¿Qué había detrás de la Revolución Cultural de Mao?

23 de agosto de 2023 Christine Thomas, de Socialism Today (Número 267, mayo de 2023)

La Revolución Cultural –un período que generalmente se considera que abarcó los diez años desde 1966 hasta la muerte de Mao Zedong en 1976– es uno de los períodos más confusos e incomprendidos de la historia reciente de China. Sin embargo, como escribe la periodista de The Guardian Tania Branigan en Red Memory, su sombra todavía se cierne sobre China hoy. CHRISTINE THOMAS profundiza en el impresionismo superficial para extraer lo que realmente sucedió durante esos tumultuosos acontecimientos.

Red Memory: Living, Remembering and Forgetting China’s Cultural Revolution

By Tania Branigan

Publicado por Faber, 2023, £18.00

En el momento en que se estaba desarrollando la Revolución Cultural, algunos en la izquierda internacional la vieron como un genuino movimiento revolucionario de masas desde abajo contra el burocratismo. Mao fue incluso aclamado como un «trotskista inconsciente». Las narrativas retrospectivas como la de Branigan, que se basa principalmente en testimonios personales, tienden a concentrarse en detallar y transmitir el terror, la brutalidad y la destrucción, a menudo aparentemente aleatorios, en los que se cree que murieron hasta dos millones de personas y 36 millones fueron perseguidos, pero con escasas análisis de los factores que sustentaron y motivaron lo que realmente ocurrió.

En realidad, la ‘Gran Revolución Cultural Proletaria’ –en esencia, una lucha interburocrática que temporalmente se apoyó en las masas para lograr sus objetivos– sólo puede entenderse realmente a través de la óptica de la revolución china de 1949 y la naturaleza del régimen que marcó el comienzo. en. Esa revolución derrocó la brutal y podrida dictadura de Chiang Kai-shek y el Kuomintang (KMT), unió al país, rompió el control del imperialismo japonés, estadounidense y europeo sobre China y posteriormente eliminó las relaciones feudales y capitalistas en la nación más poblada del mundo. tierra. Al llevar a cabo una reforma agraria –en un país donde sólo el 10% de la población poseía el 70% de la tierra cultivable–, nacionalizar la industria e introducir un plan económico nacional, se sentaron las bases para aumentar la producción agrícola e industrial y mejorar las condiciones de vida de la población. el campesinado y los trabajadores más allá de los de países comparables como la India, donde las relaciones feudales-capitalistas todavía dominaban. La revolución inspiró movimientos revolucionarios de masas en el sudeste asiático y más allá, y asestó un duro golpe al imperialismo. Como tal, la revolución china puede considerarse sólo superada por la revolución rusa de 1917.

Dinámica revolucionaria

Sin embargo, mientras que en Rusia la clase obrera –dirigida por el partido bolchevique– había desempeñado, a través de los soviéticos y en alianza con el campesinado, el papel central en la revolución, en China el campesinado –a través del Ejército Rojo (EPL), encabezado por el Partido Comunista Chino (PCC) – fue el principal protagonista. La diferente dinámica revolucionaria en China puede explicarse por factores tanto internos como externos: el aplastamiento de la segunda revolución china en 1927; la absoluta debilidad e incapacidad del capitalismo chino –reflejada en la dictadura totalmente corrupta y en quiebra del KMT; y, fundamentalmente, el singular equilibrio de fuerzas a nivel internacional al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto dejó su huella en el carácter posterior del régimen que llegó al poder.

Los movimientos revolucionarios desencadenados por la guerra en Europa occidental terminaron en derrota porque tanto el partido socialdemócrata como el comunista utilizaron su autoridad no para derrocar al capitalismo sino para permitir que las clases dominantes recuperaran su posición. Sin embargo, el cansancio de las tropas por la guerra y el estado de ánimo público de la posguerra significaron que era imposible para el imperialismo estadounidense –la potencia capitalista dominante a nivel mundial– intervenir para aplastar una revolución que se estaba desarrollando en un país de 500 millones de habitantes. Lo máximo que pudo hacer fue enviar grandes cantidades de dinero y armas a los nacionalistas del KMT. Pero esto por sí solo no fue suficiente para impedir el derrocamiento de Chiang Kai-shek. Su régimen, en las zonas de China bajo control del KMT, estaba podrido hasta la médula. Los campesinos morían de hambre, desesperados por conseguir tierras, mientras los funcionarios corruptos del KMT se enriquecían y Chiang-Kai-shek instituía un reinado de terror en interés de los grandes terratenientes –la principal base social del KMT– que estaban inextricablemente entrelazados con el capitalismo y el imperialismo chinos. Si bien el régimen del KMT fue incapaz de satisfacer ninguna de las necesidades de las masas campesinas, el EPL ganó y movilizó a millones de campesinos con promesas de reforma agraria.

Al mismo tiempo, la Rusia estalinista salió de la guerra muy fortalecida, extendiendo su esfera de influencia por toda Europa del Este. Basado como estaba en formas de propiedad nacionalizadas y otras palancas de dirección estatal en una economía planificada, generando un desarrollo económico significativo, representaba un sistema social alternativo al capitalismo que podía atraer a los trabajadores y a las masas oprimidas en el mundo colonial y semicolonial. a pesar de la monstruosa burocracia dictatorial que controlaba la economía y la sociedad desde arriba. China tenía un modelo ya preparado a sus puertas.

Estado burocrático

El surgimiento de una burocracia parasitaria en la Unión Soviética había sido apuntalado por el subdesarrollo económico y el aislamiento del estado obrero después de que las revoluciones de la clase trabajadora a nivel internacional, especialmente en Alemania, terminaran en derrota. Si bien en última instancia se apoyó y mantuvo la economía planificada que el estado obrero había introducido después de la revolución de 1917, una casta burocrática pudo tomar el control del aparato estatal, con Josef Stalin a la cabeza. Motivada por la defensa de sus propios privilegios, poder y prestigio –que derivaban de la economía dirigida por el Estado– la burocracia se elevó por encima de la sociedad y, equilibrando las clases al estilo «bonapartista», procedió durante un período de años a aplastar todos los elementos del poder. la democracia obrera, la oposición trotskista y todos aquellos bolcheviques que tenían algún vínculo con la revolución de 1917. El resultado fue un Estado obrero degenerado en el que la economía estaba bajo la dirección del Estado, con los imperativos de las relaciones de mercado dominados, pero gestionados desde arriba por una élite corrupta, privilegiada y totalitaria.

En China, sin embargo, el régimen estuvo «estalinizado» desde el principio. La revolución china principalmente proletaria de 1925-27 había sido ahogada en sangre por Chiang Kai-shek debido al desastroso consejo dado al recién formado Partido Comunista Chino (PCC) por Stalin y Nikolai Bujarin a la cabeza de la Comintern – la Internacional Comunista. . Esto exigía que el PCC renunciara a su y se subordinara totalmente a la “burguesía democrática de la independencia” en la forma del KMT bajo Chiang Kai-shek. Como consecuencia, la clase trabajadora fue brutalmente aplastada. Los miembros del PCC que sobrevivieron a las masacres de Shanghai y otros lugares huyeron de las ciudades al campo, donde organizaron una lucha basada no en la clase trabajadora sino en el campesinado.

Las semillas del Estado burocrático que se consolidaría bajo Mao después de 1949 ya estaban presentes en el Ejército Rojo y en el territorio que controlaba durante las guerras contra Chiang Kai-shek y el imperialismo japonés (que controlaba hasta un tercio de China hasta su desaparición). derrotado en 1945. La estructura jerárquica de mando vertical del EPL, los privilegios del estrato superior en términos de alimentación, alojamiento, atención médica, etc., el terror, las purgas y la supresión de la disidencia, estaban bien ensayados y arraigados. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia el sur en las últimas etapas de la revolución, los trabajadores en huelga fueron fusilados, los trotskistas arrestados y cualquier acción independiente de las masas reprimida. Uno de los primeros actos del nuevo régimen fue abolir el derecho de huelga.

Si bien poner fin a la propiedad privada de la tierra y la industria sentó las bases para el progreso a través de la planificación económica, la ausencia de democracia obrera y de controles y equilibrios desde abajo, la manera burocrática de arriba hacia abajo en la que se manejaba la economía, condujo inevitablemente a giros y vueltas repentinos. en las políticas, lo que resulta en un terrible despilfarro, ineficiencia y sufrimiento masivo. Uno de los ejemplos más extremos fue el Gran Salto Adelante, en el que alrededor de 45 millones de personas murieron por hambre y exceso de trabajo, y que Branigan y la mayoría de los comentaristas consideran el principal detonante de la Revolución Cultural.

Relaciones chino-soviéticas

El Gran Salto Adelante (1958-61) fue un calamitoso experimento económico impuesto desde arriba para forzar el ritmo de la industrialización en lo que todavía era una economía extremadamente pobre, principalmente campesina. El objetivo declarado de Mao era alcanzar a Gran Bretaña y, finalmente, superar a Estados Unidos. De hecho, la principal rivalidad era con la URSS. Dos superpotencias que surgieron de la Segunda Guerra Mundial se basaban en sistemas sociales antagónicos: la Unión Soviética y el imperialismo estadounidense. Ésta era la principal división global, pero existían divisiones y tensiones dentro de cada bando. Los estados obreros genuinos habrían dado prioridad a la cooperación económica entre sí a nivel internacional, pero tanto la burocracia soviética como la china estaban motivadas por el deseo de defender y asegurar sus propios privilegios, poder y prestigio, sembrando así las semillas de futuros conflictos.

Fueron estos estrechos intereses nacionales los que informaron la política exterior de la Unión Soviética, no la promoción de la revolución proletaria global. Como escribió Trotsky: “La burocracia está ante todo preocupada por su poder, su prestigio, sus ingresos. Se defiende mucho mejor que a la URSS. Se defiende a costa de la URSS y a costa del proletariado mundial”. (En defensa del marxismo) Si bien la burocracia soviética brindó cierto apoyo a Mao y al Ejército Rojo en diferentes etapas, buscó controlar la revolución que estaba teniendo lugar justo más allá de sus propias fronteras y dirigirla por un camino que convenía a sus propios intereses creados. Así, en 1936, por ejemplo, en un contexto en el que Stalin buscaba un acuerdo con el imperialismo a nivel mundial, la burocracia soviética presionó con fuerza para que el PCC formara un «frente único» con el KMT para enfrentarse al imperialismo japonés, visto como una amenaza militar para la URSS. .

Bajo la influencia de Moscú, el programa inicial de Mao para tomar el poder no traspasó los límites del capitalismo, que se suponía continuaría desempeñando su “papel progresista” durante cincuenta o cien años. El PCC formó una coalición con los restos de los representantes políticos burgueses que no habían huido con Chiang Kai-shek a Formosa (Taiwán) y abandonaron la reforma agraria radical. Para empezar, sólo se nacionalizó la propiedad de los “capitalistas burocráticos” que apoyaban al KMT, y Mao prometió proteger la propiedad privada, alentando a los capitalistas chinos a regresar. Pero se hizo cada vez más claro que la débil clase capitalista no podía desempeñar ningún papel progresista y el impulso se dirigía hacia el control estatal de toda la economía. Estimulada por el bloqueo imperialista a través de las Naciones Unidas durante la guerra de Corea (1950-53) y el sabotaje interno, la burocracia se apoyó en los trabajadores y campesinos y procedió a expropiar a todos los terratenientes y capitalistas.

La muerte de Stalin en 1953 intensificó el deseo de Mao de transformar a China en una potencia industrial y militar que pudiera competir por influencia dentro del bloque comunista. Durante varios años –hasta la ruptura final entre China y la Unión Soviética a principios de los años 1960 y el corte de la ayuda económica y la tecnología nuclear– existió una relación contradictoria entre la Unión Soviética y China. La entrada del país más poblado del mundo en el “campo” comunista aumentó el prestigio de la burocracia soviética, pero también creó un régimen con intereses rivales, que a menudo entraban en conflicto con los suyos propios, como los conflictos fronterizos entre China e India. Mao y la burocracia china dependían totalmente de la Unión Soviética para obtener el apoyo financiero y militar necesario para convertirse en una potencia global, pero al mismo tiempo buscaban seguir un camino independiente que correspondiera a sus necesidades particulares.

Desastre económico

En la década de 1950, sobre la base de la economía planificada, la economía china crecía alrededor del 10% anual y la producción industrial duplicaba esa tasa. Sin embargo, esto fue desde un nivel muy bajo. El objetivo de Mao era “dar un salto adelante” rápidamente, acelerar el desarrollo industrial y superar las dificultades del subdesarrollo y la baja productividad y técnica mediante los esfuerzos y sacrificios sobrehumanos de los propios campesinos y trabajadores. Con este fin, se colectivizó por la fuerza la tierra y se reunió a los campesinos en enormes “comunas populares” donde su trabajo y sus vidas estaban controlados por los burócratas locales del partido. La comida, y la negación de la misma, se utilizó como herramienta coercitiva. Al mismo tiempo, los trabajadores y campesinos tuvieron que instalar sus propios hornos de “patio trasero” para la producción de acero, y los campesinos fueron obligados a construir infraestructura a gran escala, como sistemas de riego.

La burocracia central fijó objetivos arbitrarios para la producción de cereales para alimentar a las ciudades que no tenían relación con lo que los campesinos eran capaces de producir. Luego, los burócratas provinciales y locales falsificaron y exageraron las cosechas para que se viera que alcanzaban los objetivos, lo que resultó en la requisa de casi todo lo que producían los campesinos y los dejó morir de hambre por millones. Al mismo tiempo, el régimen chino exportaba cereales y alimentos para comprar tecnología industrial y militar, y regalaba alimentos a aliados y aliados potenciales a nivel internacional, como los países de Indochina y Argelia. El intento de Mao de superar por la fuerza el bajo nivel de las fuerzas productivas fue un desastre absoluto. En lugar de crear un milagro económico, el Gran Salto Adelante terminó en hambrunas masivas, caos económico, destrucción ambiental y un desperdicio catastrófico de recursos y mano de obra.

Si bien para Mao los millones de muertos fueron sólo un daño colateral en la carrera por la industrialización, el enorme sufrimiento y la dislocación que desató el Gran Salto Adelante crearon inevitablemente tensiones y conflictos dentro del estrato superior de la burocracia. Peng Zhen, jefe del partido en Beijing, y el presidente del PCC, Liu Shaoqi, número dos en la jerarquía del partido, dieron la voz principal a esta disidencia, apoyados por el secretario general Deng Xiaoping, y en consecuencia se convirtieron en los principales objetivos de alto nivel de la Revolución Cultural. .

El ala Liu de la burocracia propuso un proceso más gradual de industrialización y apropiación de los productos agrícolas. En 1960 se hizo evidente que la situación en el campo era insostenible. Mao se vio obligado a aceptar a regañadientes un cambio de política que implicaba desacelerar la velocidad de la industrialización, una reducción del tamaño de las comunas y concesiones al campesinado, que incluían la asignación de algunas pequeñas parcelas de tierra de propiedad estatal para la producción doméstica privada. Cualquier producto adicional al destinado al estado podría venderse en los mercados rurales. En una reunión de 7.000 cuadros del partido celebrada en Beijing en 1962, Liu se salió del guión y declaró que el resultado devastador del Gran Salto Adelante era en un 30% un desastre natural y un 70% provocado por el hombre. En esa misma reunión Deng hizo su famoso comentario de que “no importa si el gato es blanco o negro siempre que atrape al ratón”.

Comienza la Revolución Cultural

Debido a que el catastrófico desastre del Gran Salto Adelante estuvo tan estrechamente asociado con Mao, éste había manchado gravemente su reputación y debilitado su posición dentro del PCC. La credibilidad de Mao también había sufrido un duro golpe en el ámbito de la política exterior. Indonesia tenía el Partido Comunista más grande del mundo fuera de China, con tres millones de miembros y millones más de simpatizantes. Al menos un millón de ellos fueron masacrados en el golpe militar de Suharto en 1965, como consecuencia directa del consejo de Mao al partido de buscar la colaboración de clases con el presidente nacionalista burgués Sukarno. Además, un año antes, en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev había sido destituido mediante un golpe de estado, lo que aumentó los temores de Mao sobre su propia posición como líder supremo del régimen chino.

De modo que el lanzamiento de la Revolución Cultural por parte de Mao en mayo de 1966 fue un intento de apuntalar su reputación dañada, preservando al mismo tiempo la legitimidad de la burocracia en su conjunto, que también había sido gravemente socavada por el Gran Salto Adelante. Su objetivo era llevar a cabo una purga masiva del régimen, erradicar la oposición a Mao pero también luchar contra los excesos de la burocracia, limpiándola de los elementos que obstaculizaban las ambiciones personales y políticas de Mao. Y si bien no había una idea clara ni una estrategia elaborada sobre cómo exactamente se debían alcanzar esos objetivos, y las proclamaciones e instrucciones de Mao eran a menudo ambiguas, confusas y contradictorias, buscó los medios fuera de las estructuras estatales y del partido existentes. Mao creó el Grupo Central de la Revolución Cultural (CCRG), que incluía a su esposa Jiang Qing y, inicialmente, a un puñado de seguidores leales. Esta iba a ser su principal palanca política mientras apelaba a las masas por encima de los jefes de la burocracia para llevar a cabo sus fines.

Para movilizar a las masas, la retórica de Mao atacó a los «seguidores del camino capitalista», los «enemigos de clase», los «revisionistas» y los «contrarrevolucionarios», dando a entender que el ala Liu de la burocracia y las muy menores concesiones materiales al campesinado introducidas después de la Gran Salto Adelante, representó una restauración potencial de las relaciones capitalistas. Los llamados a ‘destruir las viejas ideas, cultura, costumbres y hábitos de las clases explotadoras’ desataron frustraciones reprimidas con la burocracia –los privilegios, la opresión, la falta de democracia– así como agravios económicos, y millones se manifestaron para apoyar a Mao. ‘revolución’.

Primero se dirigió a los estudiantes de las universidades, pero serían los estudiantes radicales de las escuelas medias e incluso primarias quienes constituirían las tropas de choque iniciales, muchos de ellos hijos e hijas de la élite del partido. Branigan pinta un cuadro gráfico del fervor revolucionario de los estudiantes en esta fase de la Revolución Cultural: levantados contra el régimen asfixiante de las instituciones educativas y dispuestos a defender y continuar los ideales revolucionarios por los que sus padres habían luchado, contra los «derechistas». ‘traidores’, ‘renegados’ y ‘agentes capitalistas’; estudiantes como Yu, un Guardia Rojo de 13 años, que quería “romper el viejo mundo para construir uno nuevo”. En total se movilizaron alrededor de 22 millones de estudiantes, primero en Beijing y luego en todo el país. Cada día, decenas de miles se amontonaban en la capital, y un total de 12 millones asistieron a manifestaciones masivas en Beijing a las que dirigió Mao en el período hasta noviembre, principalmente en la Plaza de Tiananmen. Se cerraron escuelas y universidades, se dio a los estudiantes viajes, comida y alojamiento gratuitos y se les instó a “encender el fuego de la revolución” en toda China. Para empezar, los principales objetivos fueron los profesores, los intelectuales y aquellos de “mala” clase social.

‘Terror rojo’

Este no fue un levantamiento autónomo y espontáneo de estudiantes como sucedería en Francia y otros países dos años después, sino un movimiento de masas iniciado y orquestado desde arriba por Mao y sus partidarios, explotando y aprovechando el descontento y la energía de los estudiantes, inicialmente, y más tarde de obreros y campesinos. Liu y la «vieja guardia» de la burocracia enviaron «grupos de trabajo» a los establecimientos educativos para intentar tomar el control del movimiento y contener a los estudiantes, pero en la mayoría de los lugares fueron expulsados ​​por los estudiantes de la Guardia Roja, inspirados por las palabras de Mao de que “Rebelarse está justificado”. Luego, Mao ordenó la eliminación de los grupos de trabajo y declaró a los Guardias Rojos fuera del alcance del EPL y de las fuerzas de seguridad del Estado. Posteriormente, Liu fue denunciado, destituido de todos sus cargos en el partido, expulsado del partido y abandonado para morir sin medicación en régimen de aislamiento en prisión. Deng, que ocupaba el sexto lugar en la clasificación del partido, no fue expulsado, sino destituido de su cargo y exiliado a Jiangxi para trabajar en una fábrica de tractores.

En el verano de 1967, un «Terror Rojo» arrasó las universidades, las escuelas y más allá, impulsado por Mao y el CCRG, con declaraciones de que «sin destrucción no puede haber construcción real» e instrucciones de «crear desorden bajo el cielo» y » «Hacer papilla» a cualquiera que se opusiera al «pensamiento de Mao Zedong». Lin Bao, ministro de Defensa, intensificó el culto al líder supremo con la producción de más de dos mil millones de insignias de Mao, enormes retratos, estatuas y cientos de millones de copias del ‘Pequeño Libro Rojo’ del presidente Mao. Se allanaron casas, se confiscaron las propiedades y posesiones de quienes se consideraba que tenían un origen de clase equivocado, se desalojó a la gente de sus hogares y se exilió, se destruyeron reliquias y lugares de interés cultural e histórico y se atacó a quienes vestían “vestimentas occidentales”. Branigan describe vívidamente cómo los carteles murales con grandes personajes y las denuncias verbales y la humillación de los profesores “enemigos” por parte de los estudiantes en las “sesiones de lucha” públicas dieron paso al abuso físico, la tortura, las golpizas sangrientas y los asesinatos. Limpiar baños, gatear sobre clavos y cristales rotos, comer excrementos, morir a golpes con garrotes… los castigos aumentaron y muchos de los objetivos terminaron quitándose la vida, incapaces de soportar la violencia y la humillación.

Esta fase de la Revolución Cultural fue relativamente corta, no duró más de un año y, a pesar del terror, mucha más gente murió en la purga posterior de un sector de la burocracia, que eran los verdaderos objetivos, no los intelectuales y las personas de origen burgués. Pero es esta fase inicial –un preludio de las purgas masivas que siguieron– a la que muchos comentaristas, incluido Branigan, prestan más atención.

Ruptura

Al comienzo de la «revolución», se había instado a los trabajadores de las fábricas a no unirse al movimiento sino a concentrar sus energías en la producción. Pero después de que los burócratas que se oponían a los maoístas comenzaron a hacer concesiones económicas a los trabajadores en forma de salarios más altos y mejores condiciones para ganarse su apoyo, en diciembre de 1966 Mao instó a los trabajadores «rebeldes» a unirse, siempre y cuando no abandonaran la producción. . También se crearon organizaciones campesinas. Como explica Roderick MacFarquar en La última revolución de Mao, esto abrió una caja de Pandora cuando los trabajadores, muchos de ellos con contratos temporales, aprovecharon la situación para promover sus propias demandas económicas y políticas. Estos incluían elementos de democracia directa, especialmente en Shanghai, que no sólo desafiaron los privilegios excesivos de la burocracia sino que cuestionaron todo el régimen burocrático.

A pesar de las declaraciones de Mao de «fe en las masas» y de sus llamados a «liberarse», lo último que cualquiera de las facciones de la burocracia quería era un movimiento de masas genuinamente independiente, con demandas de democracia obrera, que pudiera convertirse en un amenaza a su gobierno. El movimiento que Mao había instigado y manipulado desde arriba se estaba saliendo de control y cobrando vida propia. El país estaba sumido en el caos, con condiciones similares a las de una guerra civil, mientras organizaciones y facciones rivales de Guardias Rojos y trabajadores luchaban entre sí, incluso con armas, y seguían la exhortación de Mao al «poder dieciséis».

Después de haber desatado la “anarquía” a través de su llamamiento a las masas, Mao pasó ahora a apoyarse en su base en el EPL en un intento de restablecer el orden. Desde mayo de 1967 hasta 1972, tras la muerte del jefe militar Lin Bao, los militares asumieron efectivamente el control del gobierno y la economía. Los «comités revolucionarios» que estaban destinados a unir a las «masas revolucionarias», los «cuadros revolucionarios» y el ejército en una «triple alianza» estaban en su mayor parte dominados por el EPL.

En julio de 1967, los estudiantes de la Guardia Roja recibieron instrucciones de regresar a casa y se reanudaron las clases. Se instó a los trabajadores y campesinos a prestar ahora la máxima atención a la producción. Al año siguiente, millones de estudiantes fueron enviados al campo para “aprender de los campesinos”. Como describe Branigan, hasta 12 millones vivían en las condiciones más abyectas, soportando terribles penurias, algunas durante varios años. Este programa de “rustificación” no terminó formalmente hasta 1980. Muchos murieron de hambre y enfermedades.

Sin embargo, controlar a las masas y restablecer el orden no fue un proceso sencillo. El propio EPL estaba dividido en facciones y no estaba claro a cuál de las organizaciones rivales debía apoyar para “tomar el poder”. Hubo constantes cambios de poder a nivel regional y provincial, con el propio Mao equilibrando entre las masas y los militares, y entre los comandantes militares locales y nacionales. Pero en marzo de 1969, graves enfrentamientos militares en la frontera con la Unión Soviética y el temor a una invasión ayudaron a legitimar el gobierno militar y las demandas de “unidad frente al enemigo común”.

Purgas masivas

Desde el verano de 1968 hasta el otoño de 1969 se inició la fase más sangrienta de la Revolución Cultural. Con el pretexto de una ficticia “conspiración del 16 de mayo”, millones de burócratas del partido fueron “limpiados” y hasta 650.000 asesinados. Si bien esta purga masiva se inició desde el centro, sin la participación masiva de la primera fase, también se convirtió en una oportunidad para que los burócratas de todos los niveles persiguieran sus propios rencores, venganzas personales y ambiciones.

Según la Historia de la China moderna de Jonathan Fenby, en el noveno congreso del partido celebrado en 1969, que debía celebrar el «final triunfal» de la Revolución Cultural de Mao, entre el 70 y el 80 por ciento de los cuadros a nivel regional y provincial habían sido purgados y entre el 60 y el 70 por ciento de los cuadros a nivel regional y provincial habían sido purgados. % de aquellos de forma centralizada. Sólo nueve de los 23 miembros del Politburó de 1966 habían sobrevivido. El vacío lo llenaron los militares. En 1969, 22 de los 29 primeros secretarios eran del EPL y constituían la mayoría de los cuadros de los organismos provinciales.

A un Mao enfermo le preocupaba especialmente que la militarización del gobierno hubiera dado una base de poder enormemente fortalecida a su potencial rival Lin Bao, cuya posición ahora se proponía socavar. La muerte de Lin en un accidente de helicóptero en 1971, mientras huía a la Unión Soviética, abrió el camino a una purga de los altos comandantes del ejército y a una reducción de la influencia del EPL en el gobierno. Sin embargo, para reemplazarlos, Mao se vio obligado a volver a la “vieja guardia”, y Deng Xiaoping finalmente fue rehabilitado y devuelto al Politburó.

Pero a medida que la salud de Mao seguía deteriorándose, todavía se libraban amargas luchas entre facciones dentro de la burocracia, principalmente entre los «radicales» en torno a Jiang Qing y la «Banda de los Cuatro» -que no querían tregua en el movimiento- y el campo de Deng. que quería estabilidad para restaurar la credibilidad del régimen a través del crecimiento económico a partir de las «cuatro modernizaciones» de la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia y la tecnología. En un estallido espontáneo de duelo que estalló en abril de 1976 entre decenas de miles de personas comunes y corrientes por la muerte de la mano derecha de Mao, Zhou Enlai –a quien en general se percibía como una influencia más restrictiva sobre Mao durante la Revolución Cultural–, las críticas fueron levantados no sólo de la Banda de los Cuatro sino del propio Mao. En un giro final, en un intento por asegurar su legado, Mao se puso del lado de los “radicales” y Deng fue una vez más destituido de su cargo.

Sin embargo, los «radicales» tenían poco apoyo dentro del partido o del EPL. Un mes después de la muerte de Mao en septiembre de ese año, los generales actuaron contra la Banda de los Cuatro, allanando el camino para que Deng asumiera el poder en 1978.

Reforma económica

A pesar de diez años de sangrienta lucha interburocrática por el poder, la base social del régimen permaneció intacta. El control estatal de la economía y la planificación económica no habían sido derrocados, aunque el caos y la dislocación habían provocado algunos deshilachamientos en los bordes, con una capa de campesinos en el campo aprovechando el desorden para cultivar sus propias parcelas de tierra. La burocracia, aunque dividida en diferentes facciones, controlaba firmemente el Estado.

Deng no se propuso revertir la dirección estatal de la economía, sino implementar reformas que pudieran mejorar su funcionamiento, concluyendo empíricamente que los privilegios y el poder de la burocracia podrían defenderse mejor mediante la promoción de relaciones económicas capitalistas que mediante la planificación burocrática. Este proceso se aceleró enormemente tras la implosión de la Unión Soviética, pero con la burocracia manteniendo un control del aparato estatal y con secciones y palancas estratégicas de la economía permaneciendo en manos del Estado. El resultado es una forma única de relaciones económicas, en la que el control estatal burocrático, fortalecido bajo Xi Xiaoping, otorga cierta flexibilidad y margen de maniobra en la política económica y social que no está disponible en regímenes que en última instancia siguen las leyes del capitalismo.

Branigan tiene razón al decir que la sombra de la Revolución Cultural todavía se cierne sobre China hoy. No sólo los intentos de Xi de reforzar el nacionalismo atacando el “nihilismo histórico” –básicamente cualquier crítica a la historia china de los últimos 70 años– sino también el miedo a movimientos de masas que podrían amenazar el control político de la burocracia china. Pero a medida que la crisis económica capitalista global se intensifica y el crecimiento que ha apuntalado la legitimidad de la burocracia china se ve socavado, es inevitable que su control sea cuestionado en algún momento. Esto podría deberse a que un sector de los capitalistas chinos se está moviendo para tomar el control político directo o a la propia clase trabajadora compitiendo por el poder, procesos que se reflejarían en futuras divisiones dentro de la burocracia. Estas no son perspectivas inmediatas, y no es posible en este momento decir cuál sería más probable, pero cuando la clase trabajadora más grande del mundo entre en acción de forma independiente a gran escala, su poder colectivo será inmenso, con potencial para lograr un socialismo democrático genuino en China y más allá.

