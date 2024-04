Quino, por Paco Urondo

MUNDO QUINO



–No tengo hijos ni los pienso tener. No quiero porque soy un amargueta; veo las noticias éstas de ahora, lo que dice U-Thant de que la guerra de Vietnam es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y ya con eso no quiero. Aparte no sé, no creo que valga mucho la pena vivir; ya que uno está, no se va a pegar un tiro, pero traer tipos, así, y meterlos en este bodrio…



–¿Y su mujer que opina?



–Opina más o menos lo mismo. Es más, a mí me interesan los chicos, pero ella ni siquiera les da bolilla.



–¿No le parece un poco romántica su posición?



–¿Romántica? A mí no me parece. La parte romántica seria el miedo a no saber cómo educarlos, si uno los va a educar bien; pensar que uno se va a morir y quién sabe qué va a ser de su hijo.



–¿Una nueva versión de la timidez o el miedo?



–Sí, en el fondo es un miedo, una timidez muy agrandada. Además, nos cambiaría la vida completamente y no tengo ningún interés.



–¿Es un problema de comodidad?



–Claro, imagínese: yo trabajo en casa, si tuviéramos un chico, ella no podría irse a trabajar en todo el día o yo tendría que atenderlo: no podría pensar una sola idea.–¿No es un planteo burgués, convencional el que hace? Más concretamente, ¿no hay contradicción entre esto y la no convencionalidad que expresan sus dibujos?



–No; me parece que no, porque para resolver el problema tendría que caer en un esquema más burgués: tomar una niñera, por ejemplo, y llamarla con una campanita: «Fulanita, ¿dónde está el nene?».



–¿Ustedes no tienen ninguna persona que los ayude con las tareas domésticas?–Tenemos, por horas.



–¿La llaman con una campanita? Quiero significar si no es un pretexto para no tener hijos eso de la niñera: tener a una mujer por horas, es lo mismo que tener una niñera.



–Sí, podríamos tener una niñera. ¿Usted quiere convencerme?



–No, no quiero convencerlo. Quiero saber si hay una contradicción o no. Le gustan los chicos, sus personajes son niños y por otro lado no quiere tenerlos.



–Bueno, otra causa es que yo pienso que los chicos joroban el matrimonio en cuanto a los problemas de celos que se crean. Yo, al menos, soy un tipo muy celoso.



–¿Tiene una relación muy edípica con su mujer?



–Sí, un poco. Podría ser.



–¿Ella es muy maternal?



–Sí, sí, bastante…



–¿Y a usted le gusta?



–Preferiría que no fuera así, pero…–…ya que está…



–…me resuelve todos los problemas y se preocupa por todo; si hay que hacer los réditos, me junta todo; yo de esas cosas no entiendo un pito.



–Ella es el hombre de la casa.



–Es el hombre de la casa.



–Y su rol es el del huerfanito; todavía.



–El del huerfanito genio que dibuja.



–¿Y eso le hace gracia o le da rabia?



–Las dos cosas.



–Así que ustedes no tienen hijos porque ya tienen el nene en casa…



–Yo vengo a ser el nene.