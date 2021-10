Declaración de Chile Digno sobre Pandora Papers y el escándalo de corrupción que involucra al presidente Piñera.

SOBRE LA INVESTIGACIÓN “PANDORA PAPERS” Y EL ESCÁNDALO DE

CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRA AL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA





En medio de la filtración de millones de documentos, la investigación Pandora Papers, destapó un nuevo escándalo que involucra al Presidente Sebastián Piñera y a su familia, quienes concretaron la venta de la minera Dominga por 152 millones de dólares, en las Islas Vírgenes Británicas. Esta venta fue hecha al empresario Carlos Alberto “Choclo” Délano, protagonista en una serie de causas en la justicia chilena sobre evasión tributaria, corrupción, uso de información privilegiada y fraude al Fisco. Y en esta operación, el pago de la tercera cuota de la compraventa estaba condicionado a que el sector de Punta de Choros, en la comuna de La Higuera, en el que se instalaría el proyecto minero, no fuera declarado como parque nacional o reserva nacional, lo que finalmente ocurrió durante la primera administración de Piñera, teniendo como responsable al Poder Ejecutivo.

Ante gravedad de los hechos y la evidente falta de ética de Sebastián Piñera, así como la falsedad de sus discursos, en los que insiste en ocultar la verdad, declaramos que:

-Lo ocurrido constituye una grave falta de probidad del mandatario Piñera y le hace un profundo daño a la democracia chilena y a la dignidad de nuestros pueblos, así como también a la credibilidad y al ya dañado prestigio del país, a nivel internacional, luego de las graves violaciones a los DDHH por parte de agentes del Estado que se han venido sucediendo desde Octubre de 2019.

-Como Presidente de la República, ocultó su riqueza en un paraíso fiscal para evadir impuestos en Chile y para esconder sus riquezas, inversiones y conflictos de interés, engañando a la buena fe de las y los chilenos, y condicionando las decisiones del Estado a su conveniencia. La CORRUPCIÓN está a la vista de todxs, es indesmentible. ¿O es posible explicar por qué esta transacción se cerró fuera de Chile y por qué el mismísimo Presidente le puso urgencia y presión al Consejo de Ministros para aprobar el proyecto?

-Por 152 millones de dólares, Sebastián Piñera vendió un proyecto como minera Dominga que tiene la capacidad de destruir un ecosistema único en el mundo como es el del archipiélago de Humboldt en Punta de Choros.

-Ahora entendemos uno de los importantes motivos por los que este gobierno se ha negado sistemáticamente a firmar el decreto de creación de área marina protegida en La Higuera, así como también el Tratado de Escazú, dejando sin protección a las comunidades y activistas que resguardan el medio ambiente, para no obstaculizar el proyecto minero Dominga.

En conclusión, el Presidente Piñera y su gobierno, así como los representantes de la derecha en otros poderes del Estado, siempre han puesto sus intereses personales y económicos por sobre el bien común. En su codicia insaciable, no trepidan en negociar a costa de la sostenibilidad de la vida y de nuestros derechos humanos.

Queda en evidencia que Sebastián Piñera buscó ser presidente para abultar su fortuna personal y la de sus amigos, que forman parte de los super ricos de Chile, sin importar las consecuencias para el país, para sus pueblos y para el medio ambiente.

Este escándalo viene a confirmar que éste ha sido el peor gobierno en la historia de Chile y que no se puede confiar tampoco en lxs candidatxs de la derecha.

Exigimos que la Fiscalía de Chile investigue a fondo las posibles ilegalidades en torno al negocio de Dominga. No aceptamos que haya quienes sigan funcionando al margen de la ley y de la justicia. Como conglomerado, apoyaremos todas las acciones que se requieran, a nivel jurídico, legal y político, para sancionar esta grave falta, incluida la merecida Acusación Constitucional.

El Presidente Sebastián Piñera debe ser destituido. Es tiempo de que la ley enfrente a los poderes fácticos. No más corrupción en la clase política chilena. ¡Basta ya de impunidad!





MESA POLÍTICA DE CHILE DIGNO





5 de octubre de 2021



