EEUU – Revés para el plan de salud de Trump

Manifestantes fustigan el plan conocido como “Trumpcare” afuera del Capitolio.

(Imagen: AFP)

A pesar de los esfuerzos hechos por captar esos votos que impidan un traspié de su proyecto de ley, Donald Trump no pudo convencer al ala conservadora de su partido, que se opone al plan para eliminar y reemplazar la reforma sanitaria del ex mandatario Barack Obama, iniciativa que será debatida hoy en la Cámara baja. La Casa Blanca, a través de su vocero, Sean Spicer, reconoció que no hay un plan B y que es tiempo de actuar con un voto en la Cámara de Representantes a favor del plan alternativo a Obamacare que avalan Trump y los líderes republicanos del Congreso.

A menos de 24 horas del crucial debate, las cuentas no iban en la dirección esperada por el líder republicano. Con los demócratas abroquelados en el objetivo de bloquear la derogación del Obamacare, si 22 republicanos votan en contra de la iniciativa republicana, le darán al presidente de Estados Unidos su primera gran derrota legislativa. Según cálculos de medios y fuentes legislativas, la cifra de republicanos díscolos superaba ayer la veintena.