Chile – Alicia Lira: “Bachelet tuvo la cobardía necesaria para no cerrar Punta Peuco”

En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la dirigenta criticó en duros términos al gobierno saliente, administración que, a su juicio, engañó, mintió y le faltó el respeto hasta el último momento a las personas que esperaban que su promesa fuera concretada.

Alicia Lira aseveró que Michelle Bachelet fue cobarde políticamente, ya que tuvo 4 años para aplicar una medida esperada por los familiares de víctimas de la dictadura, sin embargo, no se produjo.

La presidenta de la AFEP, aseveró además no creer en la posible falta de voluntad del exministro Jaime Campos.

“Los engañaron hasta el último y lo más decepcionante aún, cuando se entrega el poder, es saber que al interior del Ejecutivo se dijo que la presidenta habría firmado, pero el ministro se negó. Eso es una falta de respeto a los familiares y víctimas, porque es una mentira, y si hubiese sido cierto la mandataria habría concretado su promesa con la firma de otro ministro, eso fue una cobardía política porque tuvieron el tiempo necesario”, afirmó.

A la ex autoridad de la cartera de Justicia, se le sindica como no de los responsables de no haber cerrado el penal Punta Peuco en la administración anterior. Esto luego que se diera a conocer que Campos no habría querido visar el decreto que ya contaba con la firma de la ex presidenta y con el visto bueno del ex titular de Defensa, José Antonio Gómez, para trasladar a los reclusos a Colina I.

Alicia Lira aseguró que nunca hubo un documento firmado, por lo que insistió que Michelle Bachelet fue la única responsable de la acción de clausura. “Nunca tuvo reales intenciones de cerrar”, afirmó.

“No es lo que la mayoría esperaba de una mujer que resistió la dictadura, una mujer que fue consecuente, una mujer que estuvo detenida con su madre, que le asesinaron a su padre, sin embargo no estuvo a la altura y finalmente tuvo más gestos hacia los militares victimarios, que a los familiares y personas que sufrieron el terrorismo de Estado”, argumentó.

La dirigenta admitió que a mucha gente de la agrupación le dolió que esto pasara en un gobierno de centro izquierda, sin embargo, para otros que llevan años en la lucha por la verdad y la justicia, no les sorprendió.

Alicia Lira recordó finalmente otras medidas no concretadas por la ex mandataria, como la anulación del Decreto Ley de Amnistía, la derogación de la Ley Antiterrorista y una nueva reinterpretación del Código Penal en caso de crímenes cometidos en dictadura.