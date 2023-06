Hay que ser muy Care-rajas para no ver la jugada!

Este sistema no tiene nada que ofrecernos a no ser crisis, hambre, militarización, frío, colusión, tercearización, muerte, prisión política, prisión clasista… explotación.

1.- Pactan con Pinochet la “salida democrática” dejando una constitución política aberrante.

2.- Dicen que habrá democracia en la medida de lo posible permitiéndole al Dictador entrar en el Congreso.

3.- Comienzan una serie de políticas que facilitan el saqueo de los recursos naturales.

4.- Privatizan el agua y las empresas sanitarias.

5.- Permiten bases militares extranjeras en territorio Chileno.

6.- Les crean cárceles Vip a los violadores de Derechos Humanos.

7.- Implementan sistemas que profundizan el lucro en la educación.

8.- Venden Chile por tramos creando los peajes en las carreteras.

9.- Todos los partidos se llenan de casos de corrupción.

10.- Hicieron de la justicia un sistema más de su entramado de corrupción.

11.- Llenan de centrales termoeléctricas el país, incluso en zonas saturadas.

12.- Se salvan entre ustedes cuando se inscriben candidaturas erróneas.

13.- Firman tratados internacionales en beneficio de empresas extranjeras.

14.- No permiten que se investiguen los casos financiamiento de campañas presidenciales.

15.- Se legitiman a si mismos con el refichaje de partidos políticos.

16.- Han legislado en multitud de ocasiones para sí mismos.

17.- No permitieron una Asamblea Constituyente luego del estallido.

18.- No han investigado quienes quemaron el metro.

19.- Han hecho negocios con la tragedia de la pandemia.

20.- Crean leyes represivas para el control de la protesta.

21.- Militarizan el Wallmapu.

22.- Y ahora generan un golpe constitucional con el acuerdo por Chile.

Y son los que querían que votemos nulo los que le permitieron ganar espacio a la ultraderecha. La política siempre fue una, rechazar para ir por una ASAMBLEA CONSTITUYENTE LIBRE Y SOBERANA, este sistema no tiene nada que ofrecernos a no ser crisis, hambre, militarización, frío, colusión, tercearización, muerte, prisión política, prisión clasista… explotación.

Son muy Care-rajas.

