proveedores que reduzcan el salario de sus trabajadores (y, a veces, de ellos mismos) al suelo, entonces se podrían decidir prioridades alternativas, incluida la minimización de la distancia que los alimentos necesitan para viajar de la granja a la mesa. Esto requeriría una planificación para determinar qué niveles de diferentes alimentos se podrían producir localmente en cada área y dónde se requerirían como materia prima en los hogares, los comedores de los lugares de trabajo, los restaurantes, para el procesamiento, etc.

Fundamentalmente, un programa para luchar por alimentos sostenibles y de alta calidad no consiste en tratar de pasar de contrabando sistemas alimentarios sostenibles a los costados de nuestro sistema capitalista actual, sino en abordar ese sistema de frente. Tal programa debe tener en su corazón la necesidad de llevar las partes decisivas de la economía a la propiedad pública bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores, para poder planificar y coordinar la producción y distribución de alimentos. No para satisfacer lo que más rentabiliza a los grandes supermercados y multinacionales de la alimentación, sino las necesidades, nutricionales, etc., de la población y de nuestro planeta.

