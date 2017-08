Chile – Mayol a cúpula del Frente Amplio: “Han cometido un error y puede ser remediado”

Alberto Mayol se refirió a la decisión tomada por la mesa electoral del Frente Amplio, luego que se rechazara una posible candidatura como diputado por el distrito 10, sosteniendo además que mantendrá su presencia en el conglomerado.

“Han cometido un error y puede ser remediado”, expresó la excarta presidencial, dirigiéndose hacia la cúpula de la coalición que tiene como candidata a La Moneda a Beatriz Sánchez para que reconsidere la medida.

El sociólogo, como una forma de graficar lo ocurrido con el audio enviado hacia Natalia Castillo -y que salió a la luz pública-, manifestó que “el uso de una conversación privada para operaciones políticas es una práctica que no se veía desde el infame incidente de la radio Kyoto“, calificando como “injusta” la decisión tomada por la mesa nacional del FA.

Siguiendo en esa línea, Alberto Mayol apuntó que la mesa electoral del Frente Amplio ejecutó un juicio “del que no se me informó el lugar, la fecha y el motivo. No tuve derecho a defensa“, añadiendo que se enteró por medio de periodistas que durante la noche de este lunes estaba siendo “enjuiciado” por el audio previamente señalado.

Mayol precisó además que luego de enterarse de lo ocurrido optó por no dar declaraciones, recibiendo a integrantes de esta comisión en su domicilio pasada la medianoche, donde se le informó que “no era apto éticamente para ser candidato del Frente Amplio. No exagero, ni tampoco miento si les relato que la delegación presidida por Rodrigo Echecopar no pudo describir los cargos que se me imputaban”, indicando que al respecto se habló de violencia verbal y de género, entre otros puntos.

Respecto a la denuncia efectuada por Natalia Castillo -a través de la prensa-, el excandidato indicó que esto fue realizado sin aviso previo, añadiendo que “señaló que yo había intentado bajarla (de su candidatura). Mintió con publicidad, sin sanción alguna”.

“Una decisión administrativa, sin validez formal, sin legitimidad, criticada ampliamente por nuestras bases, por los independientes; es la que me sitúa hoy en un escenario de de sanción inquisitorial”, apuntó Mayol, haciendo un llamado a que se pueda considerar su posibilidad de postular a través de un plebiscito, sentenciando que a pesar de haber recibido ofertas de otros partidos, “hoy somos tan frenteamplistas como antes”.