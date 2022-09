Roger Waters, fundador de Pink Floyd avergonzado de la historia del Imperio Británico

Polémicas declaraciones del ex Pink Floyd

Para Roger Waters Thatcher y Cameron son la misma mierda

Redacción Rosario

Publicada en 02/03/2012

En su edición de este viernes, el diario británico The Guardian hizo referencia a los dichos del ex líder y bajista de Pink Floyd, Roger Waters, sobre la potestad argentina sobre las islas Malvinas y las “sandeces de Cameron”.

“Roger Waters dice que Falklands deberían ser argentinas y ataca la «basura» de Cameron”, tal es el título del artículo que da cuenta de la “controversial” entrevista del aclamado músico para la televisión chilena donde condena las políticas británicas sobre las islas.

Ante la pregunta del periodista Amaro Gómez-Pablo, sobre cuál sería la posición de Waters respecto del tema Malvinas, el autor de The Wall, replicó claramente: “Creo que deberían ser argentinas”. Y agregó: “Mi preocupación como inglés es que han sido usadas (las islas) y que el argumento ha sido usado con estrechos fines políticos en Inglaterra, primero por Margaret Thatcher, y ahora por David Cameron. No hay nada que les guste más que hacer acatar la disciplina en el Parlamento y pararse allí, con una mano en la cadera y decir: «Las islas Falkland son británicas y lo serán por siempre y los deseos de los isleños son primordiales hasta tanto deseen ser británicos»”. Luego de la paródica imitación de los mencionados primeros ministros, Waters cerró con un peyorativo y expresivo: “Bullshit!” (basura).

El periodista chileno, repreguntó: “¿No temes traicionar a tu bandera?”, a lo que el ícono del rock no tardó en contestar: “No. Estoy avergonzado por nuestro pasado colonial. No me enorgullecen los aproximadamente 150 años donde el sol no se puso en el imperio británico y nos la pasamos violando, saqueando y robando tanto como pudimos a todo el mundo. Ese tipo de imperialismo no es algo que como un hombre inglés me haga sentir orgulloso”.

The Guardian informó que extractos de la entrevistas se colaron en la cuenta de twitter de Gómez-Pablo para el “deleite” de los fans argentinos de Waters, pero “causando enojo entre los británicos y en las Falklands”.

De hecho, el hashtag #RogerWaters#Malvinas se transformó en uno de los trending topics de la semana, al poco tiempo de conocerse las declaraciones del bajista en Argentina.

Fuente: The Guardian

