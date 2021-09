LAGOS Y SUS FUNCIONARIOS DEFIENDEN MEDIDAS DE IMPUNIDAD

El señor Ricardo Lagos Escobar, que durante su mandato presidencial se negara sistemáticamente a recibir a sobrevivientes de prisión política y tortura, acaba de emitir una declaración oponiéndose a la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional de levantar el secreto impuesto a las declaraciones de vítimas ante la Comisión de Prisión Política y Tortura presidida por Monseñor Valech.

Cabe consignar, que esta Comisión surge a contramano de la política de ocultamiento diseñada por la Concertación, debido a la movilización de las víctimas y la preocupación de personalidades como Helmut Frenz y Fröde Nilssen.

Esta fue creada el 26 de septiembre del 2003 por el Decreto Supremo 1040, para dejar constancia de las atrocidades cometidas por la Dictadura cívico Militar instalada en Chile a través del sangriento Golpe de Estado de 1973, y entregó su Informe el 28 de noviembre del 2004.

Las organizaciones de sobrevivientes de prisión política –y en particular el Comando Unitario de Ex PP y Familiares- solicitaron formalmente a los miembros de la Comisión, en las diversas reuniones sostenidas con ellos, que no se ocultara al país las atrocidades cometidas por funcionarios de FF.AA. y de Seguridad en contra de miles de chilenos, detenidos arbitrariamente por defender en primera instancia al Gobierno legítimo, y en los años posteriores la libertad y la democracia. Esto está en las actas de la Comisión mencionada.

Dar a conocer las razones de la represión y nuestras historias de vida es un elemento clave de la REPARACIÓN moral y social, ya que al igual que las y los prisioneros políticos de hoy, los funcionario del Gobierno dictatorial, los medios de comunicación empresariales y sus agentes políticos nos calificaron de violentistas, terroristas y delincuentes. Muchos de nuestras compañeras y compañeros no querían morir, sin ser reconocidos como luchadores sociales por la democracia y los derechos de los pueblos. Poder mirar a la cara a familiares, vecinos, colegas… y decirles: Si, me tuvieron preso, pero fue por luchar por la libertad de mi pueblo… ¡NO por delincuente!

Ricardo Lagos para justificar la imposición de una mordaza de 50 años a nuestros testimonios, se inventó incluso una reunión en su despacho, con una “señora Juanita” que le pidió reserva de su testimonio. Jamás una dirigente o simple prisionera política ha confirmado esta poco creíble aseveración de un señor que jamás recibió a sobrevivientes.

No nos extraña que personas nominadas por Lagos en esa comisión hoy salgan a rasgar vestiduras, “para proteger a las víctimas sobrevivientes”. Nosotros estamos vivos, organizados y movilizados. No necesitamos que operadores políticos hablen en nuestro nombre. Como siempre, los medios de comunicación solo le dan espacio a estos elementos funcionales al Poder… e invisibilizan otra vez a las víctimas.

La comunidad nacional debe saber que hemos tratado de romper esta barrera de IMPUNIDAD desde el mismo 2005. Varios Proyectos de Ley tendientes a derogar el Art. 15 de la Ley 19.992 fueron bloqueados por los Gobiernos. El último el 2017. Y producto de esa presión, recién se logro ese mismo año que, por lo menos, se diera acceso a estos archivos a los Ministros en Visita que llevan causas de derechos humanos. Cuando solicitamos al INDH nuestras carpetas, estas están tan intervenidas y tachadas… que cuesta entender lo que ahí se dice.

Dejamos constancia que, a través de nuestras organizaciones solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional terminar con esta infame mordaza impuesta por Lagos y sus asociados. Y agradecemos que nuestra opinión haya sido escuchada y junto con la petición de una Comisión Permanente de calificación de Víctimas, la presenten como propuesta.

Chile no quiere mas mordazas, mas cocinas, mas acuerdos bajo la mesa. Lagos y sus socios deben –por decencia- guardar silencio y dejar trabajar a la Convención.



COMANDO UNITARIO DE EX PRESOS POLITICOS y FAMILIARES



1° de septiembre 2021

