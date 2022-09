LA DERROTA DE LA SOLIDARIDAD



LA IZQUIERDA CRISTIANA Y LOS RESULTADOS DEL 4 DE SEPTIEMBRE



Valparaíso, 10 de septiembre de 2022.

Esperamos días para expresar nuestra reflexión ya que queríamos darnos el espacio y

tiempo para intentar ser lo más certeros en el análisis. Queremos empezar diciendo que

estamos muy tristes, cansados y un poco desesperanzados, esas son las primeras

emociones que en este instante nos embargan.

Aún cuando parezca una obviedad: en el proceso electoral más importante de

nuestra historia republicana hemos sufrido una gran derrota. ¿Qué pasó, cuáles fueron

las razones para un resultado tan categórico? No podemos eludir intentar una

respuesta.Primero, no hemos sabido evaluar la fuerza de las ideas, el espíritu, la cultura capitalista

y como esta ha permeado a toda nuestra sociedad. En Chile al menos, el capitalismo,

con todas sus crisis, no parece estar ni muerto y menos enterrado.

Segundo, no supimos evaluar lo que expresó la revuelta social de octubre de 2019,

masiva, hermosa, llena de esperanza, con millones de personas movilizadas, sin

embargo fuimos nosotros, los mismos, esos cinco millones de chilenos y chilenas que

salimos a votar apruebo, que estuvimos en las calles y que creímos representar a la

mayoría, pero que nunca fuimos mayoría (ya había un anuncio, que nuevamente no

vimos, en las elecciones parlamentarias de 2021 donde la derecha estuvo lejos de ser

derrotada y obtuvo un 50% del congreso).

Se produjo un fenómeno en el mundo político y social, que confundió un descontento

generalizado, con el anhelo de construir un nuevo paradigma. Son dos cosas muy

distintas.

Tercero, los errores comunicacionales: una muy mala utilización de la franja electoral,

que nos mostró desunidos con un mensaje que terminó de confundir; entregamos las

redes sociales, las que se inundaron de mensajes del rechazo. Había que tocar el

corazón de las personas, la emoción, lo mejor de ellas y comunicacionalmente no se

hizo. La derecha toca con su mensaje lo peor de las personas y de la sociedad y

atribuye la responsabilidad a la izquierda, y lo hace de forma efectiva, promueve así el

racismo, el individualismo, el egoísmo y lo disfraza de felicidad.

Hay que prefigurar para las personas un mundo distinto, cosas visibles. Fallamos cuando

solo con nuestras ideas queremos convencer mientras el mundo popular ve en su

población: abandono, delito, pobreza; la derecha prefigura mundos caóticos y a las

personas le hace sentido porque lo ve todos los días.

Cuarto, la postura del gobierno estuvo lejos de ser la mejor, puso en un pie de igualdad

el apruebo con el rechazo, y peor aún, anticipó una reforma a la constitución si ganaba

el apruebo. Podía entenderse como asumir el discurso de la derecha: “estamos frente

a un muy mal proyecto constitucional”, era casi una invitación a votar rechazo. Nunca

propuso alternativas potentes que de algún modo anticiparan lo que el proyecto

proponía, estuvo siempre a la defensiva y quien ponía la pauta fue siempre la derecha.

El corolario lo puso el presidente cuando dice, después de los resultados, que en un

nuevo proceso constituyente “la violencia e intolerancia debe quedar a un lado”

dándole razón a la narrativa del rechazo que decía que la nueva constitución era mala

y se escribió con odio.

Quinto, los resultados en los sectores populares nos demuestra que no estamos

escuchando, no entendemos a quienes nosotros creemos y decimos representar, Esto

es un baño de realidad. La constitución, en definitiva, no los representó.

Hubo un claro rechazo al contenido de la constitución, nos formamos la falsa idea de

que los chilenos y chilenas querían, en materia de los pueblos indígenas, la

plurinacionalidad y el reconocimiento de estos, sin embargo, nada de ello era así, solo

una mirada romántica de los derechos de estos pueblos pero nada que provocara las

transformaciones que efectivamente les devolvían los derechos por los que por siglos

han luchado.

Tampoco parecen querer derechos sociales, les hacen más sentido los derechos

individuales. Rechazaron consagrar como derecho la educación (la constitución del

80 solo reconoce el derecho a elegir donde educarse y concibe a la educación como

un bien de consumo); la salud a través de un Sistema Nacional de Salud, que recibirá

todas las cotizaciones obligatorias en salud, pudiendo estar integrado por prestadores

públicos y privados; el trabajo como un derecho (la actual constitución consagra el

derecho de elegir donde trabajar); en previsión se proponía un Sistema de Seguridad

Social público, financiado con rentas nacionales y cotizaciones obligatorias, parece

que el mensaje “con mi plata no” fue más potente; el derecho a la ciudad, a una

vivienda digna; el reconocimiento al trabajo doméstico o la creación de un Sistema

Integral de Cuidados universal y solidario; el agua como bien inapropiable y el derecho

humano al agua que se prioriza sobre sus demás usos y creaba una Agencia Nacional

de Aguas para su uso sostenible (el resultado en Petorca nos vuelve dolorosamente a

la realidad); los grandes avances en materia de descentralización; lo ecológico y la

naturaleza como sujeto de derechos; la perspectiva de género que atravesaba todo

el nuevo texto constitucional.

Sexto, todo lo anterior expresa nuestra derrota cultural ya que, sin duda, la mayoría de

las personas que votaron no querían un cambio de paradigma en el modelo político y

económico que nos llevara a la construcción del respeto por la dignidad, la naturaleza

y los derechos humanos de pueblos y comunidades.

Finalmente, respecto del prometido cambio constitucional de los triunfadores, tenemos

muy poca fe de que este se materialice, y ya hay indicadores de ello: por una parte no

están los votos suficientes en el congreso para que ello suceda, y de suceder, muy

probablemente será un cambio cosmético, el tantas veces conocido

“gatopardismo”que necesariamente expresará el consenso del pensamiento y la visión

de sociedad del neoliberalismo.

No hay que perder de vista que, lo único jurídicamente cierto, es que si el 4 de

septiembre de 2022 sufría una derrota la opción apruebo, se aplica lo señalado en el

artículo 142 inciso final de la Constitución del 80:

“Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada,

continuará vigente la presente Constitución.”

Pese a todo lo anterior, vislumbramos esperanzas y ratificamos tareas:

Una constatación esperanzadora es que somos una fuerza política potente: cinco

millones de votos -la que viene expresándose en el plebiscito de entrada, en la elección

del Presidente Boric y ahora en el plebiscito de salida-. Esto es consistente con un

proyecto y un ideario más o menos común, que hoy tiene una expresión concreta en

el derrotado proyecto de nueva constitución.

No debemos renunciar a la búsqueda y construcción de la unidad política y social del

pueblo y de las izquierdas, no podemos, ni debemos empezar a dividirnos con

acusaciones de traición y amarillismos, debemos buscar el diálogo y el encuentro entre

aquellos que queremos producir efectivos cambios en las condiciones de dignidad y

de vida de los pueblos de Chile.

Debemos asumir como una tarea central la batalla de las ideas, es allí donde podemos

provocar cambios culturales indispensables para construir otro mundo.

Debemos ser capaces de anticipar la sociedad que prometemos y promovemos, de

modo que las personas visualicen que en ella tendrán mejores condiciones que

mejorarán concretamente su calidad de vida.

Al finalizar esta reflexión, no podemos dejar de decir una palabra sobre nuestro cro

constituyente Roberto Celedón Fernández, quien nos emocionó, nos alegró, nos lleno

de esperanza con su palabra y su sabiduría. Supo poner en el centro del debate

constitucional los derechos humanos. ¡Gracias Roberto, muchas gracias!

Por todo ello, hoy más que nunca: VEN-SEREMOS.

por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE

Fernando Astudillo Becerra, Presidente; Héctor Soto Bustos, Vicepresidente; Humberto

González Rojas, Secretario General.

