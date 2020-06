Deborah Moggach La naturaleza humana en la ficción contemporánea

Deborah Moggach

(28 de junio de 1948, Inglaterra, Reino Unido)

Novelista y guionista inglesa; una de las observadoras más perspicaces de la naturaleza humana en la ficción contemporánea. Deborah Moggach siempre ha sido una escritora que comprende la fragilidad de la vida y lo que significa ser humano. Sus personajes son imperfectos y sus historias a menudo giran en torno al envejecimiento y las complicadas relaciones entre las personas, ya sean familiares, amigos, compañeros casuales o extraños. Durante una carrera de cuatro décadas, se ha ganado la reputación de encontrar una comedia social agridulce en el tema de la relación y el colapso familiar donde el secuestro, el divorcio desordenado y el chantaje, a menudo han jugado un papel importante. En esencia, novelas sobre mitologías familiares: sobre las historias que nos cuentan y las historias que nos permitimos creer para proteger nuestras percepciones de la infancia y los padres. Particularmente, al principio de su carrera, Moggach también tenía buen ojo para temas de actualidad. Abordó, por ejemplo, el abuso infantil y la maternidad subrogada, todo con un toque cómico engañosamente ligero. La mayoría de sus novelas son contemporáneas y abordan la vida familiar, el divorcio, los hijos y las confusiones y decepciones de las relaciones.

En su sitio web, la autora, nos dice: «Mis padres eran escritores: mi padre escribió historia naval, biografías y libros infantiles; mi madre escribió e ilustró libros infantiles. Tenía tres hermanas y crecimos con el sonido de las máquinas de escribir tocando en la veranda, donde nuestros padres se sentaban uno al lado del otro, trabajando. Sin embargo, yo no era una niña escritora. Preferí jugar con autos y animales. No me gustaban las cosas femeninas y mi héroe era el almirante William Brown.

Fui a la Universidad de Bristol, trabajé en publicidad por un tiempo, trabajé como mesera, enseñé a montar, me formé como maestra y luego me casé. A mediados de los 70 fui a vivir a Pakistán por dos años. Después de una educación inglesa, esto fue increíblemente liberador y es allí donde comencé a escribir, tanto artículos para periódicos paquistaníes como mi primera novela, You Must Be Sisters (1978). Esta fue una novela autobiográfica sobre la mayoría de edad, como lo fue la siguiente, Close to Home (1979), que era la historia de una madre con niños pequeños. Para entonces había regresado a Londres, para vivir en Camden Town, y tenía un hijo y una hija.

Entonces dejé mi propia vida atrás. Mi novela A Quiet Drink (1980) es la historia de un representante de cosméticos con una bella pero tonta esposa, mientras que Hot Water Man (1982) se desarrolla en Karachi; es una comedia de costumbres entre Oriente y Occidente, el Islam y América. The Ex-Wives (1993) es una comedia sobre un actor borracho y su caótica vida matrimonial. Driving In The Dark (1988) es la historia de un conductor de autobús que viaja por Gran Bretaña en busca de un hijo desconocido, el resultado de una nocturna aventura muchos años antes. Porky (1983) es una novela sobria e inquietante sobre el incesto, ambientada en una granja de cerdos al lado del aeropuerto de Heathrow. En realidad, la pérdida de la infancia –a través del secuestro, el divorcio, la sustracción– figura en varias más de mis novelas: Seesaw (1996), Stolen (1990), To Have and to Hold (1986).

Comencé a escribir guiones a mediados de los ochenta; me gusta moverme de un lado a otro, entre el mundo interior de la novela y la vida del drama basada en el conflicto. También me gustan los actores porque me llaman “cariño”, y trato de aparecer como extra en mis propios shows. Para Hollywood, como guion de película, escribí un thriller sobre el negocio del cine llamado The Stand-In (1991), y adapté Orgullo y prejuicio (Pride & Prejudice, 2005) para una película, por la cual recibí una nominación al BAFTA. También adapté el Love in a Cold Climate (2001) de Nancy Mitford para la BBC y gané un Premio del Gremio de Escritores por mi adaptación de Goggle Eyes (1993), novela de Anne Fine. Las más recientes adaptaciones que he hecho de mis novelas son Final Demand (2003), protagonizada por Tamsin Outhwaite, una historia de fraude, retribución y cría de reptiles y Stolen (1991). También, para una miniserie de Tv, en 2009, he adapatado The Diary of Anne Frank.

These Foolish Things (2004), mi novela sobre la subcontratación de ancianos británicos a la India, fue lanzada en 2012 como El exótico hotel Marigold (The Best Exotic Marigold Hotel) y se convirtió en todo un éxito. Incluso escribí una secuela, El hotel de los corazones rotos (Heartbreak Hotel, 2013), ambientada en Welsh Borders, presentando a Buffy, el viejo y borracho actor de The Ex-Wives.

Arte, ilusión, amor condenado y un bulbo de tulipán son los temas de mi primera novela histórica, Por amor a Sofía (Tulip Fever, 2017). Ello fue inspirado por mi amor por la pintura holandesa del siglo XVII; en particular, una pintura que compré en una subasta, un interior estilo Vermeer de una mujer preparándose para salir, sus sirvientes preparados con un collar y una copa de vino. Me encanta el tranquilo drama de las pinturas de Gerard ter Borch y de Pieter de Hooch, y quería entrar en esas habitaciones. Esta novela fue una aventura extraordinaria para escribir y finalmente se filmó en 2015. Mi otra novela histórica, In The Dark está ambientada en 1916; es un relato de guerra, carne y sexo. También la estoy adaptando como una serie de TV al igual que lo hago con El hotel de los corazones rotos. La penúltima de mis novelas, Something To Hide, publicada en 2015, se desarrolla en Beijing, Texas, Pimlico y un país africano ficticio; trata sobre la piratería farmacéutica, la caza furtiva de elefantes y los desastres románticos en que nos encontramos involucrados, incluso cuando somos lo suficientemente mayores para darnos cuenta. También he escrito dos libros de cuentos, Smile and Other Stories (1987)y Changing Babies and Other Stories (1995), y una obra de teatro Double-Take, que se presentó en Liverpool y Chichester.

Hice bastante periodismo y también fui presidenta de la Sociedad de Autores y trabajé para el Comité Ejecutivo del PEN, además de ser miembro de la Royal Society of Literature. Mis hijos han crecido hace mucho tiempo. En 2014 me volví a casar, con un periodista de motocicletas y películas llamado Mark Williams, y me mudé a su ciudad en Welsh Marches. Demostrando, así, que nunca es demasiado tarde para empezar otra vida…».

The Carer (2019), la última novela de Deborah Moggach es un libro sobre los pequeños momentos que conforman la vida y la importancia de cuidar a otras personas tanto como uno se preocupa por sí mismo; explora la cuestión temática del cuidado de los ancianos y de quién es su responsabilidad. Instala, lo que podría ser un tema árido, con su característico humor y patetismo, transformando un dilema social en un drama familiar, a su vez convincente y sorprendente.

https://www.deborahmoggach.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Deborah_Moggach

El exótico hotel Marigold: Comedia hilarante narrada con sensibilidad y aguda capacidad para bucear en el alma humana; las escenas más divertidas esconden un profundo mensaje sobre las infinitas posibilidades de reinventarnos, incluso en la etapa final de nuestras vidas. Cuando Ravi Kapoor, un estresado médico londinense, se encuentra al borde del ataque de nervios conviviendo día y noche con su suegro, al que han expulsado del geriátrico por comportamiento poco decoroso, decide tomar una drástica decisión. ¿Y si le envía lejos, muy lejos, lo más lejos posible? Sus deseos parecen convertirse en realidad cuando su primo, el empresario hindú Sonny, le anuncia que tiene pensado abrir una casa de retiro al más puro estilo británico en Bangalore. No será ni muy cara ni muy lujosa, pero los jubilados ingleses podrán disfrutar del cálido clima de la India y de un buen zumo de mango aderezado con unas gotas de ginebra. Ravi ve el cielo abierto y Norman, su suegro, parece dispuesto a vivir intensamente en el exótico hotel Marigold.

El hotel de los corazones rotos: Ya se sabe… la vida nos tiene reservados momentos extravagantes. Si de muestra sirve un botón, ahí está Buffy, un actor retirado que vive en un barrio de Londres plagado de restaurantes tailandeses allí donde antes servían espléndida comida inglesa. Tras enamorarse, casarse y divorciarse unas cuantas veces, el hombre se sorprende una buena mañana al descubrir que su vieja amiga Bridie le ha dejado en herencia su hotel, un caserón destartalado y perdido en un pueblo de Gales. Contra todo pronóstico, Buffy decide irse y empezar una nueva vida apartado del mundanal ruido. Cargado de ilusión y poco más, llega al pueblo decidido a triunfar, pero, a pesar del encanto de la casa y del lugar, es difícil cuadrar las cuentas, y el hombre tiene una idea genial: en su hotel se van a impartir cursos para personas que acaban de salir de una relación y se sienten desorientados en los temas prácticos: mantenimiento del coche, cocina, jardinería…e incluso un taller especializado en encontrar las palabras adecuadas para el amor. Del dicho al hecho a veces la distancia es corta, y pronto veremos asomar por las ventanas del caserón unas sonrisas pícaras, que saludan a la vida mientras piden un desayuno para dos.

Por amor a Sofía: Destaca muy por encima de las habituales historias de amor gracias a un estilo que la autora maneja con la precisión y el detalle de los pintores flamencos del siglo XVII, lo que le permite recrear convincentemente un mundo subyugante a la vez que una galería de personajes de indeleble dimensión humana. Ambientada en el Amsterdam de 1636, en el detallista mundo de Vermeer, Por amor a Sofía es una exquisita novela de amor y pasión de culpabilidad y obsesión sexual de lucha contra un destino implacable… El rico mercader Cornelius casado en segundas nupcias con la joven y atractiva Sofía contrata a un talentoso pintor joven Jan para que haga el retrato de la pareja. Hasta entonces ella ha vivido una existencia monótona y carente de incentivos ni siquiera el de la maternidad. Sin embargo la chispa de la pasión entre Sofía y Jan se enciende desde el primer momento dando inicio a una ardorosa relación clandestina que implicará a una serie de personajes y los arrastrará a un dramático desenlace…

«El mundo es caótico. Todos los artistas lo saben pero intentan encontrarle sentido.» – Deborah Moggach

Me gusta esto: Me gusta Cargando...