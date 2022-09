Entrevista exclusiva al trotskista cubano Juan León Ferrera: último miembro vivo del Partido Obrero Revolucionario-trotskista

Revista Comunistas. agosto 21, 2022 , Cuba

“Cuba no está excluida de un choque violento entre las masas y el gobierno”, nos advierte Juan León Ferrera, último militante vivo del Partido Obrero Revolucionario-trotskista, organización cubana fundada en 1960 y disuelta por la represión en 1973.

En la foto de portada que acompaña a esta entrevista -tomada pocos días después del triunfo de la Revolución cubana- el primero de izquierda a derecha -seguido de sus hermanos Idalberto y Ricardo: también trotskistas- es el joven Juan León Ferrera, entonces guerrillero del Movimiento 26 de Julio. El Juan León de hoy, desde sus 80 años, plomero de profesión y trotskista por convicción, continúa viendo en la Revolución mundial la única posibilidad de construir el comunismo.

Aunque conocido a nivel internacional, por primera vez un medio de prensa cubano entrevista a Juan León Ferrera: la propaganda oficial ha intentado borrar al trotskismo cubano. Sin embargo, ya Juan León Ferrera ha entrado en la historia, no solo del trotskismo, sino en la historia de la lucha de clases. En medio de la crisis política y económica que atraviesa Cuba, Juan León Ferrera tiene mucho que decir a la clase trabajadora cubana y en especial a la juventud. Por ello, serviremos de tribuna para este combatiente revolucionario, quien a partir de hoy tiene una columna semanal en Comunistas.

Sirva también esta entrevista como homenaje a León Trotski quien hace 82 años fallecería un 21 de agosto, producto de un atentado coordinado y ejecutado por el estalinismo.

Comunistas Cuba: Desde su balcón usted vio el inicio de la larga marcha en protesta que el 11 de julio empezó en los alrededores del Capitolio y concluyó fuertemente reprimida en las cercanías de la Plaza de la Revolución ¿Por qué cree que estallaron las protestas del 11 de julio y qué considera de la forma en que la burocracia cubana manejó la situación? ¿Cómo usted caracterizaría políticamente el 11 de julio?

Juan León: Varios factores. Un mal manejo de la política democrática y un camino equivocado de la planificación donde ha estado ausente la industrialización y su desarrollo y control de la economía de las masas trabajadoras, por profesionales privilegiados de estado, que se han situado por encima de los trabajadores, usurpándoles el poder económico de la producción, a las masas productoras de los bienes y la riqueza del país. Violando las reglas legitimad de los principios históricos comunistas de La Comuna de París de 1871 y de los siete primeros años de la Revolución Socialista de Octubre de 1917, dirigida por el Partido Bolchevique a la cabeza de Lenin y Trotski.

Evidentemente que los conflictos sociales no son fáciles de manejar. Pero cuando se tiene una visión marxista-revolucionaría, cuando se aplican estos principios científicos democráticos de un razonamiento socialista, el manejo de tales conflictos se hacen los más justamente posibles. Los marxistas consecuentes tenemos bien claro que la verdadera democracia socialista es superior a la del capitalismo.

No es posible hablar de libertad, cuando en lugar de aplicar la persuasión y el convencimiento razonable, se utiliza la mordaza y la violencia contra una parte del pueblo, incluidos los comunistas que querían expresarse confiando en la libertad socialista. Esta violencia muestra la debilidad ideológica de la política oficial de la dirección del llamado gobierno socialista es incapaz de convencer las inquietudes de un pueblo de tradición revolucionaria y de sacar experiencias y corregir errores.

Caracterizo la protesta como la fecha señalada de una voluntad propia de las masas trabajadoras, producto de su situación política y socialmente deterioradas de un pueblo cansado y sacrificado por más de cinco décadas de soportar una burocracia privilegiada que ha llevado al país a una situación de retroceso y estancamiento económico e ideológica en cuanto al desenvolvimiento de un progreso de la cultura revolucionaria y libertaria de una transición y estabilidad de la vida referente a la aplicación del genuino socialismo que es el reino de la más amplia libertad del género humano.

Comunistas Cuba: ¿Cómo ves el futuro de Cuba? ¿La burocracia cubana podrá salir de la crisis económica?

Juan León: El futuro de Cuba y su estabilidad en el camino del socialismo depende fundamentalmente del desarrollo y el éxito de la Revolución Latinoamericana, y sobre todo del triunfo o la creación de un Estado Obrero dirigido, por el Partido Obrero y el FIT-Unidad, en la Argentina. El proceso de la eliminación de las derechas de los escenarios de gobiernos fascistas y semifascitas en Colombia, Chile, Perú, Bolivia, y la esperada caída en Brasil del débil gobierno fascista de Bolsonaro anuncian un progreso de ascenso de la Revolución Latino-Americana favorecida por la depresión y bancarrota del imperialismo mundial. La economía en su recesión mundial capitalista está acelerando y desarrollando las condiciones objetivas y subjetivas para dar un salto contundente y triunfante de la puesta en marcha del socialismo democrático mundial, que es una necesidad histórica de la humanidad. Por tanto esta situación favorable y revolucionaria, más la fuerza motriz de las ideas marxistas y la contribución de nuestros artículos que dinamizan las consciencias revolucionarias, servirán para formar nuevos cuadros marxistas genuinos en favor de la continuación verdadera del socialismo en Cuba, y frenar los intentos burocrático de retroceder al capitalismo.

Hoy por hoy la salida de la crisis en Cuba no está en una fracasada política burocrática. Esta se encuentra de la revolución Latino-Americana y en el interior se encuentra en la preparación de nuevos cuadros marxistas genuinos, que son inevitable para el empuje político de las masas trabajadoras y la eliminación del método burocrático cuyo empuje se encuentra apoyada por la correlación de fuerzas de la revolución en las américas y del mundo. Esta fase revolucionaria actual apoya el florecimiento político antiburocrático de los nuevos cuadros marxistas que corregirán el mito falso de un socialismo deformado por «socialistas» oportunistas que serán echados al basurero de la historia contrarrevolucionaria.

No estamos viviendo las mismas condiciones que hace dos décadas en que el capitalismo era transfundido por los reformistas medianos y pequeños capitalistas e incluso ayudados políticamente por los conciliadores socialistas y comunistas enmascarados de marxistas. Entramos en una era del descarte ideológica de socialistas dañinos. Volvemos ya a la nueva aurora del marxismo genuino de Marx, Engels, Lenin y Trotski.

Las guerras inter imperialistas en el mundo aceleran con sus guerras contrarrevolucionarias y provocan las acciones dinámicas de las sublevaciones revolucionarias del proletariado y las masas del mundo.

Acabo de recibir la noticia que cientos y miles de trabajadores del té en Bangladesh están en huelga indefinida por aumento de salario ¡Qué alegría revolucionaria!

Comunistas Cuba: Han pasado casi 50 años de que desapareció el Partido Obrero Revolucionario trotskista del cual usted fue fundador y miembro ¿Ustedes querían hacer otra revolución en Cuba?

Juan León: Desde la celebración del Congreso Obrero en el terreno de la guerrilla que tuvo como portavoz principal al camarada Ñico Torres y desde el primer Congreso de Juventudes de América Latina realizado en el hotel Habana Libre en 1960 los militantes Trotskistas, siempre hemos planteado el Programa de Transición Socialista ligado al desarrollo de la Revolución Permanente mundial como el objetivo principal de nuestra tarea histórica. Desde la fundación del Partido Bolchevique* en 1932 y en su continuación como Partido Obrero Revolucionario Trotskista hemos luchado con sangre y vida por desarrollar en el mundo la causa revolucionaria más bella de la humanidad moderna, el Socialismo científico y verdaderamente democrático. Vale decir que en todos procesos de emancipación contra el capitalismo hemos propagado y explicado la necesidad histórica de aplicar la doctrina científica y dialéctica del materialismo histórico de: Marx, Engels, Lenin, y Trotski, cuyo objeto de aplicación revolucionaria siempre ha sido bajo la guía del Manifiesto Comunista de su obra monumental económica El Capital y la construcción de La Internacional Comunista de los Trabajadores. Obra suprema de sus literaturas supremas en pro del beneficio humano y la naturaleza.

Sin la aplicación de los fundamentos marxistas no se podrá edificar el Socialismo genuino. El método burocrático cubano ha suplantado el marxismo como doctrina para la transición socialista. Por ende Cuba no está excluida de un choque violento entre las masas y el gobierno. No existen síntomas de aplicar la libre expresión de una franca democracia sana por parte del gobierno y de su partido. La revolución política está a la orden del día. Estamos en los inicios de ver la nueva aurora de la revolución socialista mundial y por ende cubana.

Comunistas Cuba: Usted como trotskista ¿qué programa cree que debe implementar una organización revolucionaria en la Cuba actual?

Juan León: Para que la burocracia no devore la transición socialista hay que programar las reglas políticas, para evitar que esa tragedia se logre es necesario limpiar al estado de burócratas con el procedimiento de los reclamos siguientes:

1. Exigir a viva voz y por escrito la democracia proletaria.

2. Establecer el derecho a la crítica, autocrítica y a la libertad electora verdadera.

3. Establecimiento de las tendencias revolucionarias y la independencia de los sindicatos del estado.

4. Revisiones de los planes económicos en beneficio de los trabajadores sobre el desarrollo de la industrialización de cara a la agricultura.

5. Libre discusión de los problemas generales de la economía, las artes, la ciencia, y la cultura.

6. Frenar las construcciones de empresas suntuosas, como palacios de recreación, metros oficinas del partido, clubes de oficiales, grandes teatros, por encima de las viviendas de las familias obreras.

7. Ningún dirigente revolucionario puede remunerarse por encima del salario medio de los trabajadores.

8. Las normas burguesas del reparto se irán reduciendo a medida del crecimiento económico y la riqueza de la población trabajadora.

9. La política exterior se basará fundamentalmente en el internacionalismo revolucionario de la lucha y la solidaridad del mundo del trabajo.

Comunistas Cuba: ¿Qué mensaje enviarías a las organizaciones trotskistas del mundo?

Juan León: Nuestro mensaje a las organizaciones Trotskistas del mundo. Que mantengan el pie firme como lo están haciendo en el acelerador de la lucha y el programa de la revolución socialista mundial con la voluntad suprema y permanente, como lo hizo Trotski y sus camaradas de ruta y al mismo tiempo, que invadan de literaturas marxistas y por Internet las principales Universidades, y bibliotecas de Cuba, para brindar y nutrir las fuerzas motriz de las ideas legitimas de la teoría marxista para mantener la continuidad tradicional de la construcción socialista.

*En agosto de 1932 se fundó la primera organización trotskista cubana: Oposición Comunista, la cual el 14 de septiembre de 1933 -un mes y dos días después de la caída del dictador Gerardo Machado- pasó a llamarse Partido Bolchevique Leninista. El PBL continuaría existiendo hasta 1941 cuando se fusionó con el también trotskista Partido Obrero Revolucionario constituido en 1940. Tras el triunfo de la Revolución cubana, en 1960 el POR se reconstituyó bajo el nombre de Partido Obrero Revolucionario-trotskista, organización disuelta en 1973 tras sufrir una fuerte represión y siendo condenados sus dirigentes -entre ellos Juan León Ferrera- desde 3 a 9 años de prisión.

