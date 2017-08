Chile – El accidente de tránsito con consumo de alcohol de Natalia Castillo

Fuente: http://www.eldinamo.cl Natalia Castillo fue sentenciada por cuasidelito de lesiones al protagonizar un accidente tras no respetar una luz roja. Este nuevo incidente revive la polémica por el caso de Javiera Parada.

NACIONAL

Por Noemí Arcos / Daniel Martínez / Raúl Thiers 16 de Agosto de 2017

En el año 2002, la entonces estudiante de derecho, Natalia Castillo Muñoz, protagonizó un grave accidente automovilístico al no respetar una luz roja mientras conducía tras haber consumido alcohol, provocando lesiones a terceros, según una sentencia en su contra por cuasidelito de lesiones a la que tuvo acceso a El Dínamo. La alcoholemia dio positiva.

Castillo ahora se convirtió en candidata a diputada por el polémico distrito 10 por Revolución Democrática, como compañera de lista del diputado Giorgio Jackson tras obtener 261 votos, pese a que sus antecedentes no coinciden con el estándar ético que definieron aplicar en la colectividad que lidera hoy Rodrigo Echecopar.

El delito de Castillo despertó nuevas complicaciones en el conglomerado, principalmente porque este accidente es de mayor gravedad que el protagonizado por Javiera Parada en marzo de este año, lo que significó que el Consejo Político bajara en abril su candidatura a diputada por el distrito 8 (Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Colina y Til Til). “Había tomado unas copas, pero cometí el error de manejar el auto porque estaba cerca de mi casa“, dijo en ese momento la ex agregada cultural del gobierno de Michelle Bachelet.

El veto a dicha candidatura tensionó al partido por el excesivo “purismo” que estaban aplicando con sus cartas parlamentarias. El juicio de Javiera Parada quedó suspendido por irreprochable conducta anterior y por no tener antecedentes.

Distintos integrantes del Frente Amplio aseguran que la situación de Natalia Castillo no es desconocida al interior de la colectividad, por sus militantes ni por la mesa directiva ni el consejo general. En distintos comités electorales y reuniones privadas entre militantes, la candidata oriunda de La Granja habría relatado este episodio como un “atropello” y un “accidente”.

Consultados diversos dirigentes de RD por una versión oficial sobre la diferencia de criterios entre Parada y Castillo, ninguno quiso referirse al tema de manera pública. El Dínamo se contactó con Rodrigo Echecopar, presidente del partido, pero sólo se remitió a decir que “hablaré con Natalia al respecto”.

Fuera de micrófono, un alto consejero político de RD asegura que no es comparable este caso con el de Javiera Parada, ya que cuando ocurrió el accidente “ella era una pre candidata a diputada”, mientras que Natalia era “sólo una estudiante”. “A Javiera Parada se le juzgó políticamente y no moralmente. Nosotros no hacemos juicios morales”, aseguró a este medio el personero de Revolución Democrática.

Luego de solicitar en reiteradas oportunidades entrevista con Natalia Castillo Muñoz, la candidata sólo prefirió responder a través de un correo electrónico del equipo de prensa de Revolución Democrática:

“Efectivamente cuando tenía 19 años y estaba en primer o segundo año de la universidad, tuve un accidente de auto luego de haber consumido alcohol. En ese momento, era el año 2002, y a pesar de lo joven que era, decidí asumir las consecuencias de mi irresponsabilidad cumpliendo en totalidad la sanción que se me impuso. Afortunadamente el accidente no tuvo consecuencias graves. Me tranquiliza que hoy exista mucha más consciencia de lo peligroso que resulta mezclar el manejo y el alcohol para que menos jóvenes tengan que aprender este tipo de lecciones como las tuve que aprender yo”.

Cabe señalar que la candidata realizó una apelación a la Corte de Apelaciones con fecha 14 de junio de 2002. El tribunal accedió a eliminar del primer fallo emitido por el 27º Juzgado del Crimen de Santiago las citas legales de los artículo 170 y 172, número 2 y 3, de la Ley del tránsito.

El artículo 170 dice que “toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, serán responsables de los perjuicios que de ello provengan. Por su parte, el número 1 y 2 del artículo 172 establece que constituyen presunción de responsabilidad del conductor,cuando no se está atento a las condiciones del tránsito y conducir en condiciones físicas deficientes o bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, respectivamente.

De esta forma, la Corte estableció que Castillo “no respetó la luz roja del semáforo que enfrentaba y conducía en condiciones físicas deficientes”.

Protagonista en la crisis del Frente Amplio

Castillo tiene 34 años, es abogada de la Universidad de Chile, y hace algunos días acusó al ex precandidato presidencial Alberto Mayol de querer “bajar” su candidatura para su beneficio electoral. “Me decepcionó un poco que en vez de ponerse a disposición del Frente Amplio, me haya pedido que me bajara”, declaró a La Segunda.

Castillo recalcó que su respuesta a Mayol fue que esa “no es decisión mía y que uno de nuestros ejes programáticos es la paridad de género (…) Sería una pésima señal que esta candidatura sea desplazada a dedo por una candidatura masculina y proveniente de la élite”.

Esta acusación de Castillo provocó la reacción de Mayol a través de mensajes de audio que se conocieron durante el fin de semana. Esto finalmente provocó la decisión de la Mesa Nacional del Frente Amplio de bajar la opción parlamentaria de Alberto Mayol, generando una grave crisis al interior de la colectividad liderada por Beatriz Sánchez.