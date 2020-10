Si los millones que van a participar del proceso y no militan ni creen en los partidos tradicionales se unen, pueden elegir a varios constituyentes

Si los millones que van a participar del proceso y no militan...

Entregar una opinión es una obligación de toda organización. Para nosotros es una costumbre opinar sobre aquello que creemos importante, e invitamos a nuestras asociados a qué, si lo estiman conveniente, expongan su conformidad con lo planteado o, en subsidio, nos entreguen sus propias apreciaciones, para en definitiva fijar un criterio que, sin ser una obligación asumirlo como única verdad, representa a la gran mayoría de los integrantes de nuestra Confederación.

Los dos temas que trataremos a continuación, son parte de este proceso.

1.- Siempre hemos saludado la independencia y autonomía de los pueblos, por lo que cada vez que Evo Morales se presentó a las elecciones en su país y fue electo para un nuevo periodo, nos hicimos un deber saludar al pueblo boliviano y desear a su gobierno el mayor de los éxitos.

Cuando se produjo la consulta por una nueva postulación a la presidencia y el resultado fue negativo, dijimos que lo lógico hubiera sido respetar la respuesta a la consulta hecha. En lugar de ello se recurrió a leguleyadas e interpretaciones desoyendo el resultado.

Creíamos y creemos que un movimiento tan poderoso como lo es el MAS en Bolivia, tenía entre sus filas a muchos y capacitados candidatos para ser el relevo de Evo.

No obstante se impuso un mecanismo cuestionado desde el inicio, lo que permitió a la minoría golpista jugar sus cartas y estuvo a punto de hechar por tierra todo lo construido.

Saludar la elección como presidente de Bolivia de Luis Arce, felicitar al pueblo boliviano que nunca compró el discurso de su adversarios de clase, e invitar a tantos compas bien intencionados en nuestro pais, a sacar lecciones de lo vivido en el país hermano. Aquí el gran triunfador es un pueblo organizado, que reaccionó con energía y trabajo, con convicción, para recuperar el gobierno y que para ello contó con una gran, potente y decidida organización social.

2.- Enojos más, descalificaciones menos, este domingo 25 se cumplirá la primera jornada de un itinerario que tiene como objetivo final una nueva Constitución.

Se ha dicho y escrito de todo y lo que está claro es que millones de compatriotas concurriran a marcar Apruebo, que implica la construcción de una nueva Constitución o Rechazo, que significa mantener lo mismo y seguir haciéndole ajustes de vez en cuando. Los votantes además deberán marcar Convención Constitucional que implica elegir a todos los que elaborarán dicha Constitución o bien Convención Mixta, que significa elegir al 50% de constituyentes, ya que el otro 50 % serán parlamentarios en ejercicio.

El domingo 25 no se resuelve nada más que eso, no se elige asamblea constituyente ni ningún otro tipo de acción o iniciativa, que no sea lo que ya está resuelto, por más que moleste o de repulsa.

Si se resuelve Apruebo y Convención Constitucional, deberá prepararse todo para la elección de los constituyentes, los que mayoritariamente serán propuestos por los partidos políticos. Se discute aún el mecanismo para la participación de los independientes.

Si los millones que van a participar del proceso y no militan ni creen en los partidos tradicionales se unen, pueden elegir a varios constituyentes. Cierto, serán parte de un proceso que podría no implicar avances sustantivos, pero al menos estarán ahí y podrán dar cuenta al pueblo de lo que se hizo y no se hizo, además de prepararse muy bien para que llegado el momento, el pueblo organizado y movilizado construya su Constitución.

3.- Vamos compañeras y compañeros, si van a participar háganlo sin dudas ni temores, pero no olviden que el resultado final de cualquier proceso requiere de la participación activa y organizada de todos. Y en eso estamos muy atrasados.

