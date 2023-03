Austria – Debate sobre el liderazgo de la socialdemocracia: ¿Hacia dónde va el SPÖ?

Socialistoffensive, Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Austria 27 de marzo de 2023



Lo que podemos aprender de la experiencia de Corbyn en Gran Bretaña.

El SPÖ se encuentra en la crisis más profunda de su existencia. No sólo ha perdido claramente varias elecciones seguidas, ¡sino que ocupa el tercer lugar en las encuestas por detrás del ÖVP, en crisis! Las permanentes tensiones entre Doskozil y el ala que respalda a Rendi han desembocado ahora en una encuesta de afiliación en la que se presentaron 73 (¡!) candidatos a las elecciones del 24 de marzo.

Profunda crisis de la socialdemocracia

El SPÖ se ha reducido a 140.000 afiliados. Compárese con los 700.000 afiliados que tenía en 1980 o con el hecho de que el ÖVP sigue teniendo actualmente 600.000 afiliados. Incluso el PC tenía más afiliados inmediatamente después de 1945. Esto es un desastre para la socialdemocracia austriaca, que originalmente fue uno de los primeros partidos de masas del movimiento obrero, con organizaciones de avanzada a todos los niveles. Durante la pandemia perdió 18.000 afiliados, presumiblemente debido a fallecimientos, ya que su afiliación está completamente desfasada (la edad media es de 63 años). Teniendo en cuenta las tendencias demográficas y la composición de la afiliación del SPÖ, se espera que esta tendencia continúe, o al menos existe el riesgo de que así sea. Pero el SPÖ también ha perdido un apoyo masivo entre amplios sectores de la clase trabajadora en general, como muestran las encuestas. Este declive afecta a la socialdemocracia a nivel internacional. Este es el trasfondo de la lucha por la dirección que se ha desarrollado en el SPÖ, y no son los únicos. Todos los partidos se ven afectados de alguna manera por la profunda crisis social y la polarización. Tanto en el SPÖ como en el ÖVP se intenta frenar el declive recurriendo al populismo e imitando al FPÖ. Esto ha llevado a la polarización en ambos partidos. Pero también hay tendencias contradictorias en el FPÖ, que de momento siguen en un segundo plano debido a su éxito, pero que tarde o temprano volverán a salir a la luz cuando se acerquen a las funciones de gobierno.

¿»Recuperemos nuestro partido»?

Debido al anuncio del referéndum de afiliación y, en última instancia, al anuncio de Andreas Babler de presentarse como candidato, muchas personas (hasta el 24.3. 9000) se han afiliado al SPÖ en los últimos días. La mayoría de ellos lo hacen sin ilusiones y en realidad son conscientes de que sólo lo hacen mientras dure la votación. Para algunos es un último intento de «recuperar nuestro partido». Algunos lo ven como una bifurcación decisiva en el camino. Muchos se dan cuenta de que si esto fracasa, habrá que sacar conclusiones. Hay otra capa que al menos observa los acontecimientos con la respiración contenida. Otros, sin embargo, ya se han alejado del SPÖ.

En principio, es positivo que una capa empiece a actuar ahora. Pero, ¿qué significa «recuperar el partido»? El SPÖ ha experimentado un profundo cambio tras el hundimiento del estalinismo. Ya no es el de Kreisky en los años 70. En los años 70, el SPÖ tenía una dirección procapitalista, pero seguía siendo un partido con una base obrera que pudo aplicar algunas mejoras gracias a la recuperación de la posguerra. Hoy el partido es fundamentalmente diferente. Tras el colapso del estalinismo, esta base en la clase obrera se ha erosionado y se ha producido un fuerte giro a la derecha, que se expresa en la eliminación del socialismo de su nombre en 1991. La ofensiva del neoliberalismo en los años 90 hasta el final ha supuesto que los gobiernos socialdemócratas en coalición con el ÖVP hayan aplicado recortes y ataques al nivel de vida en su intento de gestionar el capitalismo. Mientras que los sindicatos con la FSG siguen formando parte del SPÖ, los dirigentes sindicales socialdemócratas intentan aferrarse a la colaboración social y frenar las luchas. Después de tres décadas de neoliberalismo, incluso bajo la égida de los gobiernos del SPÖ, una gran parte del partido está completamente en el terreno del capitalismo.

¿Qué partido necesitamos en tiempos de múltiples crisis del capitalismo?

Hoy vivimos en un periodo de múltiples crisis del capitalismo, con una intensificación de las luchas de clases también en Austria. Esto significa que el partido que necesita a la clase obrera como su representación debe estar dispuesto a romper con el capitalismo e iniciar una transformación socialista de la sociedad – tanto para evitar ser el ejecutor de los recortes de los gobiernos cuando el presupuesto es ajustado (y dada la crisis de la deuda soberana esto se convertirá en un problema) como para ser un instrumento en la lucha para defender los niveles de vida de la clase obrera. Para que el SPÖ se transforme en tal, el partido debe renovarse desde la base, y las camarillas burocráticas que dominan el SPÖ en este momento deben ser puestas en su lugar. Esta lucha debe centrarse en torno a un programa socialista que incluya la transferencia de los centros de mando de la economía (incluido el sector energético, pero también la industria) a la propiedad pública bajo el control y la gestión democráticos de los trabajadores, y la planificación democrática de la economía en función de las necesidades de la gente y del planeta en lugar de la regla del beneficio. Esto también requiere un enfoque internacionalista basado en la solidaridad de los movimientos obreros de los distintos países. Esta es la única manera de hacer frente a las múltiples crisis del capitalismo, el cambio climático, las crecientes tensiones entre los Estados nación, la inflación, las crisis energéticas, etc.

Aprender de la experiencia británica con Corbyn

Como demuestra la experiencia con Corbyn en Gran Bretaña, no abandonarán voluntariamente el campo e intentarán aferrarse al poder con sabotajes y trucos burocráticos. Esto se aplica tanto a la dirección del SPÖ de Viena, que está detrás de Rendi, como a la camarilla en torno a Doskozil. Hay que luchar por un programa socialista que implique la transferencia a la propiedad pública de los centros de mando de la economía (desde el sector energético hasta la industria) bajo el control y la gestión democráticos de los trabajadores. Esto puede significar una escisión, porque ni el SPÖ de Viena ni el ala doskozil darán marcha atrás. No hay que temerlo, porque al menos clarifica los frentes.

Corbyn no ha puesto a la derecha en su sitio, sino que ha dejado intactos a los funcionarios de la derecha en la cúpula del partido. No ha sometido a los mandatarios a una nueva elección por las bases («reelección obligatoria»). Después de que Corbyn casi ganara las elecciones de 2017, la clase dominante británica emprendió una desagradable campaña contra Corbyn, pero él no organizó una lucha seria contra ella. Como resultado, Corbyn fue marginado y superado. La nueva dirección laborista bajo Keir Starmer ni siquiera apoya las demandas sindicales de mayores salarios frente a los actuales movimientos huelguísticos, sino que dice que debe permanecer neutral y pide negociaciones. Después de que el ala Starmer destituyera a Corbyn, ni Corbyn ni sus partidarios hicieron ningún intento de dar pasos hacia un nuevo partido desde dentro de su movimiento, a pesar de que 400.000 de los 600.000 afiliados laboristas se afiliaron originalmente al partido gracias a Corbyn.

No creemos que sea posible transformar fundamentalmente el SPÖ en su estado actual. Pero deseamos que tengan éxito aquellos que están tratando de utilizar el referéndum de afiliación como un último intento desesperado en esa dirección. Sin embargo, debemos aprender las lecciones de la experiencia de Corbyn y considerar qué pasará después. ¿Qué pasa si Babler pierde? ¿Sacamos entonces las conclusiones, rompemos con el SPÖ y formamos un nuevo proyecto? ¿Y si Babler gana? ¿Qué curso toma? Estaría permanentemente bajo el fuego del SPÖ de Viena y de Doskozil.

El proceso electoral y los candidatos

Veamos más de cerca a los candidatos. En la encuesta a los afiliados, 73 candidatos se habían inscrito en la fecha límite del 24 de marzo. Como era de esperar, los candidatos de la extrema derecha (Gerald Grosz, FPÖ Styria) no fueron admitidos. Intentan ridiculizar el proceso electoral, aunque no lo sea. Se trata de una verdadera lucha que también puede conducir a una clarificación de los frentes.

En un principio, la dirección del partido en torno a Ludwig quería mantener la lucha lo más interna posible y limitarla a un congreso especial del partido, que en gran parte puede ser controlado para ellos mediante trucos burocráticos. Doskozil, por su parte, apostó por el referéndum de los afiliados para evitar la lucha interna del partido y decidirla por medios populistas con la ayuda de medios como el Kronenzeitung -y también para deshacerse en parte del control interno del partido y conseguir una papeleta en blanco (similar a la que Kurz se había otorgado a sí mismo en 2016 en el ÖVP). Ambos bandos están a la altura de todas las argucias y aguas burocráticas, como demuestra también el debate sobre el procedimiento, y están dispuestos a jugar duro.

No todos los 73 candidatos serán admitidos. La dirección del partido había debatido si debían introducirse obstáculos, pero es probable que esto también forme parte del debate entre el ala Rendi y el ala Doskozil. El Presidium está en contra de los obstáculos, los representantes provinciales en el Comité Ejecutivo están a favor. Hay que decir que el ala Rendi probablemente prefiera más candidatos para poder presentar a Rendi como un ancla estable en la crisis, mientras que el ala en torno a Doskozil probablemente prefiera menos candidatos. No faltarán escaramuzas burocráticas.

Pero no han contado con la dinámica que se está desarrollando ahora. El hecho de que ahora se presenten «miembros ordinarios del partido» podría reflejar un proceso en el que la gente corriente piensa «ellos no hacen nada, así que yo tengo que hacer algo». También es una expresión de desconfianza en la burocracia del partido, a la que se oponen algunos de los nuevos candidatos. Esto también podría reflejar procesos en la sociedad en su conjunto, que mucha gente piensa que las cosas no pueden seguir así y que tenemos que hacer algo nosotros mismos. Son signos positivos que hay que acoger con satisfacción y que pueden sentar las bases para el desarrollo de un nuevo partido obrero en una fase posterior.

Babler, Rendi, Doskozil: ¿qué postura ante la cuestión migratoria?

Los tres principales oponentes, sin embargo, serán Andreas Babler, Rendi y Doskozil. Los tres defienden un rumbo fundamentalmente procapitalista, pero difieren esencialmente en su postura sobre la cuestión de la migración. Este es un tema clave en estos momentos, y es utilizado por el FPÖ y la extrema derecha para desviar hacia los inmigrantes la ira por los problemas creados por el capitalismo y su crisis. Babler recibió 21.000 votos preferenciales en la campaña del voto preferencial en Baja Austria. En Traiskirchen, donde es alcalde, obtuvo un resultado del 46,6% en las elecciones estatales de Baja Austria de enero de 2023, el doble que el FPÖ y el ÖVP juntos en esta ciudad. Y eso a pesar del centro de asilo de Traiskirchen. Babler muestra en la práctica cómo un rumbo antirracista también puede tener éxito en el campo. Lo consigue sobre todo a través de mejoras sociales a nivel local. Así, como representante del ala izquierda del SPÖ, es más hábil para contrarrestar el racismo del FPÖ y el chovinismo de Doskozil que, por ejemplo, Niki Kowall, quien en la entrevista de ZIB3 sobre la migración sólo pudo decir que ésa era la realidad que había que afrontar, «de lo contrario no llegaríamos a ninguna parte».

¿Qué actitud hay que adoptar ante el racismo y la inmigración? No se puede luchar contra el racismo desde un plano puramente moral. Hay que abordarlo diciendo que tiene que haber recursos suficientes para todas las personas que viven aquí y organizar una lucha común de todas las personas que viven aquí para que estén disponibles. Por ejemplo: suficiente personal en educación y sanidad. Suficientes viviendas asequibles. Suficientes puestos de trabajo. Para conseguirlo, hay que aplicar medidas como la reducción de la jornada laboral con remuneración completa y compensación al personal, esto solucionaría tanto el desempleo como la escasez de personal cualificado. Los sindicatos deben luchar por salarios más altos e igualdad de condiciones laborales y de vida para todas las personas que viven en Austria, de modo que los inmigrantes no puedan ser utilizados para presionar salarialmente. El racismo tiene la función de dividir y enfrentar a un grupo contra otro. De este modo, los gobiernos y los medios de comunicación desvían la atención de los verdaderos responsables de los problemas sociales existentes. También les facilita la aplicación del deterioro de los trabajadores. Por lo tanto, una lucha eficaz contra el racismo debe defender la unidad en la lucha, la igualdad de derechos y recursos suficientes. Babler lo hace como mucho de forma rudimentaria y el SPÖ de Viena no lo hace en absoluto. Doskozil, por su parte, se basa de forma oportunista en el chovinismo y en ceder a los sentimientos racistas.

El programa de Babler sigue siendo vago

Aparte de que se opone a la línea chovinista de Doskozil y a las camarillas burocráticas en torno a Rendi y Doskozil, el programa de Babler es muy vago. En la campaña electoral de Baja Austria se limitó a «tener valor» y «mostrar actitud». En la entrevista del ZIB, Babler, al ser preguntado por las diferencias programáticas con Rendi y Kowall, también se limitó a frases como «posicionamiento claro», «no reaccionar a la llamada de los estados de ánimo» – pero no dice cómo es este posicionamiento claro ni cuáles son sus posiciones. El único punto que indicaba un posicionamiento diferente al de Rendi y Doskozil era «no ser el jefe de algo, sino parte de un movimiento» – esto sí que es un enfoque diferente al de arriba abajo de Ludwig y Doskozil. Es posible que Babler se refiriera a una postura antirracista con el posicionamiento claro, pero no quiso decirlo abiertamente porque entonces rehuyó el debate público sobre la cuestión de la migración. Es decir, trabaja por alusiones con la esperanza de que los destinatarios sepan lo que quiere decir sin tener que declararse.

Rendi y Ludwig juegan la carta de las mujeres para cubrir su programa

El SPÖ vienés, que apoya a Rendi, juega en última instancia al juego de las «identidades» en la lucha por la presidencia, es decir, insiste en que Rendi es la única mujer en liza y, por tanto, hay que votarla si se está a favor de políticas favorables a las mujeres. Pero esto oculta el hecho de que el programa de Rendi no es más que el de la camarilla burocrática que la respalda. El enfoque de esta ala respecto al racismo y la migración es similar. El SPÖ vienés ha puesto a mucha gente en su contra por su gestión de Wien Energie, que es 100% propiedad de la ciudad y, sin embargo, ha duplicado con creces las tarifas energéticas para el pueblo. No hace falta preguntarse por qué muchos se están pasando al FPÖ. El SPÖ vienés se excusa en la liberalización del mercado energético: no puede bajar los precios. Sin embargo, el SPÖ vienés no aboga por una desliberalización del mercado de la energía y un traspaso completo de todo el sector energético a la propiedad pública. El SPÖ de Viena también podría subir menos los alquileres de los edificios municipales, de forma similar al KP de Graz (el KP sólo subirá los alquileres un 2% y no un 8,6% como prevé el Gobierno federal), pero no lo hace. Ludwig y la camarilla que le rodea se comportan con Rendi de la misma forma machista y sexista que Doskozil – sólo que de otra manera, a saber, empujándola hacia adelante y utilizándola para ganar las elecciones con la carta de las mujeres. En cualquier caso, el ala que rodea a Ludwig no defiende la renovación, sino sólo la prolongación del statu quo.

El populismo de Doskozil

El populismo de Doskozil se basa en parte en Sahra Wagenknecht, pero también tiene sus peculiaridades locales. En algunos puntos toma medidas correctas y progresistas, como la reconstrucción del transporte público en autobús en Burgenland. Otras medidas van en la dirección equivocada. El SPÖ de Viena ataca duramente la política económica de Doskozil con la palabra clave «Doskonomics». Algunos elementos de esta crítica son válidos, pero no todos.

Repasemos algunas de estas medidas punto por punto:

-El salario para los cuidadores no supone ningún progreso, ya que seguirían haciendo este trabajo sin formación y aislados en casa. En su lugar, los cuidados deben ser prestados por cuidadores bien formados, bien pagados y con condiciones de trabajo dignas en un sector público de cuidados bien financiado. Al mismo tiempo, los cuidados no deben llevar a los cuidadores y a sus familiares a la ruina económica, es decir, estos servicios públicos deben ser gratuitos y también debe aumentarse la prestación por cuidados ya existente.

-El salario mínimo en el sector público es, en principio, algo positivo; sin embargo, a la dirección sindical le molesta porque pasa por encima de los convenios colectivos y, por tanto, del sindicato como negociador. Un salario mínimo real tendría que diseñarse de tal manera que también incluyera los salarios decimotercero y decimocuarto y contuviera unas normas mínimas más allá de las cuales pudieran ir los convenios colectivos. Por tanto, beneficiaría sobre todo a los trabajadores de los sectores que actualmente carecen de convenio colectivo. De este modo, el salario mínimo legal y los convenios colectivos no se excluirían mutuamente, sino que se complementarían: los sindicatos podrían alcanzar acuerdos más elevados sobre la base de un salario mínimo legal. Esto también podría ayudar a los sectores más débiles. Existiría el peligro de que los empresarios rescindieran los convenios colectivos, pero este peligro ya existe (por ejemplo, con las imprentas) y sobre todo hay que luchar para que esto no ocurra. Sin embargo, Doskozil no defiende la lucha por este salario mínimo a través de movilizaciones y luchas sindicales, sino que lo impone desde arriba. El salario mínimo es la principal razón por la que la dirección sindical se opone a Doskozil y respalda a Rendi-Wagner. La dirección sindical preferiría una gran coalición en el sentido de una continuación de la colaboración social, aquí también se encuentra con Ludwig.

-El modelo de pisos estatales, que los inquilinos pueden comprar en propiedad, ha provocado fuertes críticas del SPÖ de Viena, con las que no se equivocan. Porque si estos pisos estatales dejan de ser propiedad pública, pueden alquilarse a un precio elevado y contribuir a un aumento de los alquileres, al tiempo que se reduce la cuota de vivienda pública. Al mismo tiempo, sin embargo, el SPÖ de Viena también ha defendido estos modelos en el pasado, y el SPÖ de Viena también considera las cooperativas propiedad de organizaciones cercanas al SPÖ como parte de las «viviendas sociales», que, sin embargo, también resultan ser en parte privadas. Así que la cuestión es quién está sentado aquí en una casa de cristal.

-Las medidas de Doskozil para remediar la escasez de médicos también son mixtas: aumentar los salarios en el sector sanitario es en principio un buen planteamiento, que debería aplicarse también al personal de enfermería. Sin embargo, el Estado paga a los estudiantes de medicina de la universidad privada de Krems para que estudien con la condición de que luego tengan que trabajar en Burgenland durante cinco años. En cambio, el acceso a las universidades públicas de medicina debe ser libre, sin exámenes de ingreso ni tasas académicas, y las condiciones laborales y la carga de trabajo deben ser tales que los empleados del sistema sanitario quieran trabajar en este campo.

Doskozil cuida que cada una de estas medidas no entre en conflicto con los intereses de las empresas. El salario mínimo, por ejemplo, es una recomendación para las empresas y no obligatorio. Al mismo tiempo, Brigitte Ederer, que como representante de la dirección de Siemens refleja la opinión de la industria, ha hecho campaña del lado del SPÖ de Viena contra Doskozil y ha criticado sus medidas. Sin embargo, la política de limosnas del SPÖ vienés (por ejemplo, en lo que respecta a las transferencias directas de 200 euros para energía y vivienda) no difiere en lo esencial tanto de la política federal como del planteamiento verticalista de Doskozil.

