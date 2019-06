Marcos Robledo: El Estado gasta más en pensiones de uniformados que en defensa activa

Diario Universidad de Chile Jueves 7 de marzo 2019

El ex subsecretario de Defensa y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Casa de Bello aseguró que el poco control sobre las instituciones de Defensa se debe a la falta de voluntad política, y que extender la carrera militar ayudará a mejorar la distribución de recursos en las instituciones.

En entrevista con el programa Política en Vivo el ex subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, abordó las posibles reformas legislativas que se pueden concretar para controlar el uso de recursos en las Fuerzas Armadas. Frente a este tema, el cientista político aseguró que históricamente, desde el regreso de la democracia, ha existido falta de voluntad de todos los sectores para mejorar el control sobre las instituciones de defensa.

Además, señaló que si el sector político de derecha quiere demostrar que tiene un compromiso por el cambio deberá manifestarlo con su participación en las reformas futuras. En esa línea, destacó que no se debe omitir que si los cambios recién se hacen ahora es porque la Nueva Mayoría tampoco los quiso poner en marcha.

“Yo creo que no ha habido toda la voluntad política que debió corresponder por parte de la ex Nueva Mayoría o ex Concertación durante largo tiempo para emplear ese fondo en la reforma. Debió haber más voluntad política”, comentó.

Agregó que si desde el gobierno se están impulsando reformas como los cambios a la Ley Reservada del Cobre o la extensión de la carrera militar es porque se está atendiendo una molestia ciudadana. ““En Chile se dejaron funcionando instituciones que fueron impuestas, que permiten niveles altos de autonomía en la policía y las Fuerzas Armadas. Al final, en el largo plazo, eso genera mucha insatisfacción en la opinión pública, y una vez que se producen las coyunturas en que esa irritación se manifiesta, como los casos de corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, los gobiernos tienen que reaccionar, y tienen que reaccionar haciéndose cargo de la molestia ciudadana”.

Por otra parte, el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile indicó que la Ley Reservada del Cobre ha dejado al Ministerio de Defensa a un lado, impidiendo que controle los gastos que hacen las instituciones que dependen de la cartera.

“La ley que se aprobó el año 2003 estableció una obligación para los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros de informar y rendir, pero directamente al Contralor. Entonces, cuando se establecen obligaciones en las que el jefe de la institución, que depende del ministro de Defensa, no le rinde al ministro, sino que al contralor, entonces el ministro queda fuera de la línea”.

Marcos Robledo también se refirió al proyecto que busca extender la carrera militar, y al respecto indicó que la iniciativa podría ayudar a disminuir gastos en pensiones para las Fuerzas Armadas. “Hoy el gasto de defensa en el sector activo es más bajo que el gasto del Estado chileno en los pensionados de la defensa, o sea, el Estado de Chile gasta más en las pensiones para los jubilados de las Fuerzas Armadas que toda la defensa activa, porque tiene un efecto acumulativo en el tiempo”, aseguró.

