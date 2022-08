Chile. Reflexiones sobre la nueva Constitución

Periodismo Internacional Alternativo 29 de agosto de 2022

Por Gregorio Mondaca Crestto*

“No pienses en un gato jaspeado llamado nueva constitución”

Desde nuestros intereses de clase, declarados en nuestra mirada o marco teórico para el análisis de coyuntura en la marcha de la lucha de clases, la puesta en valor para las y los trabajadores conscientes y organizados, al movilizar a amplios sectores de masas por la opción APRUEBO en esta campaña de lucha mediática y política entre Julio y Septiembre de 2022, es el inicio de la derrota del individualismo, reiniciamos bajo otras formas la rebelión por la vida, el desbasté del régimen constituido y profundizamos la crisis de legitimidad del sistema de dominación en el Chile de hoy.

El pacto de noviembre de 2019 para salvar el patrón de acumulación, se realiza estucando y remodelando el régimen, conservando la toma de decisiones en la casta política que garantiza a la oligarquía la continuidad del régimen neoliberal bajo otras formas, que a no dudar generarán contradicciones en el propio régimen neoliberal en el curso del siglo XXI, siglo de la crisis sistémica global del capitalismo (crisis climática y del capital, crisis sanitaria, alimentaria, energética, demográfica, y de legitimidad de los regímenes liberales).

La casta del régimen, en respuesta a la rebelión popular reiniciada en octubre de 2019, a espaldas (y con Gabriel Boric en la foto) de la ciudadanía, de los movimientos sociales populares para imponer una maniobra destinada a desarticular las movilizaciones sociales, y a la vez ganar tiempo para recuperar sus posiciones de privilegio en la economía y en la institucionalidad del Estado, y a la vez “sosegar a la clase media” que cuestiona su libertad para conservar privilegios y continuar viviendo como están viviendo a costa de las mayorías.

Producto de negociaciones, la vieja y nueva casta del régimen han acordado que el actual congreso (de mayoría neoliberal) actúe como “Poder Constituyente” y acomode según le convenga a sus intereses el borrador que elaboró durante un año de trabajo la convención constitucional electa, texto que será plebiscitado en septiembre de 2022, en un contexto global de crisis climática, estanflación y crisis sanitaria, y ralentización de la crisis de legitimidad del régimen neoliberal.

Complementariamente, la convención constitucional (de mayoría neoliberal digitada solapada) prolongó la vigencia del CARTEL hegemónico que prefiere el orden de la injusticia al des-orden demoliberal, ese es el congreso actual hasta marzo de 2026 (salvo los parlamentarios comunistas y la obrera represaliada hoy senadora Fabiola Campillai, de origen diaguita), lo que significa, en la práctica, que mayoritariamente los mismos sectores que gobernaron los últimos 32 años tendrán 3 años y medio para bloquear cambios que contribuyan al ascenso de los movimientos sociales populares y sindicales de base clasista, y del movimiento de resistencia mapuche, y la pérdida de los privilegios de las clases dominantes (ABC1).

Por tanto, de las posibilidades de democratización del Estado, en pocas palabras es una contradictoria forma de continuidad neoliberal la maniobra en curso.

Sugerimos visionar críticamente un corto cuya historia no se parece, rima: “Mouseland: Una animación para no repetir la historia” [1]

En consecuencia, desde nuestro interés de clase, al movilizar a amplios sectores de masas por la opción APRUEBO en esta campaña de lucha mediática y política para la victoria en el plebiscito del 4 de septiembre, implica contribuir a la vinculación, confluencia, organización y acción de bases populares para reanimar la movilización, develar a la casta y su negocio, y destacar los contenidos que distinguen los importantes avances democratizadores logrados en el debate de la convención constitucional: ambientalismo, paridad, derechos (negociación colectiva ramal, salud, vivienda), plurinacionalidad, regionalismo, competencias deliberativas, incidencia ciudadana, útiles para superar la despolitización de las masas y la correlación de debilidades existentes.

Volvemos a repetir, las palabras de Miguel Enríquez, al contribuir a dar el machetazo electoral contra la oligarquía en la situación actual, “No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías …Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por si mismas los problemas de las clases, sólo los plantean.”

Para nosotros los Rojos, las y los militantes de base clasista, los Allendistas, las elecciones sirven para hacer propaganda, posicionar temáticas y dirigentes de la revolución entre las comunidades y sus territorios, y en el escenario político legal, las elecciones no entregan el poder a quienes participen en ella, las masas.

Las elecciones sirven para posicionar ideas y plantear los problemas, ni más ni menos. Las elecciones son un momento, un medio que se puede o no usar para fortalecer las luchas y fuerzas culturales del pueblo y avanzar hacia la conquista del poder material para las mayorías. Su uso la hace importante desde el punto de vista de las consecuencias y perspectivas abiertas a partir de octubre 2019, el despertar.

Nosotros, como política participamos de toda actividad electoral sobre la base de condicionarla al levantamiento de un programa para el cambio. Un programa de acción que contribuye al despertar: ÁLZATE CHILE, iniciamos la derrota del individualismo, insurge la fraternidad, la memoria, la alegría del Pueblo.

Sugerimos visionar críticamente una película documental, MI PAÍS “IMAGINARIO” [2]

INICIAR LA DERROTA DEL INDIVIDUALISMO, insurge la fraternidad, la memoria, la alegría

Para quienes creen en el liberalismo (progre o no) y son miserables e infelices, más aun, demostrándolo con su sometimiento a la ley del LUCRO, este en un momento de confusión, para quienes tenemos la esperanza intacta, y somos optimistas intransigentes que reivindicamos la felicidad en el valor del trabajo, tenemos conciencia que la historia no se repite, pero rima:

Estamos en una encrucijada, donde el análisis concreto de la situación concreta, nos debe enrumbar los pasos en la dirección correcta, con el tacto, el tono, el tino y criterio al asumir un prolongado e irregular camino de lucha y resistencia para sumar pueblo y no ser sumados por la oligarquía, es momento de enfriar la cabeza, mirar el horizonte, usar el retrovisor (la memoria) y las luces altas (análisis prospectivo) para lograr discernir la ecuación del que hacer para avanzar “Un paso adelante, dos pasos atrás”, develando en la marcha de los acontecimientos los nudos del momento actual, cuando y donde la lucha elemental es desde la cuna hasta la tumba para superar las injusticias establecidas por la triada lucro, abuso e impunidad de los de arriba, quienes para sí luchan conscientes y organizadamente en defensa de sus libertades para continuar viviendo como están viviendo, defendiendo su espacio vital de convivencia y seguridad para actuar impunemente, abusar y lucrar a costa de las mayorías sociales.

La evidencia histórica nos devela que cada 50 años los Pueblos despiertan y se abren paso por el camino de la lucha irregular y prolongada hacia la revolución, nuevas ideas nacen y renacen con las nuevas generaciones de la clase popular en rebelión, y latentes en resistencia, logrando superar la correlación de debilidades existentes, re-politizando la vida social y enfrentando la fascistización; la supremacía neoliberal.

Las ideas contrarrevolucionarias van muriendo y las clases dominantes pierden terreno, su régimen y sistema de dominación entra en crisis de legitimidad, condicionado por la situación de la crisis global del capitalismo. Se evidencia con claridad la contradicción principal de la actual etapa, la materia obscura que subyace en el movimiento real de la vida, considerando las sombras, malestar, dolor físico, emocional y social de las personas y sus comunidades, así como el trabajo de hormiga entre sus raíces sociales e históricas que condicionan la resistencia.

La evidencia es el trabajo de hormiga que retoman los sectores populares organizados sobre el control de sus vidas para perfilar un proyecto de vida fraterno, justo, libre; transitando desde una conciencia real (sujeta a la opresión) a una conciencia posible que contribuya a alcanzar grados de bienestar, considerando situaciones de malestar y dolor, que surgen desde las tensiones que se vivencian en lo cotidiano con el régimen, en el que se han desarticulado las dinámicas de solidaridad, convivencia y vida social, iniciando, desde abajo y desde adentro, con paciencia y profundidad, la derrota del individualismo y la insurgencia la fraternidad, la memoria, la alegría.

Pulsiones, tensiones, emociones que se viven, están y hacen en el cotidiano y que las han situado como individuos “competitivos” en la soledad, un espacio que socializa expectativas y privatiza el dolor en amplios sectores sociales precarizados, excluidos, en riesgo permanente de ser desalojados de sus memorias y comunidades de bienestar material y afectivo, y de pasada vulnerados en sus derechos.

Los Pueblos transitamos desde la Patagonia profunda a Aztlán, por una sinuosa situación revolucionaria en desarrollo, hacia una etapa que nos planteará la decisión entre: ser pueblos soberanos de una identidad regional integrada, un pueblo continente liberado, la Patria Grande; o continuar como una entidad fragmentada en la moderna servidumbre neoliberal, sin soberanía, sin derechos, sin gobierno de los Pueblos. Esta es la contradicción principal de la actual etapa histórica, Servidumbre Neoliberal O Soberanía de los Pueblos.

Por tanto, es necesario saber reconocer las condiciones objetivas favorables o no, saber reconocer la existencia en las masas de un “estado de resistencia pasiva”. En tal caso, y partiendo de las competencias tácticas de un sujeto colectivo es posible crear una situación de cambio, pues es idealista pensar que algún día habrá “situación de cambio” si no se cuenta con una conducción audaz y flexible, es decir, si no hay “voluntad revolucionaria” que materialice un programa de acción.

En el momento actual en Chile el rechazo (la oligarquía) al cambio no ha mostrado ni una sola manifestación masiva y el apruebo al cambio suma y crece con miles de manifestantes en las calles, y un dialogo social inicial entre la militancia popular.

El 4 septiembre se aprueba o se rechaza … No hay tercera vía, hay que trancarle el paso a los partidos del régimen que suplanten la clase popular y la sociedad civil que está por el cambio e iniciar la derrota del individualismo, para que el pueblo mande se requiere de un programa de acción, plataformas de acumulación e instrumentos de conducción, comunicación y combate eficientes en la movilización política de masas para la acumulación de fuerzas. En pocas palabras sumar pueblo y no ser sumados por la oligarquía.

En la escena donde los actores siguen al dinero para declamar un guion legalmente y solo suman los que cuentan (lo que sea que cuenten: oro o cocaína, litio o cobre, pulgadas de madera, toneladas de callampas o litros de vino), se debate sobre la aprobación o rechazo de un texto constitucional que políticamente no existe, no está vigente, no es el imperio de la ley, no está promulgada, y los cachorros de la casta hacen lo posible para que no lo sea:

El texto que se validará después del plebiscito de salida aún no está promulgado, y desde hace un mes lo cacarea hasta la última pajarita de la casta política del régimen neoliberal. Es un texto que se está escribiendo hoy en las oficinas del gobierno y sus asesorías de la NED/espacio público, y en las oficinas de las alianzas políticas oficialistas y opositoras de los partidos del régimen neoliberal (Agosto 2022). El espacio de discusión del texto constitucional que sale de esas negociaciones pre – plebiscito será el congreso del régimen neoliberal prolongado hacia el 2026 – por decisión de la propia convención constitucional – en el que empatan y consensuan las vías futuras del modelo, su régimen entre viejos y nuevos actores oligárquico neoliberales sean travestidos o no, ellos el cartel del congreso son quienes en resolverán el texto constitucional que sale de la reforma a la constitución de 1980, elaborado por la convención. Leámoslo así: En el plebiscito de entrada ganó la opción “por una nueva constitución” en la primera pregunta. En la segunda pregunta ganó de hecho, para los de arriba, la opción “convención mixta” cuya conformación era definida por un 50 % de elegidos por la ciudadanía y 50% de designados por el congreso del régimen neoliberal. Así se entiende que, en los hechos, ha habido un primer momento de la convención mixta, aquél en que son elegidas personas convencionales a través de mecanismos democráticos y con criterios amplios de inclusión: ecológico, paritario, regional, plurinacional – para la exportación – cuyo rol oculto era propositivo y declarativo para la galería donde están los espectadores, las mayorías sociales, quienes ganamos el plebiscito de entrada 8/2 formalmente, y que eligieron convencionales para elaborar una nueva constitución, sin fuerza real para promulgarla, luego de someterla a plebiscito de salida, dado su condicionamiento institucional. Ahora viene el momento resolutivo de la convención mixta de hecho, sin ruptura, y sin las y los convencionales electos – quizás dirigencias sociales designadas, como la CUT – quienes resolverán las negociaciones pre – plebiscito y definirán el texto de la “Nueva Constitución” si es que su nuevo jefe JUAN SUTÍL les concede algo, luego de disposición colaborativa en el aniversario de la CUT. Visto de manera realista, todo ha sido una operación de simulación, cuyos actores principales es el elenco del FA dirigidos por el trio Jackson-Vallejo-Boric y sus asesores de la NED/espacio público, encabezados por Diego Pardow, Margarita Maira, Lucia Dammert, Eduardo Bitran, Maisa Rojas, Patricio Fernández, entre otros altos ejecutivos de empresas B (complementarias a los intereses de las empresas A del capital financiero-rentista y especulativo). Desde el 15 de noviembre 2019, con su ley de reforma constitucional, con su plebiscito de entrada y su plebiscito de salida del 4 septiembre 2022. Lo que intenta la casta es una operación de contención para desarticular la rebelión, e infringir una nueva derrota a la lucha de las trabajadoras por sus demandas, y principalmente derechos de aquellas excluidas, represaliadas, y proscritas por el neoliberalismo, la mujer popular y los movimientos populares. Si bien la historia no se repite, rima: Nos tienen otra vez en el cerco, como en la coyuntura 85 – 88. No aprendemos, pues el sujeto político popular ha sido destruido por la social democracia en los últimos 30 años, nos sometieron a la pecera, hasta que se rebalsó, y despertó el sujeto que aprende en la medida que lucha y lucha en la medida que aprende. Mientras más agudas y patéticas se representen, cual charchazo de payaso, las confrontaciones entre el APRUEBO (vociferadas por mov. sociales constituyentes feministas, eco anarquistas, trotskistas: y amplificadas por ejemplo por[3] – con el alto auspicio (y hospicio) de la Open Society, NED, Friedrich Ebert, Iniciativa Global) y el RECHAZO (republicanos, y los ciudadanos por el rechazo, y los devotos del Yunque en chile), más se oculta y mayor es la eficacia del engaño de la CIA, los gremios empresariales, y los carteles del narcotráfico y sus operadores mediático político transversales las cúpulas de Renovación Nacional, UDI, DC, PPD, PS, FA, para controlar, contener, y facilitar la continuidad del régimen neoliberal bajo otras formas y modos de opresión, sin duda el gatopardismo progre liberal globalista se enfrenta al continentalismo.

Al respecto sugerimos visionar críticamente un reportaje cuya historia no se parece, pero rima: Plebiscito en Chile: ¿Qué hay detrás? / Inna Afinogenova [4]

ENTONCES: QUÉ HACER…desde el 4 de Septiembre?

La salida de esta situación de cerco comienza con el intercambio y la búsqueda de centros comunes de acuerdo entre el Apruebo de la propia Izquierda de proyección revolucionaria y los movimientos sociales populares y comunidades en resistencia, lo que une es la necesidad de proyectar, ampliar y radicalizar las luchas populares y sindicales del campo y la ciudad más allá de la coyuntura constitucional. Cuya centralidad es la soberanía, el salario, el trabajo, la seguridad social y alimentaria. Para ello se requiere de una plataforma de lucha común en la que estén contenidas y movilizadas orgánicamente las demandas objetivadas y sentidas, entre ellas la nacionalización de la banca y los recursos naturales para contribuir al fomento del trabajo y la reindustrialización sostenible del país, así como los derechos sociales, económicos, políticos, culturales de los pueblos. La plataforma UNIDAD SOCIAL fue la primera confluencia perfilada en el contexto del despertar, a parejas los cabildos y asambleas populares de las comunidades en los territorios perfilaban el frente único por abajo. Los acuerdos mayoritarios tomados en las comisiones de la convención constitucional, el frente único por arriba. La lucha por un gobierno democrático popular, en donde deliberen y participen incidente y activamente las masas trabajadoras excluidas que asegure sus derechos a través de una Asamblea Constituyente Originaria organizada y defendida por su Pueblo soberano y basada en los órganos del poder popular, o democracia directa, paritaria, participativa, deliberativa y vinculante de base comunal y regional. El voto Apruebo que derrota el individualismo se funda en esa plataforma de lucha, configurar una coordinación de tales demandas o hilo rojo que las jalone confluencias, convoque, dirija y organice las luchas es tarea principal. Iniciar convocatorias a la movilización territorial, regional y nacional en contra de las negociaciones pre – plebiscito y en el congreso del régimen neoliberal del texto constitucional, orientando al sujeto social en la dirección que señala la plataforma de lucha por la soberanía popular. La tarea central, organizadora, es reconstituir núcleos que contribuyan a materializar la síntesis, teórica-cultural-política desde abajo y en movimiento para superar la correlación de debilidades, avanzar en la materialización de un programa que cohesione socialmente la correlación de fuerzas reales para el cambio del régimen, el patrón de acumulación, los circuitos de redistribución de ingresos, basados en el trabajo productivo y la reindustrialización sostenible; generando y articulando planes políticos territoriales, como planes de gobierno local. Orientados a logra desatar voluntad consciente de las mayorías, cambiar la correlación de fuerzas e impedir las maniobras de la oligarquía al servicio de intereses imperialistas que intentarán, por todos los medios, perpetuar su moderna dominación semicolonial sobre nuestro país. En suma, reconstituya un programa de acción y un sujeto social y político emancipador. Este sujeto ha de estar coherente y orgánicamente vinculado al desarrollo y resolución de la contradicción principal de la actual etapa histórica (Servidumbre Neoliberal O Soberanía de los Pueblos) en el contexto de la época contemporánea de la lucha de clases en nuestra América, cuya situación histórica está a la base el fascismo de baja intensidad, y la evolución de la crisis de legitimidad del régimen, la crisis sanitaria covid 19, y los primeros síntomas de la crisis sistémico global (climática y del capital-energética-alimentaria-socio demográfica); aun cuando hay una contradicción principal y un aspecto dominante en ésta (ideológico – político – económico), que caracteriza el proceso revolucionario de nuestros días, es necesario enraizarse en el conjunto de contradicciones no principales y de cada uno de sus aspectos. Cada una de estas contradicciones secundarias determinan diversas situaciones en diferentes lugares y momentos de chile y nuestra américa. La contradicción principal, a la cual nos hemos referido en cada una de estas lugares y momentos, entra en relación y se entrelaza con dichas contradicciones no principales de un modo concreto y particular. Esto es lo que determina que el desarrollo de la revolución, en cada cuenca, país y región continental siga un curso desigual y que la contradicción principal asuma una particularidad, es decir se exprese de modo desigual en cada lugar y momento. La situación mundial se caracteriza por la crisis sistémico global del capitalismo imperialista, y semicolonial (climática y del capital-energética-alimentaria-socio demográfica); por la encarnizada lucha por esferas de influencia entre las potencias imperialistas globalistas y continentalistas; por los intensos preparativos para un nuevo reparto del mundo entre las superpotencias y el consiguiente peligro de una nueva guerra; por el surgimiento de nuevas fuerzas que tratan de escapar del control de las super-potencias o, al menos, de aprovechar sus contradicciones para negociar en mejores términos con alguna de ellas en particular como sucede con Irán, Argelia, Sudáfrica, India, Indonesia, Brasil, Nigeria, Venezuela, Argentina, Colombia, Bolivia; superando el patrón de acumulación dominante. Lo anterior, quiere decir que la contradicción principal de la actual etapa de lucha en nuestra américa, la contradicción entre las super-potencias imperialistas (EEUU _ CE Europea _ y RUSIA_ globalistas y continentalistas) que imponen la SERVIDUMBRE NEOLIBERAL, y potencias emergentes como la República Popular de China por una parte y los pueblos oprimidos por la otra que aspiramos a la Soberanía de los Pueblos, sólo puede resolverse mediante el trayecto de la lucha irregular y prolongada de los pueblos dirigidos por el sujeto social y político emancipador que tiene una perspectiva socialista. De ahí la objetividad del principio estratégico enunciado por los Rojos hace casi 70 años: «O la revolución impide la guerra, o la guerra desata la revolución. La tendencia principal de nuestra época es la revolución». Para que este principio se concrete en la práctica, el trabajo de hormiga, el trabajo político entre las masas, requiere del desarrollo de una táctica-plan que materialice un ´programa de acción para intervenir tácticamente en la marcha del actual periodo de reanimación de la lucha.

APRUEBO iniciar la derrota del individualismo, APRUEBO la insurgencia de la fraternidad, la memoria, la alegría.

*Tataranieto de Kalfucurá, Editor Werken Rojo. Dirigente Movimiento Socialismo Allendista, comunicador, militante popular

Referencias:[1] https://www.youtube.com/watch?v=gQ4yTxJQ_S8

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Zw6PjOjGIo4

[3] https://laconstitucionesnuestra.cl/

[4] https://www.youtube.com/watch?v=IIx6uK5IOgI

Fuente: Colaboración Werken Rojo. Cl

Me gusta esto: Me gusta Cargando...