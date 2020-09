Vía democrática, premisas de la política de Salvador Allende. Por Patricio Arenas

Vía democrática, premisas de la política de Salvador Allende.

Patricio Arenas



Es necesario recordar siempre las razones de fondo de la política del presidente y la Unidad Popular para elaborar y seguir la estrategia política del Gobierno de Salvador Allende por la via democratica hacia el socialismo.



Esta intuición, idea, pensamiento , surge como una herejia, la cual rompe con los condicionamientos dogmaticos, de la izquierda de la época. ( lo que le dio una importancia universal, y gran aporte politico , al patrimonio de las ideas de clase obrera en la lucha por su liberación) En un contexto de *guerra fria, que existia en esta época (decada del 60, despues de la segunda guerra mundial) *el concepto de partido de vanguardia , *el tercer mundo (La Tricontinental ) y *los paises socialistas, cuyo principal eje (vanguardia) era la Union Sovietica. ( a la cabeza y en primer lugar de la contradicción de clases a nivel mundial, guía y que expresaba su hegemonía política a partir de la doctrina del Marxismo Leninismo.



De todo esto no queda gran cosa (año 2020 ) estas realidades históricas han desaparecido, inclusive las contradicciones de clases, geopolíticas han cambiado en el presente, se expresan en su forma de manera diferente, pero en el fondo en lo esencial, siguen siendo las mismas, la contradicción entre el capital y el trabajo en las condiciones del mundo numérico (Data) , en la cual se reconoce hoy el desarrollo de la fuerzas productivas.

El triunfo de Allende significó un gran avance, contra las posiciones extremas, el sectarismo que había caracterizado las acciones de la izquierda, a lo cual Lenin había criticado e invitado enérgicamente a ser superadas.



Allende inicio este proceso de definición de un programa a partir de su historia, la estructura de la sociedad chilena, el cual fue desarrollado y profundizado por el colectivo de la Unidad Popular ( alianza, socialista-comunista, aliados y del Allendismo fuerza mayoritaria) poniéndose Allende a la cabeza de este proceso, se propuso, de resolver las contradicciones existentes por la víapolítica.



Es momento decisivo de esta estrategia politica, que se elaboró por el bien del pais, « fue la participación de el Pueblo , el que estuvo dispuesto a desplegar esta histórica política, la cual acompañó con alegría, durante todo su proceso sin parar » esto acompañó el desarrollo exitoso de una la linea « Unitaria » , contra la ofensiva imperial (USA de Kennedy) de la alianza para el progreso, y el gobierno de revolución en libertad, (de Frei 1964, PDC)



En ese entonces, Chile tenia las características de un pais dependiente, lo que limitaba las libertades democraticas, y de desarrollo autónomo soberano de su economía, limitado por las potencias capitalistas, dominantes , principalmente los Estados Unidos de America del Norte.



Pero no fue solo esto lo que determinó exitosamente la estrategia y la táctica de la Unidad Popular (UP) en lo esencial, en lo mas profundo de esta estaba la necesidad y la voluntad, de realizar y dar una respuesta a toda la historia de nuestro pais, « que abarcara toda la fuerza de la historia », de las aspiración socialistas, racionalistas, catolicas, y de aspiración democratica, que estaban presentes en la escena del país, con quienes luchamos juntos por la independencia económica, liberacion y desarrollo. de espacios democráticos , de igualdad « creando una Unidad Amplia » que comprendía todas estas fuerzas , se trataba de una « Unidad », en la que estaban, el proletariado, los campesinos , vastos sectores de la pequeña burguesia y de grupos de la mediana burguesia progresista, gran parte del los movimientos católicos de masa, y ademas formaciones y cuadros de la fuerzas armadas.

Estos fueron los principales componentes e inicios de una propuesta de alcance universal, que ha influenciado hasta hoy la experiencia de liberación del movimiento obrero Internacional, de la « vía chilena hacia el Socialismo »







