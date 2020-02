por El Mostrador. 25 febrero, 2020

Acusado de cohecho declara en favor de acusado de cohecho: Longueira apoya a Orpis en el caso Corpesca y asegura que la Ley de Pesca se tramitó con la “mayor transparencia”

por El Mostrador 25 febrero, 2020

El expresidenciable de la UDI se presentó en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para declarar en calidad de testigo en favor del exsenador y excompañero de bancada UDI Jaime Orpis, en el marco del caso Corpesca. Lo curioso del hecho es que Orpis, quien enfrenta cargos por cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios y arriesga 21 años de cárcel, puso su defensa en manos de un personero que también está acusado por cohecho, aunque en otro caso emblemático de platas políticas. Esto, porque Longueira es uno de los acusados del caso SQM y todavía debe enfrentar el juicio oral por este delito. En su declaración, el exministro abordó el financiamiento de la política, señalando que hasta el año 2003, todas las campañas se financiaban con boletas ideológicamente falsas: “O sea que podríamos decir que, hasta ese año, todos los políticos chilenos eran corruptos”. [ACTUALIZADA]

Hasta ahora, la última aparición pública de Pablo Longueira había sido en el encuentro de «camaradería» que preparó en diciembre la UDI para el exministro de Interior Andrés Chadwick, tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra. Esto fue hasta este martes, cuando el exministro se presentó en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para declarar en calidad de testigo en favor del exsenador y excamarada en la UDI Jaime Orpis, en el marco del caso Corpesca.

Longueira, ideólogo de la Ley de Pesca, fue el único excompañero de Congreso que compareció en el juicio oral en contra del otrora senador por la Región de Tarapacá. Pero lo curioso del hecho es que Orpis, quien enfrenta cargos por cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios y arriesga 21 años de cárcel, puso su defensa en manos de un personero que también está acusado por cohecho, aunque en otro caso emblemático de platas políticas.

El expresidenciable de la UDI es uno de los acusados del caso SQM. Si bien se encuentra sobreseído de delitos tributarios, debido a la falta de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) que no ejerció la acción penal en su contra, todavía debe enfrentar el juicio oral por cohecho.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, está acreditado que entre 2007 y 2013 Longueira recibió una mensualidad de SQM, que no llegaba a él como persona natural, pero sí a dos fundaciones que había creado y que presidía: la Fundación Web y Chile Justo. A través de ellas, recibió cuotas de 5 millones de pesos líquidos entre noviembre de 2007 y abril de 2013, lo que en total supera los $700 millones.

Cabe recordar que Longueira también estuvo mencionado en el caso Corpesca, pero en febrero de 2019 el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió su sobreseimiento de un supuesto fraude al fisco.

«Hasta el 2003 todos los políticos chilenos eran corruptos»

En su declaración de hoy ante el tribunal, Longueira afirmó que no hay ningún fundamento para acusar de cohecho a su excompañero de bancada. Según el exministro, “Jaime nunca fue una persona de recursos, más bien al revés. Es una persona de vida muy austera. Jaime era del grupo que tenía que conseguirse los recursos para la campaña y el partido lo apoyaba prácticamente con muy poco”.

En ese marco, según Longueira, Orpis tuvo que salir a buscar recursos y cometió “errores en el financiamiento de su campaña”. “He leído por la prensa la forma en que financió su campaña que yo no comparto (…). Ha hecho cosas indebidas, pero cohecho no. Eso sí que no ha ocurrido. Yo estoy acusado de cohecho y no hay nada más duro”, enfatizó.

Sin embargo, el exministro matizó los hechos señalando que “hasta el año 2003, todos esos fondos se obtenían con boletas. Todos. Las campañas presidenciales, las campañas parlamentarias. Hasta el año 2003, íntegramente eran lo que hoy se llama boletas ideológicamente falsas. O sea que podríamos decir que, hasta ese año, todos los políticos chilenos eran corruptos“.

En este sentido, metió en el mismo saco a políticos de todos los sectores, al plantear que «si usted mira, para el tiempo atrás, todos los sectores políticos… la Presidenta Bachelet, el Presidente Piñera, Allamand, Laurence Golborne, Andrés Velasco. Todos los candidatos presidenciales llevaban meses desplegados y de dónde financiaban».

«Para qué son hipócritas, si este es un país de hipócritas. Todos sabían cómo se financiaban. Se pedían los recursos a la antigua», añadió.

La «transparencia» de la Ley de Pesca

Respecto a la Ley de Pesca, que ha sido rebautizada con su apellido, Longueira sostuvo que se tramitó con total probidad y aseguró que Orpis solo defendió a su región: “Considero muy legítimo que los parlamentarios defiendan a las empresas de sus regiones, es lo que hacen en la Ley de Pesca”.

“Lo puedo decir habiendo estado 21 años en el Parlamento: debe ser de las leyes que se tramitó con mayor transparencia en la Cámara de Diputados, todo se televisó, y se televisaron todas las sesiones”, remarcó el exministro.

Desde la defensa de Jaime Orpis valoraron el testimonio de Longueira, sobre todo tomando en cuenta que fue el único en prestar declaración de una lista original de 15 legisladores que se pretendía tener como testigos. El abogado del acusado, Sergio Rodríguez, destacó “la franqueza del testigo, la valentía para hacerse cargo de una serie de hechos y circunstancias que creo que nadie está dispuesto a reconocer ante un tribunal. Se agradece que existan personas que estén dispuestas, ante tribunales y conociendo todos los riesgos que eso implica, a reconocer lo que refirió el testigo”.

Me gusta: Me gusta Cargando...