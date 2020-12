Venezuela – En Pocas Palabras

Fraude, CNE ilegítimo, garantías, libres, ¿justos?



Pero no se atreven a explicar porque opinan lo que opinan.

Toman por imbeciles a sus pueblos haciéndoles tragar etiquetas y titulares.

Hitler murió, pero no el nazismo que perdura encarnado en la teoría goebbeliana….”una mentira repetida….”



A los voceros agoreros de EEUU, UE y grupo Lima (la patética triple alianza), se contraponen los 200 veedores internacionales; más de 400 periodistas de medios y agencias; 98 partidos opositores participantes; más de 13 mil candidatos opositores; el CNE; un resultado inobjetable y la única voz decisora, el gran convalidador, el pueblo venezolano.

La patética y absurda triple alianza pretende convertir a venezuela en “árbol caído, leña barata”.



Definitivamente, no nos conocen.



No hay elecciones perfectas en el planeta. Y si las nuestras lo fueran, igual serán desconocidas por un grupete de gobiernos acosados e indignos.

No es un problema de legitimidad ni de democracia. Es el grave problema del capitalismo transnacional al cual le urge reacomodar el tablero geopolitico latinoamericano, hoy nuevamente encabritado contra los sumos sacerdotes neoliberales.

La agonía neoliberal necesita desconectarse y respirar en forma natural, respirar sin artificios. Para ese propósito, callar y domar a Venezuela es clave insalvable.