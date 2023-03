Alemania – ¡Todas las ruedas se paran!

La «superhuelga» de ver.di y EVG demuestra lo que es posible

La huelga de advertencia conjunta de hoy de ver.di y EVG paralizará en gran medida el transporte público local y de larga distancia, así como partes del sector del transporte aéreo. Esta jornada de huelga demuestra el potencial de las huelgas conjuntas de los trabajadores.

Por Angelika Teweleit, portavoz de la Red por un Ver.di Militante y Democrático y del Círculo Mixto de la Red de Sindicatos Militantes (VKG).

En el día de hoy también ha comenzado la tercera ronda de negociaciones para los gobiernos federal y municipal. Con esta ronda se llega a una decisión: ¿Existe un resultado de negociación con el que la comisión negociadora de ver.di esté de acuerdo? No cabe esperar que una oferta de la Asociación de Empresarios Municipales (VKA) y la Federación se acerque siquiera a las demandas justificadas. Por lo tanto, una oferta de este tipo no debería conducir a un acuerdo. Por el contrario, ver.di debe dejar claro que las demandas van en serio. Si no se cumplen, hay que dar el siguiente paso: Una votación para una huelga forzosa.

Hacer cumplir plenamente las exigencias

Hay una enorme voluntad de lucha. Muchos colegas dicen que el depósito a plazo fijo exigido de 500 euros a doce meses ya es un mínimo y que no se debe bajar de él. También es inaceptable una compensación en forma de pago único exento de impuestos y cotizaciones. Si, entonces debe haber este pago único por encima. Pero el aumento de 500 euros debe llegar ya.

¡Aproveche la oportunidad!

Más de 65.000 nuevos miembros se han unido a ver.di desde principios de 2023. Eso es bueno. Pero si no queremos volver a perder tantos o incluso más afiliados, tenemos que luchar consecuentemente por las reivindicaciones. Los compañeros de Berlín y Leipzig aprobaron resoluciones en este sentido. Además, la petición «Tarifrunden 2023 – Die Chancen nutzen» («Rondas de negociación colectiva 2023 – Aprovecha las oportunidades») ha tenido una buena acogida y debería difundirse y firmarse.

El lunes 3 de abril, la «Red por una ver.di militante y democrática» -apoyada por la VKG- invita de nuevo a una reunión en línea para debatir cómo proceder tras la votación de la huelga en Correos y las negociaciones en el sector público.

