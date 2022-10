James Thompson. Elegante ficción criminal nórdica

James Thompson

(16 de octubre de 1964, EE.UU. – 2 de agosto de 2014, Lahti, Finlandia)

Escritor policíaco estadounidense-finlandés. Fue considerado como uno de los principales escritores nórdicos sobre crímenes. Aplaudido tanto por su capacidad para entretejer múltiples líneas argumentales en una historia cautivadora, como por arrojar luz sobre los aspectos más oscuros de la vida, la historia y la política nórdicas.

Tuvo una travesía singular, que lo llevó de su Kentucky natal a Finlandia, donde vivió más de una década, y un contrato de publicación con la editorial más grande del norte de Europa, WSOY, para una serie de novelas policíacas y de suspense. Publicó cuatro novelas policiacas protagonizadas por el inspector de homicidios finlandés Kari Vaara, celebrado como «un héroe tan suspicaz como Kurt Wallender y tan propenso a la justicia por mano propia como Harry Hole». Leighton Gage, autor de Blood of the Wicked, comentó: «Nadie escribió mejor el género negro, sea nórdico o no. A pesar de que su obra era extremadamente tenebrosa, al examinar los aspectos más sombríos de la sociedad, pretendía dar voz a los sin voz y hacer del mundo un lugar más luminoso.»

La primera novela de Thompson, Across the Green Line, apareció en 2008, en finlandés, bajo el título Jerusalemin veri. Su segundo libro, la novela negra Ángeles en la nieve (Lumienkelit), un libro oscuro y violento que exploró el racismo en Finlandia y siguió a un protagonista duro, el detective Kari Vaara. Se publicó en finés la primavera de 2009 y en inglés en 2010. Tuvo un enorme éxito, vendió unas 100.000 copias solo en Alemania.

Fue nominada para el premio Edgar, Anthony y Strand Magazine Critics y seleccionada como Mejor debut de novela policíaca del año en la lista de libros. Publishers Weekly lo consideró un «thriller negro» que «ofrece una mirada sombría a los estragos del largo y oscuro invierno de Finlandia, así como atisbos intrigantes de cultura finlandesa.» Otro thriller, The True Name of God (Jumalan nimeen), se publicó en marzo de 2010.

Sus otros trabajos incluyeron El noveno círculo de hielo (Lucifer’s Tears, 2011) que, según Publishers Weekly, es «estelar… Thompson entrelaza con elegancia la apasionante historia nacional de Finlandia con los propios demonios de Vaara en esta novela tensa y emocionalmente forjada». Y Kirkus Reviews superó su sarcasmo para señalar: «Colaboración nazi, encubrimientos del gobierno, sexo pervertido, una hija que espera con impaciencia el nacimiento y un héroe con mentalidad de justiciero que responde a su jefe de manera más irreverente que Harry el Sucio. ¿Qué más podrías querer?» Y el Washington Post opinó que «el Vaara embrujado y propenso a los problemas es un personaje intrigante, que recuerda al Harry Bosch de Michael Connelly y al John Rebus de Ian Rankin».

El 2012 publicó Helsinki White y, el 2013, Helsinki Blood; sobre ésta, Booklist comentó su oportunidad para tocar los eventos en Escandinavia: «Esta fue una de las primeras novelas policíacas escandinavas que se publicaron después del tiroteo del noruego Anders Breivik en un campamento juvenil, en 2011, que resultó en 69 muertes, y en ese contexto, los temas de odio, racismo y política de la novela suenan especialmente ciertos… Una lectura obligada para los fanáticos de Stieg Larsson y Henning Mankell». Del mismo modo, Publishers Weekly declaró: «Thompson explora hábilmente las áreas morales grises en esta novela demasiado local». Thompson también editó Helsinki Noir, parte de la serie de antología de novela negra original de Akashic Books. La última novela de Thompson, Helsinki Dead, estaba programada para publicarse en 2015. Quedó sin terminar en el momento de su muy prematura muerte.

Sobre su vida y obra, Thompson declaró en varias entrevistas:

«Mi serie del Inspector Vaara está ambientada en Finlandia, y he vivido aquí, en Helsinki, durante años. Vine para acá con una chica finlandesa; la relación no duró, pero para entonces mi vida estaba aquí: trabajo, amigos, la universidad, etc., así que me quedé. Con el tiempo, Finlandia se convirtió en mi hogar. Describiría mi vínculo con este país como inquebrantable. Incluso si me fuera hoy, este lugar siempre sería parte de mí.

«Específicamente, el primer libro de la serie del Inspector Vaara, Ángeles en la nieve, está ambientado en la Laponia ártica, en la pequeña ciudad de Kittilä, cerca de la estación de esquí de Levi. Me interesó como escenario durante unas vacaciones de esquí allí.»

«Finlandia es uno de los lugares más extremos que se puede imaginar. El invierno ártico es una experiencia increíble. El frío brutal. El paisaje árido y cubierto de nieve. Los meses de constante oscuridad invernal. Como escribí en Ángeles en la nieve, “es como estar en un desierto hecho de nieve en lugar de arena”. El invierno en Helsinki no suele ser tan severo, pero a menudo es duro de todos modos. El invierno finlandés tiene una fascinación difícil de explicar para mí. He llegado a sentir un gran afecto por él, y lo extraño en los meses más cálidos.»

«En Ángeles en la nieve, la ambientación como personaje era inevitable. El invierno es parte de nosotros, afecta a todos los aspectos de la vida, la manera en que vemos la vida, contribuye en gran medida a moldear quiénes somos. Creo que, en un buen libro, la atmósfera tiene que ser así.. El entorno determina en gran medida la visión del mundo. Si puedes contar la misma historia, independientemente que esté ambientada en Chicago o Bangladesh, no puedo imaginar que sea una gran historia.»

« Diría que la atmósfera marca casi todas las palabras que escribo. Cuando lo hago, visualizo algo así como una película en mi cabeza, con la diferencia de que esta tiene cinco sentidos, y simplemente escribo lo que siento. El escenario está tan arraigado en mi imagen mental que rara vez tengo que pensar en cómo retratarlo.»

«Depende de cómo lo cuentes. Desde la primera idea hasta la corrección de la copia de revisión anticipada, tal vez un año. Solo escribir el primer borrador de principio a fin: no mucho, tal vez tres meses. Mi método de trabajo es inusual. Resisto la tentación de escribir el primer borrador hasta que puedo ver el libro en mi cabeza como una película, escuchar el diálogo, conocer el tacto y el olor de todos y de todo. En ese sentido, la mayor parte de mi tiempo lo dedico a concebir el libro, lo que hago principalmente en la cama antes de dormir, o a veces no lo hago por eso, y tomo muchas notas, escribo posibles eventos de la historia. Probablemente crearé doscientas escenas, eliminaré las que llevan la historia de la A a la Z y las mantendré, y descartaré el resto como digresiones, aburridas, no fieles al personaje, etc. Busco con ahínco las razones para desechar mi trabajo a medida que avanzo. Así que, si se cuenta la ensoñación, dedico unas 1,000 a 2,000 horas a una novela media. No hace mucho, terminé el primer borrador del siguiente libro de la serie. Me llevó doce semanas escribir los siete días de la semana.»

«Mi protagonista, Kari Vaara, fue un personaje fácil de crear, tal como lo concebí para Ángeles en la nieve. Es quizás más ilustrado que la mayoría, pero en casi todos los sentidos, es solo un típico finlandés. Es un tipo decente, ama a su familia, no necesita grandes cosas. Tiene cierta manía por cambiar el mundo y mejorarlo, fruto de una infancia desafortunada. En realidad, aunque es inteligente, como policía está lejos de ser el mejor del mundo. Deja que las emociones se interpongan en su camino y, en consecuencia, a veces toma malas decisiones. Como la mayoría de nosotros.»

«Vaara, creció en el pequeño pueblo en el que se desarrolla Ángeles en la nieve. Como la mayoría de los finlandeses, tiene una relación de amor/odio con su entorno, el frío y la oscuridad del invierno. Pero se da cuenta de que es parte de él, que para él vivir en el Ártico es nada más ni nada menos que un pez nadando en el agua.»

«Mi carrera como autor comenzó en Finlandia. Ángeles en la nieve fue mi segundo libro publicado aquí, y editó en finés antes de lanzarse en inglés. He recibido una gran cantidad de comentarios, muchas críticas, la mayoría de ellas positivas. Con respecto al escenario y la representación de la cultura, no creo que los críticos me hayan criticado nunca por inexactitud. Snow habla de problemas sociales –violencia, enfermedades mentales, alcoholismo– y vocalizar estas cosas ha perturbado a algunas personas. Recuerdo que un crítico de Kittilä estaba molesto porque sintió que nadie querría volver a visitarlo después de leer mi descripción. Sin embargo, un periódico local me dio una crítica positiva, y algunas personas de la zona me han dicho que di en el clavo y me agradecieron por decir estas cosas en voz alta.»

«Para alguien que acaba de empezar a escribir, aquí hay cinco consejos. Define tus metas para ti mismo y no te desvíes de ellas a menos que cambien a medida que crece tu experiencia. Escribe en el género que más te gusta leer. El error más común del principiante es creer que sabe escribir. Probablemente tengas el nivel de habilidad, en comparación, de alguien a quien le gusta cantar y tocar algunos acordes en la guitarra. La buena escritura requiere el mismo nivel de compromiso que convertirse en un virtuoso del violín. Aprende el oficio. Encuentra un grupo de escritores exigentes que destrocen tu trabajo hasta el punto de hacerte llorar.»

«¿En qué estoy trabajando ahora? La lista es larga. Haciendo revisiones para El Sueño de los Muertos. Concibiendo el próximo libro de la serie Inspector Vaara. Escribiendo como ensayista regular para International Crime Writers Reality Check. Haciendo lo mismo ad hoc para el sitio Murder is Everywhere. Reseñas para el New York Journal of Books. Sirviendo como editor gerente de Helsinki Noir, parte de la serie de Akashic Books. Coguionista de Ángeles en la nieve –se han adquirido los derechos cinematográficos de la serie–. Será la primera de al menos una trilogía cinematográfica. Revisando las galeradas de la próxima versión finlandesa de Helsinki White. Algunas otras cosas más pequeñas. Me mantengo ocupado.

«Con la firme convicción de que «detrás de los libros de misterio o de las obras de arte extraordinarias, hay personas extraordinarias», buscamos por todo el mundo para presentar las obras más cautivadoras tanto de autores y creativos consagrados como de talentos emergentes. Tengo alrededor de un centenar de escritores favoritos, pero el autor del que más he aprendido a relacionar el espíritu y el lugar es indiscutiblemente Graham Greene. Mi escritor favorito desde siempre.»

James Thompson nació y se crió en el este de Kentucky, Estados Unidos, y vivió en Helsinki, Finlandia, durante 16 años, desde 1998. Abarcó mucho en su corta vida. Además de ser un autor exitoso, se había dedicado de diversas formas a ser cantinero, portero, obrero de construcción, fotógrafo, traficante de monedas raras, soldado y locutor de lucha libre.

Obtuvo una maestría en filología inglesa de la Universidad de Helsinki. Estudió seis idiomas; hablaba con fluidez finlandés y sueco.

Trabajaba en un cantinero cuando fue descubierto por Jaakko Pietiläinen en Sanoma, lo que lo llevó a firmar un contrato de tres libros con el sello de Sanoma, Johnny Kniga. Aunque Thompson escribió en inglés, fue traducido al finlandés y comercializado como escritor finlandés por su primer libro Jerusalemin Veri (La sangre de Jerusalén), que se publicó en 2008. Ese mismo año se publicó en inglés The Girl With the Dragon Tattoo de Stieg Larsson, lo que marcó el comienzo de una gran demanda mundial de noir nórdico. Thompson fue contratado inmediatamente por el legendario agente literario de Nueva York, Nat Sobel, quien vendió Thompson a docenas de editoriales de todo el mundo y se comercializó internacionalmente como James Thompson para evitar confusiones con el popular escritor de cine negro, del mismo nombre, Jim Thompson.

Según una fuente finlandesa, aparentemente James murió en un accidente a la edad de 49 años. Había sufrido migrañas severas durante años, y los medicamentos que estaba tomando lo adormecían y causaban mareos. La noche que murió, salió a caminar después de la cena por un lago cerca de su casa, lo que había hecho muchas veces antes. Perdió el equilibrio en el muelle que bordea el lago y se ahogó.

Enterraron sus cenizas en el cementerio familiar de la finca de su padre. Le sobreviven su esposa Annukka y su hijo Christopher.

Ángeles en la nieve: El inspector Kari Vaara, detective en jefe de una pequeña comisaría de policía de pueblo, es el protagonista de esta novela que nos introduce en el submundo violento y oscuro de Finlandia. En Kaamos, justo antes de Navidades –la época más sombría del año en el Círculo Ártico–, una bella actriz de origen somalí aparece brutalmente mutilada en un campo nevado y presenta un extraño símbolo racial grabado en el pecho. Cuando Kari Vaara empieza su investigación, sabe que debe intentar mantener este crimen tan en secreto como sea posible porque constituiría un escándalo en una Finlandia que vive su xenofobia con vergüenza. Además, las exigencias que una investigación de este tipo tiene empiezan a pasar factura al matrimonio de Vaara. Por un lado, su mujer estadounidense, Kate, lucha por adaptarse tanto al difícil clima ártico como a la cultura del silencio y la soledad que caracterizan Finlandia. Por el otro, Vaara, quien está atormentado por su durísima infancia y su primer matrimonio fracasado, descubre que el pasado llama a su puerta de nuevo: sus sospechas sobre el asesino de la joven somalí recaen, principalmente, en el hombre por el que su primera mujer le dejó.

El noveno círculo de hielo: El caso Sufia Elmi djó a Kari Vaara con la cara llena de cicatrices, insomnio crónico, una migraña constante y un montón de fantasmas rondándole en la cabeza. Un año después, Kari se ha trasladado a Helsinki, trabaja en horario nocturno en la brigada de homicidios y está aterrorizado por si su esposa, embarazada de nuevo, pierde al bebé. El nuevo caso de Kari es la investigación sobre un héroe nacional de la Segunda Guerra Mundial del que el Ministerio del Interior exige que se pruebe su inocencia, pero Alemania presiona para que se le extradite. Y además, el asesinato de Iisa Filippov, la mujer de un magnate ruso, le obligará a reencontrarse con un pasado que no quería recordar.

«Desafortunadamente, el primer deseo de la mayoría la gente en todo el mundo, cuando se enfrenta a la belleza, es destruirla.» – James Thompson

