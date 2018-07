Una marea humana de 250,000 personas arrasa Londres contra la visita de Trump

Foto Paul Mattsson

Una ola humana barrió el centro de Londres el 13 de julio en una histórica movilización contra el multimillonario y racista presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que estaba de visita en el Reino Unido.

Se estima que más de 250,000 personas tomaron las calles, una cifra enorme, especialmente considerando que esto tuvo lugar en un día laboral normal.

Pancartas hechas en casa, enormes marionetas Trump, silbatos, vuvuzelas, tambores y megáfonos, así como la increíble cantidad de participantes, todos hechos para una de las demostraciones más animadas y enérgicas en años, a pesar del ritmo de tortuosos pasos de las marchas por encima calles empacadas

El día comenzó con una protesta dirigida por estudiantes socialistas y jóvenes socialistas. Los estudiantes de varias escuelas de Londres respondieron a la llamada que habíamos hecho para abandonar las clases y unirse a las protestas contra Trump.

Acciones de estudiantes escolares similares también tuvieron lugar en todo el país: informes a seguir.

Reunidos en Trafalgar Square a las 10 a. M., Los estudiantes que habían dado el paso valiente de golpear, a pesar de la intimidación que incluía la intervención policial, marcharon por Whitehall, alrededor del globo gigante Trump y hasta Portland para unirse a la manifestación principal.

Los cantos dirigidos por los estudiantes incluyen “Trump, May, escúchanos decir, ¿cuántos niños has enjaulado hoy?” y “Trump out, Tories out” fueron tomados por otros manifestantes y transeúntes.

Además de ser una protesta contra Trump, para la gran mayoría de los que participaron, también fue una movilización contra Theresa May y su gobierno Tory (conservador) enfermo.

Es una indicación de la profundidad de la crisis que enfrentan los conservadores, que la visita de Trump, junto con las protestas masivas que ha provocado, ha abierto una nueva pesadilla para mayo.

Los ataques de Trump contra el primer ministro por el brexit, que se produjeron en un momento en que la guerra civil de su partido ha salido a la luz, han servido para aumentar la crisis que enfrenta.

La movilización masiva que tuvo lugar el 13 de julio permite vislumbrar el potencial que existe: construir un movimiento de masas para expulsar a los conservadores.

Entre los que tomaron parte en la protesta hubo un fuerte entendimiento de que era necesario protestar no solo por Trump, sino por el Trumpismo.

Eso significa desafiar la política de divide y vencerás en nombre del 1% súper rico donde sea que se encuentre, incluso en Gran Bretaña.

Es esencial que esta protesta masiva no sea un ‘solo’. Los líderes de los sindicatos tienen la responsabilidad de actuar ahora para movilizar a las personas de la clase trabajadora y despedir a este gobierno conservador de una vez por todas.

Esta demostración con toda su determinación y energía, puede actuar como una plataforma de lanzamiento importante para construir tal movimiento.

