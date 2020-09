«El gatopardismo de quienes llegaron al poder de la mano de Pinochet»: A un día de asegurar que votará Apruebo, Longueira aclara que está por el Rechazo

EL DESCONCIERTO “Yo no quería volver al mundo político, (pero) me parece una vergüenza refugiarse en el Rechazo” y “el Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía hoy día”, fueron algunas de las declaraciones que emitió Pablo Longueira durante la semana.

A solo un día de que Pablo Longueira asegurara a El Diario de Cooperativa que efectivamente seguiría adelante con su faceta pro Apruebo para el plebiscito del 25 de octubre, y donde incluso criticó duramente a los partidarios de su sector que no votarían por esta opción, el ex timonel de la UDI aclaró este viernes, en el taller que imparte por zoom en El Líbero sobre la transición chilena, que en realidad es partidario del Rechazo.

«Yo estoy por el Rechazo, quiero conservar lo que más se pueda de esa Constitución (la actual)… ¿Cuál es la mejor forma para conservar esa Constitución, la mejor que ha tenido Chile? Dando la pelea en la convención, donde lleguemos todos legitimados, que el Apruebo no se lo adjudique nadie«, dijo el político en esta instancia, según consignó La Tercera PM.

Esto, luego de emitir duras declaraciones durante la semana, tales como: «yo no quería volver al mundo político, (pero) me parece una vergüenza refugiarse en el Rechazo» y «el Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía hoy día».

[También te puede interesar leer] Fiscalía confirma que Pablo Longueira sigue acusado por el Caso SQM y pedirá 818 días de prisión

Ante esta extraña postura del político de derecha, quien afirmaría que la mejor forma de conservar la Constitución actual sería votar Apruebo, el senador Alejandro Guillier se manifestó en su Twitter aludiendo también a un conocido colega de Longueira que realizó un movimiento similar hace unos días.

«Entre el Lavín socialdemócrata y el Longueira ‘apruebo porque quiero rechazar’ queda claro el gatopardismo de quienes llegaron al poder de la mano de Pinochet. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda», señaló el parlamentario en las redes sociales, en medio de un contexto donde el ex ministro ha estado en agenda luego de que la Fiscalía confirmara que sigue acusado de cohecho por el caso SQM.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...