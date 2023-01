Perú – Remo Candia era un líder campesino que no se callaba ante las injusticias

La República, Perú

https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/01/13/protestas-remo-candia-era-un-lider-campesino-que-no-se-callaba-ante-las-injusticias-cusco-dina-boluarte-congreso-adelanto-de-elecciones/

Remo Candia era un líder campesino que no se callaba ante las injusticias

Sentida pérdida. Miles de cusqueños colmaron la plaza de Armas de la Ciudad Imperial para despedirse del comunero de Anta y exigir sanción a los que lo asesinaron en la calle. En medio de potentes pututus, cánticos en quechua y danzantes de su pueblo, los dolientes rindieron tributo al dirigente que rechazaba la violencia.

Sin violencia. El líder campesino Remo Candia fomentaba las manifestaciones pacíficas. Foto: difusión

María Elena Hidalgo

mariaelena.hidalgo@glr.pe

“Eras un gran líder que nunca se callaba ante las injusticias. Tengo presente cuando me dijiste que un líder no solo debe tener buena voluntad sino también debe estar preparado para plantear las soluciones”, recordó Daniel Masías, amigo del dirigente campesino Remo Candia Guevara, al darle el último adiós.

Remo Candia era presidente de la comunidad campesina Anansaya Uninsaya Ccoyana, y de la Federación Campesina de la provincia de Anta, Cusco. Llegó a la Ciudad Imperial el martes 10 de enero para participar en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.

De acuerdo con una vecina que viajó desde Anta junto al dirigente campesino, Remo Candia exigió a los manifestantes que no cometieran vandalismo ni ningún otro tipo de exceso. Y así fue.

El miércoles 11 de enero, cuando protestaba en la avenida 28 de Julio, en el distrito de Wanchaq, un impacto de bala en el tórax lo derrumbó. Sus compañeros lo condujeron al hospital Antonio Lorena, donde ingresó a las 2 y 59 de la tarde. Candia pidió a sus amigos que lo salvaran. Los médicos lo intervinieron de inmediato, pero las heridas eran demasiado graves. Falleció a las 8 y 50 de la noche.

Los testigos afirman que en las cercanías del lugar donde Remo Candia fue baleado había efectivos de la policía provistos de fusiles de largo alcance AKM de fabricación coreana.

Nacido en una comunidad campesina de Anta, el 2 de abril de 1981, Remo Candia era un líder campesino muy querido y respetado en la región cusqueña. Quechuahablante, muy pegado a las tradiciones de su pueblo, activista comunal y promotor de las expresiones culturales de su pueblo, los cusqueños se sienten muy afectados por la pérdida de Remo Candia, quien deja esposa y tres hijos menores de edad.

“Me has dejado sola”

Una multitud que colmó la plaza de Armas de la Ciudad Imperial, donde confluyeron representantes de las comunidades de todos los rincones del Cusco, le rindieron tributo mientras trasladaban el féretro.

Con su pueblo. Los cusqueños se volcaron a la plaza de Armas para despedirse de Candia. Foto: difusión

La presencia de comuneros de los cuatro puntos cardinales cusqueños confirmaron el respeto por Remo Candia Guevara, un dirigente que no recurría a la violencia para expresar su descontento con el Gobierno.

“Un día antes de tu partida lideraste una movilización a Cusco de forma pacífica. Siempre en tu boca estaban las indicaciones para que todo se hiciera pacíficamente. Así tu gente retornó a su tierra sin ningún problema”, escribió su amigo Daniel Masías.

Los compañeros y simpatizantes de Remo Candia se sumaron a las manifestaciones de solidaridad y dolor recorriendo las calles costeñas. Al cortejo se adhirieron grupos musicales y de danzas folclóricas de su pueblo, Anta. Hay fotografías de Remo Candia con las mismas vestimentas de los danzantes de su comunidad.

Entre los gritos de reclamo de justicia y protestas contra el gobierno de Dina Boluarte sonaron los pututus, potentes y graves. El sagrado pututu se usaba para anunciar enfrentamientos bélicos o para avisar de la presencia de un dignatario, y también se sentía su presencia en rituales religiosos y medicinales.

La madre de Remo Candia, Leopolda Guevara, recordó a su hijo como un hombre amoroso: “Era muy cariñoso. Cuando lo veía se me acercaba y me daba besos en mi frente y en mi cara. Ahora último me decía: ‘Mamincha, ¿por qué estás triste?’. Yo le decía: ‘No quiero que vayas (a la protesta), te vas a cuidar, hijo’. Rápido se acercaba y me besaba. Y ahora ya no. Ahora me has dejado sola. Hasta luego, hijito. Cuídame desde donde estés y busca justicia”.

El último adiós. Izquierda, Remo Candia Guevara cuando fue herido en la calle. Derecha, su madre, Leopolda Guevara. Foto: composición La República

El dato

Posición. En sus últimas declaraciones a los medios locales, Remo Candia dijo: “Lo que quiere el pueblo del Cusco y Anta es que se cierre el Congreso, que renuncie la presidenta Dina Boluarte y se convoquen elecciones en 2023″. También dijo: “Los campesinos queremos una vida digna”.

