Chile – FALLECE UN SOLDADO PATRIOTA, leal al gobierno del presidente Allende

FALLECE UN SOLDADO PATRIOTA.

César Carrasco

QUERIDOS AMIGO Y FAMILIA HACE 48 HORAS LES COMUNIQUE LA PARTIDA DE MI QUERIDO HERMANO CARLOS , hoy quiero agradecer a todos Uds. sus cariñosas , emotivas y reconfortantes palabras de condolencia con este texto que su nietecita Francisca Ramírez Carrasco leyó en su funeral…

Querido tío Cesar, muchas gracias por su carta, mi tía Carla la leyó en el funeral y nos emocionó a todos. Por mi parte le quería compartir las palabras que escribí y leí para él: “En honor a tu memoria……

“Carlos Gabriel, quiero dedicar unas palabras de ternura. Un día viniste al mundo, manso y cálido, arrullado en los brazos de tu madre, sin saber las grandes aventuras que te esperarían. Sin miedo te lanzaste a la vida, como un explorador de antaño; extendiste tu ser en múltiples facetas: buceador, trompetista, peluquero, experto en seguridad de motores de avión, chofer, dirigente, amigo, esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Amaste y te regocijaste como solo tú sabes hacerlo, pero también sufriste, te quebraste y agonizaste…

Pero la vida es pura poesía para ti, ¡aun ahora! que nos dejaste en un cálido día de primavera en invierno. ¡Vuelve a la tierra! a desentrañar sus misterio, vuelve a las plantas, a los pájaros que tanto amabas, vuelve al mar, al cielo a volar, llueve sobre rostros con la lluvia, que nosotros te recordaremos siempre…

Tu vida, tu historia nos iluminan, nos llenan de valor, nos inspiran; porque tú, valiente guerrero, luchaste sin tregua hasta el final. Aun en los momentos más oscuros supiste brillar, para ti, para todos nosotros, para los que ya no están. Gracias por tu herencia, tu arte, tu pasión, tu sonrisa amable. La naturaleza entera se alegra por tu devenir, buen hombre gentil y grácil. La tierra te espera ansiosa, tu madre y tu hija también. ¡Adiós poeta de la muerte y la vida! Cantor de coplas nostálgicas, músico del aire y el mar. Y que una sonrisa quede para siempre en tus labios, que tu memoria hemos por siempre de recordar…”

r.:Gracias querida Francisquita , que hermosas y poéticas palabras que nos da el amor por un ser querido.. me impacto tu sensibilidad y tu capacidad de transmitirla en esas hermosas palabras , tienes vena artística de los Carrasco , no la dejes sigue cultivándola desde las estrellas seguirás teniendo el apoyo e inspiración de nuestro querido Carlos

FALLECE UN SOLDADO PATRIOTA.

Esta mañana recibí la triste noticia del fallecimiento de mi hermano Carlos Carrasco Caviedes , un luchador , un hombre digno que el 11 de septiembre tuvo la hombría de declararse respetuoso de la Constitución y las leyes oponiéndose en su papel de soldado patriota ( Fuerza Aérea de Chile- Grupo 10) al golpe fascista. Carlos sufrió la desaparición y tortura por más de seis meses , pudiendo ser ubicado por gestiones de la familia y amigos y posteriormente conseguir su libertad . Perseguido y dado de baja de la FACH fue entregado en un deplorable estado sicológico y físico lo que lo marco en gran parte de su vida y en su familia , fue un luchador incansable , se incorporó al trabajo de su comuna donde participó activamente en luchas comunitarias pero las huellas físicas dejaron sus marcas , soportó cuatro ACV pero su estado de los últimos años no le permitieron seguir.

Hermano y compañero , gracias por todo lo que significaste en mi vida , todo lo que me enseñaste en mi juventud y en tus actividades que me hacías participar junto a tus amigos de infancia, gracias por tu linda familia que nos dejas , Gracias , Gracias hermano querido , tal ves un día nos volveremos encontrar entre los polvos de estrellas y darnos el abrazo de encuentro tan ansiado de los últimos años que no pudimos realizar.

Querida familia y amigos , hoy , igual estaré con Carlos y con Uds.

Me gusta: Me gusta Cargando...