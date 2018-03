CHILE: ¿REALMENTE TENEMOS DEMOCRACIA EN ESTE PAIS?

El duopolio de derecha que tenemos en Chile ha intentado crear toda una polémica por la invitación a participar en el cambio de mando al presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

En realidad todo no pasa de ser una gran farsa, dado que en Chile difícilmente podemos hablar de democracia dado que todavía tenemos la Constitución de un dictador, de un asesino, que para poder imponerla tuvo que asesinar a miles de trabajadores chilenos y hacer una a la medida de los empresarios y sus intereses.

Escuchas a personeros de la DC como Matías Walker diciendo que Maduro “Entendió el mensaje: no era bienvenido. Pero por sobre todo primo su cobardía” que lo diga un representante de un partido que promovió el golpe cívico-militar en nuestro país ¿Puede haber algo más cobarde que apoyar un golpe?

También vimos a un Jorge Tarud (diputado PPD) que por suerte justo con el cambio de mando, veremos cómo este miserable personaje tendrá que irse para su casa, dado que no fue reelegido, declarando que “Es fundamental para estas actividades cumplir criterios democráticos”, como si el cumpliera con este mismo criterio, un diputado miserable que durante estos casi treinta años ha defendido a brazo partido la Constitución de la dictadura y todo el legado económico y político de Pinochet.

Mientras no terminemos con la Constitución de la dictadura, con el neoliberalismo (Capitalismo) que ha creado enormes desigualdades en Chile, mientras no tengamos un sistema de educación y de salud decente que resuelva las demandas de los ciudadanos de este país y no seamos capaces de poner fin a las AFP y sus pensiones miserables, difícilmente podremos hablar que en Chile tenemos democracia para todos los habitantes de este país.

Lo que veremos en este nuevo cambio de mando, solo será otra gran farsa de la elite dominante, que con suerte representa al 1% más rico de Chile.

Celso Calfullan

