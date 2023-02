La guerra en Ucrania, un año después

A medida que la guerra en Ucrania se acercaba a su primer aniversario, no hubo tregua en el implacable derramamiento de sangre. El asalto militar ruso a Bakhmut y las áreas circundantes en el este del país ha generado comparaciones con el horror de los ataques y trincheras de la Primera Guerra Mundial. El número incalculable de muertos de las tropas de ambos lados ha continuado a un alto nivel durante todo el invierno, con muchos civiles muertos también.

Más residentes se han visto obligados a huir de sus hogares, pero sin ningún lugar seguro a donde ir en Ucrania, ya que los misiles rusos han golpeado áreas urbanas densamente pobladas. Las atrocidades recientes incluyeron el asesinato de 45 residentes de Dnipro en enero, incluidos niños, cuando un misil ruso golpeó su bloque de apartamentos. Ahora parece inminente una nueva fase sangrienta del conflicto, ya que ambas partes se preparan para lanzar una ofensiva de primavera.

No hace falta decir que el panorama de Ucrania (el sufrimiento humano, la destrucción de la infraestructura, la economía destrozada y todo lo demás) ha cambiado drásticamente durante este año de guerra. También tuvo un impacto significativo en la economía y las relaciones globales, marcando un cambio radical negativo para la estabilidad en un mundo en el que las tensiones entre las potencias imperialistas ya estaban empeorando. Los dividió en un amplio espectro de diferentes posiciones sobre la guerra, que van desde el apoyo más incondicional al gobierno ucraniano hasta aliarse con la Rusia de Putin.

Antes de la guerra, la competencia entre el imperialismo estadounidense en declive y China en ascenso económico y militar ya era un importante factor desestabilizador. Ahora, después de un año de la guerra, aunque EE. UU. ha logrado afirmarse como el líder de facto de la intervención occidental, proporcionando con mucho la mayor cantidad de ayuda y armas a Ucrania, la guerra también marca una etapa más en el proceso. del mundo cada vez más multipolar, con una división cada vez mayor, alianzas cambiantes y volatilidad social, política y económica. El imperialismo estadounidense, a pesar de ser la mayor potencia mundial, no es capaz de dominar las relaciones mundiales como lo hacía anteriormente.

Es posible que futuros desarrollos y giros en esta guerra inflamen las relaciones mundiales en mayor medida que en la actualidad. El editor diplomático del Guardian del Reino Unido, Patrick Wintour, informó el 20 de febrero: “EE. , Anthony Blinken, al máximo diplomático de China”. Si bien aún no se sabe si el régimen chino intervendrá de esa manera, la noticia de que se está considerando muestra cuán rápida y agudamente podría desarrollarse una escalada.

Sin final a la vista

El curso de la guerra en los últimos 12 meses estuvo determinado en gran medida por su etapa inicial cuando las fuerzas rusas fallaron dramáticamente en ocupar Kyiv y toda Ucrania. Putin y sus asesores habían subestimado en gran medida la resistencia del pueblo de Ucrania y la presidencia de Zelensky y la ayuda exterior que recibirían por ello.

Durante el transcurso de 2022, siguieron más reveses por la invasión rusa. Pero Rusia todavía ocupa una sexta parte de Ucrania en la actualidad y en las últimas semanas ha aumentado sus tropas sobre el terreno a más de 300.000 para intentar avanzar. Según algunos líderes occidentales, Rusia ahora ha desplegado el 90% de su ejército en Ucrania.

No es posible predecir si tendrá éxito. Las fuerzas ucranianas tienen una motivación mayor que las rusas, ya que están defendiendo el territorio contra la agresión extranjera, mientras que un gran número de las tropas rusas han sido reclutadas a regañadientes. Pero hay informes de agotamiento en el frente ucraniano y muchos otros problemas en ambos lados que influirán en el curso de la guerra.

Desde un punto de vista económico, el régimen de Putin puede seguir adelante por ahora, porque aunque Rusia es un exportador de energía que enfrenta precios mundiales más bajos de la energía, además de un tope en el precio del petróleo impuesto por los países del G7, también hay factores compensatorios. Estos incluyen niveles récord de comercio bilateral con China y el fortalecimiento del rublo como moneda.

Sin embargo, el poderoso régimen estatal de Putin de compinches oligarcas mafiosos enfrentará una crisis a medida que la guerra se prolongue. El aumento del número de muertos y las bajas rusas, junto con el impacto de las sanciones y otros acontecimientos, podrían eventualmente conducir al estallido de un movimiento de masas para destituirlo, o un movimiento en su contra desde dentro de la élite gobernante de Rusia.

Prigozhin, el jefe de la milicia privada Wagner en Rusia que está desempeñando un papel de liderazgo en la lucha, dijo recientemente que el objetivo de Rusia es tomar por completo la región de Donbas. Es posible que Putin apunte a un alto el fuego sobre la base de obtener el control ruso de toda esa región oriental, así como consolidar aún más el control de Crimea y las áreas de enlace entre esos territorios, aunque esto no será fácil de lograr y no se resolverá. el conflicto en esas zonas.

En algún momento, aunque no necesariamente pronto, aumentará la presión para las conversaciones de alto el fuego, tanto a nivel internacional como en Rusia y Ucrania. Pero los objetivos e intereses de los líderes capitalistas tanto en Rusia como en Ucrania y el alcance de los temas involucrados son tales que ni siquiera un acuerdo temporal puede llegar a concretarse. En cambio, podría haber un período de ‘conflicto congelado’, puntuado por enfrentamientos localizados que estallarían inevitablemente.

Mientras tanto, en la actualidad, la guerra continúa porque ambos bandos creen que todavía pueden lograr avances militares, y ambos enfrentan grandes dificultades en cualquier movimiento para ponerle fin. Las actitudes en Ucrania para hacer concesiones inevitablemente serían muy enérgicas y polarizadas luego de la pérdida masiva de vidas por mantener o recuperar la tierra. En Rusia, Putin no puede ignorar el apoyo de los nacionalistas de derecha a la guerra, incluidas las críticas de que la guerra no se está llevando a cabo de manera suficientemente hábil o despiadada. Si sus fuerzas sufrieran importantes reveses militares, no puede excluirse que, en su desesperación, pudiera ordenar el uso de una o más armas nucleares tácticas limitadas, lo que provocaría movimientos masivos contra la guerra en muchos países y tendría un gran impacto en las relaciones mundiales y el Situación política.

Pero a medida que avanza la guerra, es probable que aumente la oposición en ambos países y también en los países que suministran armas a Ucrania. En EE. UU. y Europa, la inflación, junto con los salarios bajos, ha llevado a que se cuestione más el gasto en Ucrania.

Zelensky consideró necesario advertir contra la «fatiga de apoyo» durante su reciente gira rápida a Londres, París y Bruselas. Una encuesta de Ipsos realizada en 28 países a fines del año pasado mostró que el 42 % de los encuestados cree que «los problemas de Ucrania no son de nuestro incumbencia y no debemos interferir», y Alemania tuvo un aumento particularmente marcado en esa respuesta. El 64 % pensó que su propio país “no podía permitirse prestar apoyo financiero a Ucrania”. Si bien las finanzas públicas de los países que envían armas y ayuda se ven sometidas a una mayor presión al hacerlo, los fabricantes de armas y los inversores están acumulando dinero y pueden probar sus últimos productos mortales: consecuencias repugnantes adicionales de las guerras bajo el capitalismo.

La invasión rusa

Cuando ordenó el ingreso de tropas a Ucrania en febrero de 2022, el régimen de Putin buscaba proteger y promover los intereses comerciales en Ucrania o los capitalistas de Rusia y sus rutas comerciales a través de Ucrania y el Mar Negro. También tenía un punto de vista de seguridad: tratar de evitar la posibilidad de que Ucrania desarrollara vínculos militares más estrechos con las potencias imperialistas occidentales y la OTAN. Polonia, Letonia, Estonia y Lituania se han unido a la OTAN desde el colapso de la Unión Soviética, agregando geográficamente al norte de Noruega al llevar a la OTAN a las fronteras de la Federación Rusa, demasiado cerca para la comodidad del régimen de Putin. Ucrania venía entrando cada vez más en la órbita del capitalismo occidental, a lo que Putin y el ala más nacionalista de la élite rusa reaccionaron con propaganda que se remontaba al siglo XIX . siglo vasto imperio de la ‘Gran Rusia’ y antes.

Afirmaron estar defendiendo los derechos de los rusos étnicos en Ucrania y el idioma ruso, que, al igual que otros idiomas minoritarios, estaba siendo cada vez más limitado por el gobierno de Ucrania. Sin embargo, Putin no es un defensor de las minorías nacionales, como ha demostrado el trato de su régimen a las minorías en la Federación Rusa. Y en cualquier caso, solo una futura sociedad socialista democrática en Ucrania podrá otorgar plenos derechos a las minorías, ningún régimen capitalista lo hará.

Ningún socialista debería dar justificación alguna a la invasión de Putin. Pero eso no significa que no reconozcamos y nos opongamos al mismo tiempo a las maniobras de las potencias imperialistas occidentales para ejercer influencia económica y política en Europa del Este desde el colapso del estalinismo a principios de la década de 1990. Su codicia por mercados potencialmente rentables se convirtió en un conflicto interimperialista con la élite capitalista posestalinista de Rusia, que no estaba dispuesta a aceptar un papel de segundo nivel en su propia región.

Ese interés propio ha sido el motivo primordial de las armas y los fondos enviados a Ucrania por los gobiernos occidentales. Al igual que con la falta de preocupación genuina de Putin por los rusos étnicos en Ucrania, las potencias occidentales tampoco tienen una preocupación humanitaria por el pueblo ucraniano o por la gente común en cualquier otro lugar. La cantidad que la administración de EE. UU. ha presupuestado para armas y otra ayuda al gobierno de Ucrania en el próximo año fiscal es 500 veces más de lo que ha ofrecido hasta ahora a millones de personas sin hogar en Turquía y Siria tras el reciente terremoto devastador.

Los medios de comunicación capitalistas en gran parte de Occidente intentan enmascarar los motivos reales para enviar armas, adoptando un manto de nacionalismo ucraniano -‘libertad para Ucrania’- y diciendo constantemente que se envían para defender los valores democráticos occidentales. Guardan silencio sobre por qué no se envían armas para ayudar a muchas otras poblaciones que son reprimidas o luchan contra regímenes dictatoriales. La verdadera prioridad se escapó en un editorial del Financial Times que lamentaba los bajos niveles de existencias de municiones en los países de la OTAN y agregaba: “Pero la capacidad industrial de defensa es un componente vital de la seguridad que sustenta el orden internacional y el sistema de comercio global. Mantenerlo es también una forma de disuadir la agresión” (31.1.23).

Además, mientras que los comentaristas pro-capitalistas en Occidente no dudan en llamar a Putin un criminal de guerra, ¿cómo deberían llamarse George W. Bush y Tony Blair, quienes ordenaron las invasiones y ocupaciones de Irak y Afganistán? También se está hablando mucho de la resistencia al rediseño forzoso de las fronteras, mientras que el próximo año es el 50 aniversario de la invasión y división de Chipre por parte de Turquía, miembro de la OTAN, que incluyó la limpieza étnica de los grecochipriotas del norte. Y poco se dice acerca de que Turquía sigue controlando el norte de Chipre, o de su actual ocupación de parte del norte de Siria.

Intensificando los brazos

A lo largo de la guerra, las potencias occidentales que respaldan a Ucrania impusieron límites estrictos a las armas suministradas y los objetivos, principalmente para tratar de evitar que la guerra se extienda más allá de Ucrania, pero también para restringir la respuesta del régimen ruso dentro de Ucrania, incluida la oposición a las amenazas oblicuas de Putin de considerar el uso de un arma nuclear de ‘campo de batalla’.

En diciembre, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, reiteró que la política de EE. UU. es ayudar a Ucrania a recuperar el territorio ocupado desde la invasión rusa el año pasado, y no Crimea y las áreas del este ocupadas anteriormente. Los gobiernos de Europa occidental tienen la misma posición; solo Polonia y los estados bálticos piden que Ucrania retome Crimea.

Pero el tipo de armas y equipos suministrados se ha incrementado gradualmente, y en la actualidad, con las fuerzas rusas listas para hacer posibles avances, los gobiernos occidentales se han enfrentado una vez más al dilema de si dar un paso más. Solo en enero, el Reino Unido, Alemania y los EE. UU. concedieron el envío de tanques, y solo unas semanas después, Zelensky los presionó para que consideraran el envío de aviones de combate y armamento de largo alcance.

Cada gobierno basa sus criterios para tomar una decisión en los intereses de su propia clase capitalista nacional, incluidas las consideraciones electorales internas. Los elogios de autocomplacencia entre ellos por una ‘respuesta unida’ en apoyo de Ucrania es en parte una cortina de humo, ya que en realidad sus desacuerdos sobre qué suministrar han ido en aumento, tanto dentro de algunos gobiernos como entre ellos.

Capitalismo en Ucrania

Envían las armas y el equipo firmemente a manos del gobierno de Ucrania. Siendo él mismo firmemente pro-capitalista, eso significa que la batalla defensiva liderada por ese gobierno contra Rusia no tiene como objetivo principal proteger a la clase trabajadora ucraniana de la opresión, sino que está en los intereses de clase de los capitalistas de Ucrania y sus patrocinadores internacionales. Después de la guerra, tienen la intención de que una élite gobernante capitalista siga siendo propietaria y controle la mayoría de los recursos, servicios e industrias. Sobre la base del capitalismo, Ucrania será un país azotado por la pobreza y severamente dañado por la guerra, dependiente de tratar de atraer ayuda e inversiones extranjeras para la reconstrucción en un mundo asolado por la crisis donde los niveles de deuda astronómicos son la norma y el crecimiento económico es escaso en mejor.

Zelensky se ha comportado hábilmente como un líder que «une a la nación» contra el terrible ataque de la Rusia de Putin. También ha obtenido apoyo para las promesas de frenar el poder de los oligarcas de Ucrania y abordar el nivel masivo de corrupción en la parte superior: el año pasado, Transparencia Internacional calificó a Ucrania como el segundo país más corrupto de Europa. Pero como su ideología política es firmemente capitalista, él, o cualquier sucesor pro capitalista, no podrá ofrecer lo que el pueblo ucraniano exigirá cuando finalmente salga de esta guerra: buenas viviendas, servicios y niveles de vida, y todo lo demás necesario. por una calidad de vida digna.

Incluso en condiciones de guerra, el gobierno de Zelensky ha promulgado leyes antilaborales neoliberales que restringen los derechos de los trabajadores y ha prohibido varias organizaciones de izquierda. El mantra de la ‘unidad nacional’ llegará a ser visto como la máscara interclasista que es, una tapadera para el enriquecimiento de los que están en la cima de la sociedad a través de la explotación de la abrumadora mayoría.

Entonces, para los socialistas, la lucha en Ucrania contra la agresión extranjera no puede separarse de la necesidad de que la clase obrera ucraniana construya un movimiento que pueda eliminar el capitalismo y reemplazarlo con la propiedad pública de los principales pilares de la economía; y la planificación socialista de la reconstrucción y la economía.

No es socialista escribir, como lo hace repetidamente la Coalición Stop the War en Gran Bretaña, que “la única solución real a la guerra radica en un alto el fuego y un acuerdo negociado”. Ese sería un acuerdo acordado entre las clases dominantes de ambos lados, que en el mejor de los casos podría traer un respiro del derramamiento de sangre, pero no sería una solución real o duradera. Se mantendrían los intereses capitalistas, la competencia, las reivindicaciones territoriales, la explotación y la represión de las minorías.

No se trata de pedir a los representantes capitalistas que decidan qué clase capitalista debe tener el control de Crimea, o del Donbás o de cualquier otro lugar, sino de decir claramente que la gente de esas áreas debe tener derecho a decidir democráticamente su propio futuro, sin coerción: el derecho a la autodeterminación.

Los trabajadores y socialistas de todos los países del mundo, incluidos Rusia y Ucrania, no pueden confiar en las acciones en casa o en el extranjero de los capitalistas de su propio país o de los representantes gubernamentales de esos capitalistas. Solo se puede confiar en la construcción de organizaciones socialistas democráticas basadas en la clase trabajadora, completamente independientes de los intereses capitalistas, y en la construcción de la solidaridad entre esas organizaciones a nivel internacional.

