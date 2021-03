CHILE COVID: DESASTRE DESDE FINES DE ENERO EN ENFERMOS GRAVES EL CUARTO PEOR PAÍS DEL MUNDO

Felipe Portales

El feliz proceso de vacunación no puede hacernos perder de vista que ¡estamos en la peor fase del covid en nuestro pais!; y que ciertamente hay una grave responsabilidad (¿negligencia criminal?) del Gobierno, desde el momento en que ¡previó en diciembre que muy probablemente vendría un rebrote para enero que consideró que podría ser más grave que la primera ola (¡lo que efectivamente pasó!); y no hizo nada a la altura de la situación para prevenirlo e impedirlo. Por el contrario: se abrieron las puertas para vacaciones en casi todo el país…

Es cierto que ni la “oposición” ni los grandes medios de comunicación no urgieron para nada al gobierno en ese sentido. Pero ello no exime en absoluto al gobierno en su desidia y responsabilidad.

A tal grado ha sido el agravamiento de la crisis que tomando el indicador más incuestionable: enfermos hospitalizados por covid, en un mes y medio (desde el 31 de enero), tenemos que, de acuerdo al Worldometer, Chile ha subido sus casos al día de hoy ¡en un 38,67%!: De 75,63 personas por millón (1.453), a 104,78 personas (2.015); lo que está muy cerca de ¡sobrepasar las posibilidades de atención hospitalarias! afectando, por cierto, no sólo a los enfermos graves por covid.

Y si en ese momento nuestro país era el segundo peor de América en este capítulo (descontando a Brasil que no se puede considerar porque absurdamente ha registrado todos los días el mismo número de hospitalizados); hoy está lejos en primer lugar, ya que Argentina se encuentra con 76,48 personas hospitalizadas por millón (3.479). Y en términos mundiales aparecemos como EL CUARTO PEOR PAÍS DEL MUNDO, luego de Líbano, República Checa y Eslovaquia…





