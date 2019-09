CARABINEROS DE VALPARAÍSO SECUESTRA Y TORTURA A ACTIVISTA AMBIENTAL

por El Porteño

El día de ayer 28 de septiembre, en Valparaíso, alrededor de la 01:00, 01:30 AM mientras Patrick Rojas Cancino se dirigía de calle Bellavista a Av. Errázuriz a tomar movilización, luego de haber participado en la marcha contra el Cambio Climático. Intempestivamente se detuvo a su lado un furgón de Carabineros, de él se bajaron dos funcionarios policiales, quienes fueron directamente a amenazarle y le golpearon en ese mismo momento, para posteriormente subirlo al furgón, lugar en que siguieron golpeándolo.

Posteriormente fue llevado a la Comisaría de Colón. En el patio de ese establecimiento fue torturado mediante golpes y asfixia con agua. En estas circunstancias perdió el conocimiento en reiteradas oportunidades. Las atroces torturas fueron ocasionadas por dos Carabineros, que Patrick Rojas se encuentra en condiciones de reconocer. Amenazaron con matarle de la misma forma como «hicimos con Catrillanca y Alejandro Castro».

Posteriormente, un tercer Carabinero –que no puede reconocer- le advirtió a los torturadores que se estaban metiendo en un lío con lo que estaban haciendo, que lo dejaran ya, porque esto iba a traer consecuencias. Después de esa intervención tomaron la determinación de dejarle en libertad. Patrick llegó por sus propios medios a la Unidad de Urgencias del Hospital Carlos Van Buren, donde denunció el hecho y recibió atención médica.

En su cuenta de Facebook Patrick narra que «Carabineros de Chile me secuestraron, torturaron; cuando estaba inconsciente me estaban metiendo agua por la boca y nariz. Porque escuché que decían que ya me habían matado, desperté y me siguieron pegando. De ahí me llevaron a un consultorio que no recuerdo. Le pedí por favor a la señora que anotara mi nombre porque me iban a matar, que no me dejaban llamar a nadie. Volví y me siguieron pateando en el suelo, cabeza, dorso, llamándome comunista (…) En un momento dijeron que me matarían como el peñi Catrillanca y Ale Castro. Mi vida la vi pasar en unos minutos. Porfa cabros, cuídense. Estos psicópatas nos quieren asesinar de a uno. Nunca pensé que me tocaría de tan cerca”, concluye su denuncia.

Por lo expuesto, en horas de la tarde de ayer, se interpuso un amparo preventivo que rola con el número 676-2019 en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En la acción judicial se pide informe del General de Zona de Carabineros, Hernán Zeteno, para que de a conocer los antecedentes de la detención, el personal involucrado y las acciones desarrolladas por la institución para perseguir este grave atentado a los DDHH. Seguidamente el recurso pide a la Corte que remita los antecedentes al Ministerio Público con la finalidad de que investigue criminalmente estos hechos, que por parte de la institución policial ya resultan habituales, como lo reveló la condena -caso Arzola- a funcionarios policiales por actos similares perpetrados en Estación Central.

Que funcionarios de Carabineros secuestren a un activista, lo torturen, abusen de él y se jacten de haber dado muerte a Catrillanca y Alejandro Castro, revela el grado de descomposición del aparato policial y del régimen en su conjunto, el que sólo puede apelar al terror para someter la movilización popular.

Piñera es el responsable de este crimen, perpetrado por los mismos Carabineros que día a día atentan en contra de las libertades democráticas a todo lo largo del país. De norte a sur, Carabineros reprime al pueblo, atenta en contra de los trabajadores, de los mapuches y de todos aquellos que han decidido movilizarse en defensa de sus derechos.

Vivimos una Dictadura, una Dictadura Civil, la Dictadura del gran capital y el imperialismo. Estos criminales que actúan impunemente desde la institución policial, no lo hacen aisladamente. Siguen metódicamente un plan de terror y represión generalizada. Las torturas aplicadas a Patrick Rojas se repiten diariamente como violación a los DDHH. De ello, de estos crímenes de lesa humanidad, Piñera debe responder.

Se hace imprescindible que todas las organizaciones de trabajadores, de la izquierda, territoriales y por supuesto, ambientalistas como ya ha hecho la Cumbre de los Pueblos, se pronuncien públicamente exigiendo el esclarecimiento de estos graves hechos y el castigo a los culpables. Justicia, nada menos. Para alcanzar este objetivo resulta imprescindible la más amplia y unitaria movilización popular. Unidad y lucha, movilización unitaria para castigar a los secuestradores y torturadores de Patrick Rojas.

