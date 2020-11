3 jueces han absuelto a Daniel Morales y su sobrino de 17 años, acusados de quemar la estación Pedrero del Metro

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

05 NOVIEMBRE 2020

Y lo logramos rápidamente. La organización me ha entregado un equipo nuevo, desde el que estamos preparando este Pulso Diario y he logrado recuperar la mayoría de los contactos, a los que desde ahora volvemos con nuestras informaciones y apreciaciones.

1.- Cualquiera en un gobierno que se supone activo e informado – más allá del actuar deficiente que este y otros han tenido en periodos anteriores – lo habría pensado y repensado antes de nombrar como ministro del interior a un tipo como Victor Perez.

Personaje oscuro de actuar y de presencia, colaborador consciente de la dictadura, defensor acerrimo de la Colonia Dignidad y eximio operador de acuerdos entre la derecha y los traicioneros de la Concertación.

Blumell validó y azuzó el actuar de las fuerzas represivas de la dictadura civil, particularmente a contar del 18 de octubre de 2019 y Perez siguió su ejemplo.

Poco importa porqué lo sacaron, duró “menos que un candy” como reza el dicho y se va sin responder a tanta brutalidad y arbitrariedad, provocada en su corto mandato.

Esta noticia, que en rigor poco importa, ha servido al sistema para minimizar el cachuchazo provocado por 3 jueces que, en forma unánime, han absuelto en primera instancia a Daniel Morales y su sobrino de 17 años, acusados de quemar la estación Pedrero del Metro. Pruebas insuficientes, mal presentadas y dudosas. Lo único claro hasta ahora, es que no pueden mostrar avance alguno en sus investigaciones y, en la retina de la población, se acrecientan las imágenes y declaraciones de los infiltrados de carabineros, la armada y la fuerza aérea, que provocan desórdenes y agreden, sin que hasta ahora haya sanción alguna.

Momento más que oportuno para reiterar la demanda de libertad de todos los presos políticos, hombres y mujeres valientes que enfrentaron sin temor a la barbarie gubernamental y son privados de justicia, además de cuestiones básicas como las visitas.Tal es la realidad de nuestro país en esta materia. Los derechos humanos se violan indiscriminadamente, y es una obligación de cada uno de nosotros denunciarlo.

2.- Similar preocupación se debe tener por el aumento cada vez mayor del contrato de plazo fijo, con sueldo base igual al ingreso mínimo y sin ninguna otra garantía. Lo que es más grave es que ese sueldo miserable no lo pagan los patrones en su totalidad pues reciben una importante subvención del gobierno.Reiteramos el llamado a los trabajadores a no renunciar a sus derechos de manera voluntaria. Es verdad que hay necesidades que cubrir, que si no hay trabajo todo se hace mas difícil, que encontrar empleo es cada vez más complicado, todo eso y más es real. Pero también lo es que manos y cerebro pertenecen al trabajador y no hay nadie ni nada que pueda cambiar esto.

3.- Trabajadores, solo de nosotros depende hacer un parale al abuso del capital. No dejemos que el temor anule nuestras capacidades.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

