Un nuevo orden mundial con justicia económica y social e integración. Declaración del Encuentro de Congresistas y dirigentes sociales de América Latina y el Caribe realizado en Colombia

Declaración final del encuentro internacional de Congresistas y dirigentes sociales de América Latina y el Caribe, realizado en Bogotá, Colombia los días 1 y 2 de diciembre de 2022, organizado por la Red Latindadd.

La declaración fue aprobada por congresistas de México, Honduras, Costa Rica, Colombia, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia y Chile, así como representantes de organizaciones de movimientos sociales y de la sociedad civil de distintos países de la región participantes del IV Encuentro con Congresistas titulado : «América Latina y el Cambio de Orden Mundial».»Desafíos de las agendas parlamentarias para el actual momento político, económico y social».



D E C L A R A C I Ó N F I N A L



Congresistas de México, Honduras, Costa Rica, Colombia, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia y Chile, así como organizaciones de los movimientos sociales y de la sociedad civil de distintos países de la región que participamos de este encuentro hemos coincidido en los siguientes aspectos:



Un nuevo orden mundial



Las confrontaciones militares y comerciales que se viven a nivel global muestran que el orden mundial creado después de la finalización de la Guerra Fría se está transformando con la participación de actores emergentes que ponen en cuestión los poderes dominantes en distintos ámbitos. Esta pugna global de intereses está provocando serias consecuencias económicas y migratorias, acentuando el empobrecimiento, la desigualdad y una mayor concentración de la riqueza por parte de las élites y el poder corporativo transnacional.



Asimismo, América Latina vive un nuevo momento político signado por gobiernos progresistas que abre posibilidades de cambios estructurales en el continente más desigual del planeta; sin embargo, también existen riesgos como la creciente rearticulación de sectores ultraderechas que tienen en el autoritarismo su principal propuesta cohesionadora. Este período requiere de una confluencia de los sectores sociales y políticos progresistas que permitan avanzar en una agenda de inclusión social y de fortalecimiento del papel del Estado.



Nos pronunciamos por detener el peligro de una guerra nuclear ante el conflicto militar en Europa. Es necesario llegar a un acuerdo que impida el escalamiento del conflicto y que logre un cese de fuego reafirmando el compromiso fundamental de que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”. Tal acuerdo debería también establecer una nueva arquitectura de seguridad internacional que reconozca y respete los legítimos intereses de seguridad de todas las naciones del planeta.



Por Justicia Económica e Inclusión Social



La crisis económica que vive nuestra región obliga a colocar en primer lugar el tema de la redistribución de la riqueza, donde juega un papel central una fiscalidad en clave de progresividad y de potenciación de políticas públicas robustas, para ello es central el combate al fraude fiscal, detener los flujos financieros ilícitos a guaridas fiscales y acabar con los privilegios fiscales que erosionan nuestras finanzas públicas. Colocamos en un papel central el financiamiento de políticas integrales de los cuidados y el fortalecimiento de servicios públicos universales y sostenibles.



Vemos con gran preocupación el regreso a nuestra región del Fondo Monetario Internacional (FMI), que con sus mismas recetas de siempre busca mantener el modelo neoliberal que tan nefastas consecuencias han traído a América Latina. Llamamos a los gobiernos de la región a dejar de suscribir acuerdos con el FMI y en su lugar impulsar políticas económicas que garanticen la inclusión social de millones de latinoamericanos y latinoamericanas.



Por una integración desde los pueblos



Como parte del nuevo momento político que vive la región, constatamos positivamente los procesos de recomposición de la integración regional. Saludamos el resurgimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y proponemos que se convierta en una instancia orgánica de integración, superando su actual nivel de foro regional.



En tal sentido, llamamos a que la VII cumbre presidencial de la CELAC, a realizarse en enero del 2023 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, sea un momento de fortalecimiento de la nueva corriente integradora en América Latina. Ello debe garantizar un mecanismo de interlocución con organizaciones del movimiento social y de la sociedad civil como se expresó en el manifiesto CELAC SOCIAL suscrito por más de 60 organizaciones en 2021.



De igual modo, nos sumamos al llamado realizado por distintos/as ex presidentes/as, cancilleres, ministros/as, parlamentarios/as e intelectuales sudamericanos/as a fin de reconstituir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como el organismo central de integración de América del Sur.



Saludamos también la voluntad política de fortalecer la Comunidad Andina con la posible reincorporación de Chile y la República Bolivariana de Venezuela como miembros plenos. Vemos positivamente el fortalecimiento de los BRICS no sólo a nivel global, sino también los impactos positivos en el fortalecimiento de la integración regional.



Por una agenda común parlamentaria y de movimientos sociales



Constatamos la necesidad de fortalecer la colaboración y articulación entre las agendas parlamentarias impulsadas por las fuerzas políticas progresistas y de izquierda con las agendas de las organizaciones de movimientos sociales y de la sociedad civil, sin perder la autonomía de los actores. Algunos de los temas importantes planteados para dicha articulación son:



Lucha por la paz y una cultura por la vida.



-Fortalecimiento de la institucionalidad democrática ante los embates autoritarios de los sectores de ultraderecha

-Fortalecimiento de una agenda de derechos para las mujeres, las personas trans y diversidades con enfoque interseccional y de género

-Lucha contra la corrupción

-Políticas públicas de inclusión social

-Abordar la arquitectura jurídica creada para darle impunidad a las corporaciones transnacionales vía los TLCs, TBIs, TPP11, planteando cambios legislativos que permitan recuperar la soberanía de nuestros países

-Protección de la Amazonía mediante el financiamiento a la mitigación de los efectos del cambio climático

-Incorporar el tema de la deuda pública que está provocando graves efectos en diversos países de la región.



Las delegaciones de congresistas y de organizaciones de movimientos sociales y de la sociedad civil presentes en este V Encuentro vemos este espacio de diálogo como muy valioso para el intercambio de posiciones, agendas, diagnósticos y líneas concretas de acción sobre la realidad de nuestros países y de América Latina.



Por tanto, pedimos a Latindadd seguir impulsando este espacio de encuentro de manera permanente.



Bogotá, Colombia.



2 de diciembre del 2022



En el Encuentro Internacional se presentaron 5 Resoluciones que se encuentran abiertas para ser suscritas por organizaciones sociales y políticas o individualmente:

1. Llamado a la Paz frente a la guerra y el peligro de confrontación nuclear, 2. sobre Pacto Fiscal, 3. No injerencia en la política exterior de Ecuador, 4. Sobre política de Drogas y 5. Condena al bloqueo y sanciones coercitivas unilaterales de EEUU contra Cuba, RB de Venezuela y Nicaragua. Si quieres suscribirlas entra a 👉https://www.latindadd.org/2022/12/02/declaracion-final-v-encuentro-con-congresistas-de-la-region/







Me gusta esto: Me gusta Cargando...