China: Historia colonial, diplomacia cañonera y paliza

Nora Fernández -Nova Scotia, Canadá

Recuerdo un profesor de sociología, una joven de un grupo Maoísta y otra que estudiaba el mandarín, además de una revista colorida China de papel brilloso mostrando jóvenes bien parecidos de ambos sexos vestidos estilo Mao ondulando gigantescas banderas rojas en plazas con edificios tradicionales. Desde entonces fuimos testigos de muchos cambios en el mundo y en China. En algún momento en los años 1980 China adopta una forma de capitalismo manejado por su Partido Comunista; es un modelo abierto a las corporaciones occidentales, deseosas de producir bienes a bajo costo, que se expande con los años. Bajos salarios y fuerzas de trabajo no sindicalizadas son el cáliz sagrado de los hacedores de dinero, los poderes occidentales encantados. Pronto, China se mueve con el mundo hacia el “reino neoliberal” –al que empujan los más ricos deseosos de volver a su “edad dorada” de riqueza obscena, sin derechos para la gente ni los límites con la naturaleza. Más recientemente China baja su ritmo de crecimiento, es normal, pero China desea ascender la escalera capitalista con cambios. China sigue siendo elusiva y contradictoria, pero para occidente ya no es nación amiga.

Poniendo fin al Imperio Celestial…

Los poderes europeos se acercan a América, África y Asia con diplomacia cañonera y colonialismo, trafican gente, asaltan, roban, usan cualquier método para adquirir riqueza y dominio. Aunque no siempre conscientes, los no europeos comparten un hilo histórico común de subyugación, esclavitud, racismo, miseria, abuso y muerte. Muchos pueblos originales Americanos sufren extinción por el mero contacto con gérmenes del viejo mundo, y los sobrevivientes, sufren y sucumben al abuso occidental. Los europeos, vencedores, escriben la historia a su manera, con alguna excepción; revisiones modernas muestran la indiferencia de los vencedores por la vida humana, la verdad y los límites. Quizás, las mentes colonizadoras no puedan atender a sentimientos humanos que les distraigan de construir imperios y acumular riqueza. Para ser justos digamos que el deseo de acumular es defecto humano, una construcción que el imperialismo y el capitalismo expresan con total brutalidad. Lamentablemente, ambos persisten y dominan el mundo, implementados hoy por descendientes de nuestros ancestros coloniales y neocoloniales como los Estados Unidos.

En 1793 el imperio británico encontró a China en la cúspide de su desarrollo, para entonces los británicos ya habían colonizado India en Asia. China, un imperio próspero, tenía seda, té, porcelana, pólvora, cometas y poco interés en comerciar con Inglaterra. El emperador Qianlong expresó esto en una carta al rey George:

…Como su embajador puede ver por sí mismo, tenemos todas las cosas, no me interesan los objetos extraños o ingeniosos, y no tengo uso para las manufacturas de su país…Nuestro Imperio Celestial posee todas las cosas en abundancia prolífica y no le falta ningún producto dentro de sus propias fronteras. No hay por lo tanto necesidad de importar manufacturas de bárbaros extranjeros en intercambio por nuestros productos. Pero como el té, la seda y porcelana que el Imperio Celestial producen son absolutas necesidades para las naciones europeas, hemos permitido, como signo de favor, que firmas mercantiles foráneas se establezcan en Cantón, para que sus deseos sean satisfechos y vuestro país, por lo tanto, participe de nuestra beneficencia. (1)

Deseosos de tener acceso a China los británicos compran bienes chinos valorados en Europa y de fácil venta, pero pronto su intercambio mercantil es desbalanceado. Oro y plata fluyen a China pagando importaciones pero no vuelven a Europa pues China no compra nada. ¿Suena familiar? Por años los británicos estudiaron formas de “penetrar el mercado chino” hasta encontrar en el opio una cuña. China conocía el opio como medicina pero no sabía sobre los efectos de su adicción. Los británicos producen opio a bajo costo en India que internan en China como droga recreacional. La Compañía del Este de India (EIC), la primera corporación del mundo, estaba detrás de este comercio. La EIC comenzó en los 1600s “creada por hombres que controlaban capital para financiar viajes de colonización,” es una herramienta colonizadora capaz de causar mucho daño (2).

Vandana Shiva, hablando del surgimiento de las corporaciones, explica como la EIC controló India y la usó como base para penetrar China. En 1600 India produce arroz, trigo, azúcar y algodón para Asia y el mundo, pero cuando en 1717 la EIC obtiene permiso del emperador Farrkhsujar en Delhi para comerciar sin tarifa a través de los territorios imperiales, el florecimiento de India termina. Bengal mismo colapsa en 1757. Para esta fecha los comerciantes de EIC no eran simple mercaderes en India, eran sus amos. Algunos argumentan que esto se debe a la superior tecnología, pero son tarifas y prohibiciones las que aseguran el crecimiento industrial de Inglaterra y el colapso de la industria India. Inglaterra no producía algodón en 1771 pero para 1845 dominaba el comercio de textiles, mientras India había desaparecido de la producción. Es lo que muchos llaman “libre intercambio y globalización” dice Shiva; ella, prefiere hablar de la práctica del máximo cercado de los comunes. Cualquier medida protectora que un país toma, explica, se vuelve un asunto que puede ser entendido por los dominadores como una declaración de guerra, seguida de sanciones e incluso de guerra indirecta y/o directa. (2)

La EIC introduce opio en China en 1825; pronto la adicción al opio se expande (de 4 a 12 millones de chinos). El emperador prohíbe su uso, su posesión y su venta. Pero la prohibición no funciona. Ganancias elevadas y tentadoras favorecen el desarrollo de un fuerte comercio ilegal. En 1839, desesperado, el emperador envía al comisionado Lin Tse-Hsu para que termine con el comercio del opio. Lin es consciente del papel que juega Inglaterra y le escribe a la reina Victoria pidiendo apoyo:

Escuchamos que en su país el opio está prohibido estricta y severamente: prueba contundente de que usted sabe muy bien cuanto de dañino es para la humanidad. Desde entonces usted no permite que dañe su propio país, usted debería de no permitir que esta droga dañina sea transferida a otro país…De los productos que China exporta a países foráneos, no hay uno que no sea beneficioso a la humanidad de una u otra manera. Hay unos que sirven como alimento, otros que son útiles y otros que son calculados para la re-venta. ¿Ha China (nos gustaría preguntar) alguna vez enviado un artículo nocivo desde su tierra?

La reina no responde y Lin implementa el comando de su emperador destruyendo una gran cantidad de opio guardado en suelo chino. Encolerizados, los británicos comienzan la Primera Guerra del Opio y vencen fácilmente a China con su arsenal industrial. China tiene que aceptar un acuerdo de Guerra que fuerza al emperador a estar de acuerdo con la apertura de nuevos puertos de comercio, la entrega de la isla de Hong Kong y el pago de millones en compensación por el opio destruido. En 1856, deseosa de más concesiones, Inglaterra lanza la Segunda Guerra del Opio. China es humillada, forzada a no poder detener extranjeros por violaciones a su propia ley, pierde su habilidad de controlar el comercio y a los extranjeros dentro de sus propias fronteras. (1)

La compañía del Este de India (EIC) funciona como una avanzada del capitalismo global, agente del imperio. Corporaciones y Oficiales Ejecutivos Jefes aseguran la acumulación capitalista sin dar cuentas por su conducta inmoral. Una imagen crucial histórica de un Oficial Ejecutivo Jefe y la globalización emerge en escritos de Frank Holt sobre Alejandro el Grande, el mayor conquistador de occidente. Es normal que hoy la mayoría de los académicos reconozcan a Alejandro el Grande como “alcohólico temerario, sicópata vicioso y bárbaro destructor” dice Holtz. Pero algunos, agrega, admiran en él a “un economista que sabía cuál era su meta” y argumentan que Alejandro lidió efectivamente con el botín que tomó de Persia volviéndolo monedas y así “estimuló los mercados y creó una sensata y duradera política monetaria.” Algunos incluso ven en Alejandro un “genio poco común” que introduce el capitalismo en Asia de la noche a la mañana. (3)

Steve Forbes, editor-en-jefe de la revista Forbes, imagina en Alejandro un Director Executivo implacable en empujar el capitalismo adelante. Dice:

“Como Director Ejecutivo (CEO), Alejandro hubiera sido efectivo, exitoso y cómodo en el mundo multinacional de negocios de hoy. Se hubiera asegurado titulares en los periódicos de negocios, deslumbrado a Wall Street con sus adquisiciones hostiles, y causado una combinación de admiración y miedo en las cabezas de sus inversores, gerentes, aliados, y adversarios con su tolerancia al riesgo y su estilo gerencial agresivo (en-tu-cara).” (3)

Un gato que caza ratones…

Posterior a su primera guerra revolucionaria (1925-1927) y su segunda guerra revolucionaria (1949) China enfrenta desafíos. Sufre la gran hambruna de los 1950, y la revolución cultural de los 60-70 y un cambio de dirección (1970-1990) bajo la influencia de Deng Xiaoping. Considerado un pragmático y no totalmente convencido acerca de los beneficios de la igualdad, Deng Xiaoping argumenta en favor de implementar medidas que funcionen. Para convencer usa una imagen famosa: no interesa que color tiene el gato, blanco o negro, sino si caza ratones. Comienza por fortalecer la obediencia a la ley, expandir esto y adoptar exámenes de admisión en la educación que seleccionen a los más inteligentes. Luego la transformación de China continúa; eventualmente, China se une a la economía global y acepta su foco en la industrialización y el crecimiento. Al abrirse al capitalismo mundial, el gobierno chino apuesta en favor de su capacidad de controlar el capitalismo en China y usarlo para su ventaja. (4)

La China “puntal” crea riqueza pero no la distribuye en forma equitativa. El 2014 el uno por ciento de la cima de la población china tiene un tercio de la riqueza del país. En el mundo, el uno por ciento de la población es dueña del 45 por ciento de la riqueza global, mientras que el 10 por ciento tiene el 82 por ciento de la riqueza global. De acuerdo a la lista Forbes (2020) China cuenta con cinco ricos con miles de millones de dólares de fortuna (fortunas de entre 20 a 40 mil millones). Entre esos cinco ricos chinos está Jack Ma, creador de Alibaba. China alcanzó los 100 millones de ricos en ese 10% de ricos globales y 4.4 millones de millonarios. En términos de individuos con ultra-alto valor neto, aunque todavía distante, China es segunda solamente a Estados Unidos. (5)

La industria manufacturera continua siendo clave para la prosperidad China, que es consciente de que su base manufacturera aunque grande no es fuerte, tiene agujeros y enfrenta desafíos, y requiere cambios. Con esto en mente China lanza el 2015 “Hecho en China 2025” (MIC2025) con la meta de independizarse a través del liderazgo, avanzar su tecnología y sistemas industriales en 10 áreas específicas (aeroespacial, inteligencia artificial, farmacéutica, tele-comunicaciones…). China tiene compañías líderes en cada una de estas áreas y Huawei es una de ellas. Los EEUU, conscientes de la nueva estrategia y, preocupados quizás por su propia hegemonía bloquean a China. Pronto acusaciones sobre la “deslealtad” de China y sus “motivos sospechosos” invaden prensa y televisión.

¿Amigo o Enemigo?

China sigue camino al desarrollo, superando la meta de producir maquinaria y equipo de bajo costo para focalizarse en productos más avanzados de mejor calidad con reconocimiento de marca, una rutina en el mundo capitalista. Pero que para China puede significar guerra con Estados Unidos y sus aliados. El veneno contra China es estridente y continuo, puede que esta no sea necesariamente una “guerra ideológica” (a pesar de referencias al “comunismo”) pero las amenazas de EEUU de desconectarse de China no son triviales. Como todas las guerras, las guerras de mercado son guerras por poder. Una máquina de propaganda continua presenta a China como enemigo número uno. Los ataques son variados; probablemente por la tecnología 5G que Huawei tiene lista es que Huawei es un objetivo. La inteligencia de los 5 ojos (Australia, Canadá, Nueva Zealanda, Reino Unido y Estados Unidos) reunidos en Nueva Escocia alertan al Primer Ministro (Trudeau) y planean la extradición de la Directora Ejecutiva de Huawei a los EEUU. Meng Wanzhou, que tuvo visa estable en Canadá y tiene dos propiedades en las que vive con su familia en Vancouver, es apresada. Su caso está ante la Corte. Las “buenas relaciones” de Canadá con China están en riesgo, esto no puede ser sorpresa para China.

Hong Kong es otro caso de animosidad contra China y lugar de contínuas y violentas protestas con banderas británicas, peticiones de volver al amo colonial (la isla fue botín en la Primera Guerra del Opio) y fotos del presidente Trump con pedidos de que intervenga. Todo obviamente preparado afuera. Como resultado de este y otros ataques China aprueba una nueva ley de seguridad nacional que incluye a Hong Kong. Entonces, Estados Unidos deciden remover el trato preferencial a Hong Kong, que ya no ven como jurisdicción separada. Tarifas pueden aplicar a Hong Kong, visas y pasaportes pueden ser afectados e incluso pueden sufrir sanciones. Australia, Canadá, Reino Unido pueden seguir a Estados Unidos en esto. La industria de Hong Kong puede sufrir, el comercio mejorar el estatus de Shanghai y Shenzhen, la inversión extranjera preferir Singapore (6).

COVID-19 lo complica todo. La Administración Trump lanza acusaciones ruidosas y públicas contra China y la Organización Mundial de Salud dice que conspiran para dañar a EEUU. Este clima favorece demandas judiciales sin sentido y ridícula habladuría. La verdad es, sin embargo, obvia: occidente ha encontrado en la pandemia un desafío, particularmente EEUU. China sin embargo ha manejado la pandemia con efectividad. Los números hablan: China sufre 4524 muertes por COVID-19 (con 1400 millones de habitantes), mientras que EEUU (con poco más de 334 millones) llega a 120 000 fallecidos y más, y aún no controla el virus (https://www.worldometers.info).

El clima de guerra fría es claro para China que recomienda a sus funcionarios y periodistas en casa no mencionar demasiado MIC 2025 para evitar más cólera. Puede que occidente se detenga o puede que ya no tenga sensatez.

No hagas a otros…

El Fentanilo, opioide sintético fabricado en laboratorios ilegales en China y otras partes, está dañando a occidente. En Canadá 2946 personas mueren por sobredosis el 2016. Fentanilo, una droga poderosa, puede causar sobredosis con poca cantidad. En EEUU el Fentanilo es una epidemia y ha causado la muerte de 30 mil personas el 2018 –la costa atlántica es en particular vulnerable. Como en el pasado el opio, hoy el Fentanilo es difícil de detener y fácil de fabricar en laboratorios ilegales además de barato –un kilogramo de Fentanilo puro se vende por US $ 2000, la misma cantidad y potencia de heroína cuesta 50 veces más. (7)

Katherine Pfaff, en nombre de la Agencia para el Control de Drogas de los EEUU, dice a la BBC el 2017 que intercepciones al sistema postal de EEUU, información de personas en la calle, y seguimiento de pistas online, los lleva a pensar que un monto significativo de Fentanilo viene de China. Pero, un monitor de una agencia europea de control de drogas aunque acepta que un monto significante se origina en China agrega que parte de la producción ilegal viene de laboratorios en Europa. China reconoce el problema, su industria farmacéutica crece rápido y es un desafío controlarla. China promete terminar con el tráfico de droga ilegal controlando los materiales necesarios para su producción ilegal. (8) China no se comporta como Inglaterra cuando abre el mercado chino con opio sin importarle la destrucción de la sociedad china ni el dolor de millones de vidas arruinadas.

Seguridad, igualdad, ingresos: razones de la revolución

En Alberta (Canadá) la compañía del estado chino, SSEC Canadá Ltd., fue ordenada por la corte a pagar $ 1.5 millones luego de declararse culpable de 3 cargos de violación de la seguridad causando la muerte de dos trabajadores extranjeros temporales chinos el 2007. Esto sucedió en el proyecto Horizon, Canadian National Resources, cerca de Fort McMurray. SSEC es subsidiaria de Sinopec Shanghai Engineering Company Ltd., y firmó un contrato incluyendo 132 trabajadores chinos reclutados por Canadá para trabajar en la construcción de tanques, estos trabajadores hablan el mandarín. SSEC obtuvo este contrato porque ofreció por debajo de los precios de compañías sindicalizadas. Dos trabajadores mueren apretados por planchas de acero y otros cinco sufren lesiones. SSEC apuraba a los trabajadores, que no hablaban inglés y habían recibido limitado entrenamiento de seguridad, para cumplir con el contrato. Trabajadores canadienses fueron testigo del accidente y quedaron perturbados por la falta de responsabilidad que SSEC mostró por la seguridad de sus trabajadores, siendo que SSEC es una compañía estatal china. (9)

La industrialización de China ha creado una marcada división campo-ciudad; las políticas gubernamentales favorecen a las ciudades y reducen la inversión rural para financiar la industrialización. La población rural sufre limitado acceso a servicios y beneficios. La desigualdad, que ha aumentado en el mundo entero, ha aumentado en particular en Norte América, China, India y Rusia. La desigualdad aumenta debido al fin de políticas para reducirla que se aplican en varios países luego de la guerra. En lugares como África sub-sahariana, el Medio Oriente y Brasil la desigualdad continúa igual, nunca tuvieron políticas igualitarias, y constituyen la llamada “frontera de la desigualdad.” En países que tenían mayor regulación, como India o China y Rusia, la desigualdad ha aumentado. En Rusia ha aumentado abruptamente, en China moderadamente y en India gradualmente. El balance entre la riqueza pública y privada ha cambiado y es crucial en determinar la desigualdad. China y Rusia tuvieron un inusual aumento de la riqueza privada desde los 1980s, en ambos la riqueza pública decreció de 60-70% a 20-30% lo que afectó la capacidad de sus gobiernos para regular la economía, re-distribuir el ingreso y mitigar la desigualdad (10).

En 1988, Wang Jian de la Sociedad China de Macroeconomía, estuvo de acuerdo con el presidente Xi Jinping en aprovechar la ventaja china en mano de obra barata para transformar a China en centro manufacturero mundial. Hoy Wang Jian ya no está de acuerdo y dice: “Es tiempo de expandirnos en casa, en los mercados domésticos.” Desde que Washington empuja a separarse totalmente de China, China debe aceptar y focalizarse en transformar la población rural y migrante en consumidores urbanos: “De una economía empujada por la globalización a una basada en el desarrollo doméstico, autosuficiente y segura…que asegure recursos de ultramar en vez de aumentar sus ventas.” A él también le preocupa la distancia que existe en China entre quienes están bien y el resto de los 1400 millones de habitantes. (11)

La industrialización y el crecimiento son tema central en China, ahora en favor de la innovación, mejor uso de recursos, nuevas formas de energía que dañen menos al medio ambiente y digitalización total. Se podría cuestionar el modelo occidental con su foco en crecer, crecimiento que inevitablemente lleva a la destrucción de la naturaleza. Se podría cuestionar la idea de favorecer crecimiento sin límites en un planeta con recursos limitados y donde los efectos de las actividades humanas están visiblemente terminando con el sistema ecológico que nos sostiene. La innovación, sustitución y eficiencia, dice Richard Heinberg, no mantendrán economías en crecimiento simplemente porque el crecimiento absoluto ha terminado. Hoy tenemos competencia y crecimiento relativo en un “mundo finito.” Para que la economía china se expanda alguna otra tiene que decrecer. Heinberg, nos alienta a abandonar la meta inútil del “crecimiento económico” y focalizarnos en mejorar la calidad de vida y establecer un balance con la Naturaleza. (12)

China es consciente de los desafíos ecológicos que enfrenta pero ¿acaso puede entender que su sueño de desarrollo avanzado es inalcanzable? La Tierra, un sistema vivo, puede ser enorme pero, es finito, complejo e interconectado. ¿Hay espacio para el desarrollo de la industria aeroespacial china, para su “internet de las cosas” de paso a su “internet de la industria,” para sus robóticos? Tendremos que ver. El gato que caza ratones puede ser “muy eficiente” y exterminarlos a todos. Es posible que desde ese punto en adelante ya no queden más ratones que cazar.

