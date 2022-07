Alcaldesa de Río Verde identifica principales impactos socio-ambientales de salmonicultura industrial en su comuna

Alcaldesa Sabina Ballestero en encuentro con la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, les señaló analizar con el Ministerio de Obras Públicas su colaboración con la mantención de los caminos comunales y tener un plan para mantener limpio el borde costero, “y no sólo realizar acciones cuando esté sucio”.

Río Verde, Magallanes, 23 de junio de 2022 (radiodelmar.cl)– La comuna de Río Verde en la región de Magallanes y Antártica chilena posee una superficie de 13.508 kilómetros cuadrados, presentando una de las densidades poblacionales más bajas del país con sólo 600 residentes estables. Su economía es fundamentalmente ganadera y de servicios, a la cual se ha sumado en los últimos años una exponencial ocupación territorial para el desarrollo de operaciones de los monocultivos industriales de salmónidos.

Alcaldesa Sabina Ballesteros (al extremo izquierdo) y su equipo municipal en reunión con la gerenta de relaciones comunitarias de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes (ASM), Cecilia Salinas y el ex – subsecretario de pesca y ahora Director de ASM , Pablo Berazaluce (derecha). Foto: Municipalidad de Río Verde.

En la comuna existen 27 centros de cultivo de estas especies de peces carnívoros introducidos desde el hemisferio norte, las que se ubican en Seno Skyring, Bahía Beaufort, Golfo Xaltegua y Estero Córdova. De ellos, 25 centros cultivan salmón Atlántico (Salmo salar), y 2 trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss).

El 40% de las concesiones de salmonicultura de la región de Magallanes se encuentran en la comuna de Río Verde. Esto provoca diversos impactos socio-ambientales en la zona, derivados del alto flujo de trabajadores y trabajadoras que laboran en los centros de engorda, quienes mayoritariamente provienen de diversas regiones del norte del país.

A ellos que suman diversos actores externos vinculados al intenso transporte terrestre que diariamente desplazan cargas de alto tonelaje a través del territorio comunal, consistentes en infraestructura terrestre y costera, insumos, personal y alimento para peces.

Alcaldesa de Río Verde: El pago de una patente acuícola no mitiga o crea responsabilidad empresarial

Sabina Ballesteros alcaldesa de Río Verde en entrevista del periodista Marcelo Pérez de www.salmonexpert.cl señaló que “en Río Verde la actividad ha crecido muy rápido, donde mi percepción es que las empresas no lograron visualizar a tiempo el impacto que podría proporcionar al asentarse en un territorio ajeno a quienes lo administran (…). Hoy día la situación se ha tornado un poco más compleja que años anteriores, puesto que hubo un crecimiento exponencial en el territorio, y como comuna no nos encontrábamos preparados. Por consiguiente, no se puede pretender que por concepto de patente acuícola se mitiga o existe una responsabilidad empresarial”.

Luego agregó que “sabemos que los profesionales de la industria han estado buscando la mejor forma de mitigar y responsabilizarse sobre aquellas externalidades no tan positivas que provoca el sector en el territorio, sin embargo, ha sido difícil poder obtener un producto final de solución».

Externalizando costos: Alta contaminación costera y daños a los caminos comunales

La alcaldesa Ballestero señaló que “ Hoy tenemos problemas graves de contaminación en los bordes costeros, además de un impacto negativo en nuestras rutas de tránsito, dañando cada vez más nuestros caminos”.

La edil indica que de acuerdo a lo que han socializado entre las Alcaldía de Mar y Puerto Nuevo, transitan como mínimo 50 camiones al día con altas cargas y tonelajes, por lo que los caminos de Río Verde están pensados para un impacto ganadero, y el Ministerio de Obras Públicas realiza su conservación y mantención de acuerdo a esa realidad.

Sobre este punto la edil indicó que “cuando operaba allí la Mina Invierno, la propia empresa que explotaba el carbón se encargaba de reparar los caminos por donde transitaban sus camiones”.

Ballestero informó que en su último encuentro realizado a principios de junio con la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, donde participaron la gerenta de relaciones comunitarias de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes (ASM), Cecilia Salinas, y Pablo Berazaluce, ex-subsecretario de pesca y acuicultura del gobierno de Michele Bachelet, ex coordinador legislativo y asesor en acuicultura del ministerio de economía, y ahora Director de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, les pidió analizar con el Ministerio de Obras Públicas cómo pueden colaborar con la mantención de las rutas comunales y “tener un plan para mantener limpio el borde costero de la comuna, y no sólo realizar acciones cuando esté sucio”.-

