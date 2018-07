PRESIDENTE DANIEL ORTEGA ACOMPAÑADO DE LOS CANCILLERES DE CUBA Y VENEZUELA Y MILES DE NICARAGUENSES CONMEMORARON LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

Cientos de miles de personas repletaron la Plaza de la Fe en Managua que desbordaba de banderas sandinistas rojas y negras con nicaraguenses blancas y azules. En un ambiente alegre, combativo y unitario y cantando los himnos Venceremos, el pueblo Unido y las canciones sandinistas conmemoraron el 39 Aniversario de la Revolución popular sandinista.

El acto dirigido por la Vicepresidenta Rosario Murillo el Presidente Comandante Daniel Ortega fue flanqueado por los cancilleres de Cuba; Bruno Rodriguez y de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza de ALBA quienes fueron también oradores y expresaron una férrea solidaridad y respaldo al Presidente Ortega, al sandinismo y al pueblo nicaragüense ante la violenta agresión y violencia interna y la agresión externa de Trump y Estados Unidos de la cual es objeto.

Se encontraban también, entre otos invitados, el enviado especial Primer Ministro de Barbuda Colin Murdoc, la ex canciller del Presidente Zelaya, Patricia Rodas y el Presidente del senado de Grenada Chester A. Humprey del partido del asesinado primer Ministro Maurice Bishop. Al acto asistieron invitados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional dirigentes políticos y parlamentatios de América Latina y el Caribe del Foro de Sao Paulo, de Chile asistió Esteban Silva, Allendista representante del Movimiento Democrático Popular en la Mesa Nacional del Frente Amplio. El Cuerpo diplomático asistió en pleno encabezado por el Nuncio Apostólico.

En su intervención el Presidente Daniel Ortega señaló que “Defender la paz ha sido una batalla dolorosa”. “Hemos enfrentado una conspiración y violencia financiada por fuerzas internas y externas”. “Empezaron a trabajar con financiamiento de agencias norteamericanas.”

Sobre los hechos de violencia Ortega insistió en la necesidad de buscar la paz y leyó los nombres de cada uno de los policías muertos preguntándose ¿Quién asesinó a los miembros de la Policía Nacional? ¿Quién hirió a más de 350 heridos? ¿Quién mató a los sandinistas? Dijo ante los miles de personas que desbordaron la Plaza

Y señaló que: “esos son los que se dicen pacifistas.”

Insistió en la necesidad de levantar la economía señalando como imprescindible; asegurar la paz y la seguridad y la estabilidad para las familias nicaragüenses.

Agradeció la solidaridad de los gobiernos Cuba y Venezuela y del Foro de Sao Paulo.

Ortega señaló: que “Tenemos que sacar experiencias de lo acontecido hay que luchar por la paz; pero fortaleciendo también la autodefensa para defender a l@s sandinistas.”

“Nuestras decisiones no están en Washington están en Nicaragua” finalizó diciendo que los Nicaragüenses buscan la paz: “Queremos sembradores de paz no de muerte” Son ustedes los defensores de la paz.”

Luego de la intervención del Presidente Ortega el masivo acto culminó en medio de cantos y consignas de l@s asistentes como:

El pueblo de Nicaragua no se vende ni se rinde.

¡Sandino vive, la patria!

¡Patria libre o morir!

Esteban Silva desde Managua, 19 de julio de 2018.

