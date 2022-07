Solicitan el reconocimiento de la República Arabe Saharahui Democrática, país ocupado parcialmente por la monarquía marroquí

Señor

Gabriel Boric Font

Presidente de la República de Chile

Presente

Excmo. Señor Presidente:

Alentados por los principios que defendió en su campaña presidencial y en base a los cuales fue

elegido por la mayoría del pueblo chileno, nos dirigimos a Usted para solicitarle el reconocimiento

de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y el establecimiento de relaciones diplomáticas

entre nuestros países.

Proclamada en 1976 por el Consejo Nacional Saharaui la República Árabe Saharaui Democrática es

el único país árabe africano de habla hispana. El Sáhara Occidental fue colonia española desde

1884 hasta 1976. La RASD es fundadora de la Unión Africana (UA) y es reconocida por 84 países, la

mayoría de los cuales son países africanos, latinoamericanos y caribeños.

Chile, integra prácticamente desde su fundación el Comité de Descolonización (C24) de las

Naciones Unidas y en ese marco define la situación del Sahara Occidental como un caso de

descolonización pendiente. Nuestro país no reconoce la ocupación de Marruecos en el Sahara

Occidental y considera que su descolonización debe ser resuelta en forma pacífica, mediante los

mecanismos establecidos por la ONU y de acuerdo con el derecho internacional para alcanzar una

solución justa y duradera que considere la autodeterminación del pueblo saharaui con un

Referéndum de Autodeterminación. Todo ello en coherencia con la Resolución 1514 de la

Asamblea General de las Naciones Unidas, que consagra el derecho a la autodeterminación de los

pueblos bajo dominación colonial en que se basan las Resoluciones de la ONU y de la UA para la

descolonización del Sáhara Occidental.

Hace 46 años que el pueblo saharaui sufre una sistemática violación a sus derechos humanos en

los territorios ocupados por Marruecos. Miles de familias saharauis viven en campamentos de

refugiados en Tinduf, Argelia, y en el exilio. Al expolio y saqueo de sus recursos naturales y bienes

comunes se le suma un extenso muro de la vergüenza que divide su territorio separando las zonas

bajo ocupación ilegal de los territorios liberados. El no cumplimiento de los acuerdos de Paz y el

rompimiento del cese al fuego por parte de Marruecos han desencadenado nuevamente el

conflicto bélico. Ello ha lesionado la confianza en la legalidad internacional de un pueblo pacífico

como el saharaui que, como ningún otro, ha confiado en la ONU y en particular en la Misión de las

Naciones Unidas Para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).

Señor presidente,

El 30 de noviembre de 1999 a través del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Juan

Gabriel Valdés, el gobierno chileno comunicó por escrito a las autoridades saharauis la decisión de

reconocimiento del Estado de Chile a la República Árabe Saharaui Democrática, decisión que por

diversas razones no se materializó y que se encuentra pendiente luego de 22 años transcurridos.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha solicitado durante años en numerosas ocasiones,

aprobando proyectos de Acuerdo dirigidos a las y los presidentes de Chile, el reconocimiento de la

RASD y el establecimiento de relaciones diplomáticas. Al respecto, destacamos las Resoluciones

aprobadas, N° 296 del 1/09/1999, el proyecto N° 59 aprobado el 4/08/2010 y el Acuerdo N° 006

aprobado el 6/01/2014 el que contó, además, Señor Presidente, con su decidido respaldo y

aprobación como diputado de la República en ese entonces.

En mayo de 2006, cientos de representantes de organizaciones de Derechos Humanos (AFDD,

Comisión chilena de Derechos Humanos) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),

movimientos sociales, estudiantes y académicos, premios nacionales, intelectuales y artistas,

parlamentarios, alcaldes, y concejales, dirigentes de partidos y movimientos políticos de un amplio

espectro dirigieron una carta a la Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet, solicitándole el

reconocimiento y establecimiento de relaciones con la RASD.

Durante los últimos 22 años, representante de todas las fuerzas políticas de la ex Concertación,

derecha UDI, RN y el conjunto de fuerzas de izquierda y progresistas han enviado comunicaciones

al poder Ejecutivo solicitando el reconocimiento de la RASD y tomar acciones en defensa de los

Derechos Humanos del pueblo saharaui, violados de manera sistemática por las autoridades civiles

y militares de ocupación marroquí en el Sáhara Occidental.

Señor Presidente, el reconocimiento pendiente de la RASD y el establecimiento de relaciones

diplomáticas entre nuestros países constituye un acto humanista y soberano de reconocimiento a

la justa causa de la independencia y autodeterminación saharaui. Y, al mismo tiempo, permitirá

una contribución de Chile al cumplimiento de la legalidad internacional con la realización del

Referéndum para la Autodeterminación del pueblo saharaui.

Además, dada la centralidad de los derechos humanos definida por su presidencia como eje de la

política exterior de nuestro país, Chile sólo puede abogar por la protección y promoción de los

Derechos Humanos del pueblo saharaui en el marco de los mecanismos establecidos por la ONU,

integrando en el mandato de la MINURSO un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos.

Con las consideraciones de nuestro mayor respeto y estima,

Junio de 2022



Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional de Valparaíso.

Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta

Ana Albornoz, Alcaldesa de Santa Juana

Gonzalo Montoya, Alcalde de Macul

Ítalo Bravo, Alcalde de Pudahuel

Sergio Aguilo, ex diputado Asociación Chilena de Amistad con la RASD

Esteban Silva Cuadra, Presidente Asociación Chilena de Amistad con la RASD

Alonso Salinas, Asociación Chilena de Amistad con la RASD

Diamela Eltit, escritora, premio nacional de literatura

Faride Zerán, premio nacional de periodismo.

Raúl Zurita, premio nacional de literatura

Juan Pablo Cárdenas, premio nacional de periodismo

Alicia Lira, Presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

Carlos Margotta, Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos

Fernando Astudillo, Presidente Izquierda Cristiana de Chile.

Guillermo Teillier, Presidente Partido Comunista de Chile

Lautaro Carmona, Secretario General Partido Comunista de Chile

Juan Andrés Lagos, periodista, Coordinador de Relaciones Políticas Partido Comunista de Chile

Claudio Denegri, ex embajador de Chile en Vietnam. Encargado de RREE del PCCH.

Efrén Osorio, Secretario General de Acción Humanista

Eduardo Salum Yazigi, ex embajador del gobierno de la Unidad Popular en Argelia

Ariel Ulloa, ex embajador de Chile en Argelia

Nidia Palma, abogada, ex Ministra de Bienes Nacionales.

Ana María Bussi, socióloga

Diputadas y diputados.

Lorena Pizarro, diputada

Ana María Guzmuri, diputada

Maria Candelaria Acevedo, diputada

Jaime Mulet, diputado

Matías Ramírez, diputado

Luis Cuello, diputado

Alejandra Placencia, diputada

Daniela Serrano, diputado

Nathalie Castillo, diputada

Carolina Tello, diputada

Boris Barrera, diputado

Marisela Santibáñez, diputada

Tomas Hirsch, diputado

Convencionales Constituyentes,

Malucha Pinto, Convencional Constituyente

Valentina Miranda, Convencional Constituyente

Roberto Celedón, Convencional Constituyente

Loreto Vidal, Convencional Constituyente

Helmuth Martínez, Convencional Constituyente

Hugo Gutiérrez, Convencional Constituyente

Víctor Bahamonde, Encargado de relaciones internacionales del Movimiento por la defensa del

agua, la tierra y el medio ambiente (MODATIMA).

Cristian Cuevas, Movimiento Victoria Popular

Aland Castro, coordinador Nacional UKAMAU Chile.

Pablo Sepúlveda Allende, Presidente Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende.

Eduardo Artes, ex candidato presidencial UPA.

Jorge Arrate M, ex ministro y ex candidato presidencial

Gonzalo Martner, ex presidente del PS

Jaime Lorca Tobar, Centro Memoria y Futuro

Pedro Saldaño, Movimiento del Socialismo Allendista Chile

Luciano Valle, miembro de la CP del Partido Socialista

Claudia Iriarte Rivas, académica, Doctora en Derecho de la Universidad de Chile.

Mauricio Amar, académico, Centro de Estudios Árabes, Universidad de Chile.

Lynda Avendaño. Investigadora UCM. Madrid. Pensamientos y Praxis por Chile

Rafael Araya Masry, analista internacional

Lidia Baltra, periodista

Pablo Jofré, periodista y analista internacional.

Axel Pickett Lazo, periodista y escritor.

Enrique Soler, profesor de historia.

Lucia Sepúlveda, periodista

Patricio Guzmán, economista

Celso Calfullan, editor Werken Rojo

Nicola Hadwa, ex entrenador de fútbol de la selección Palestina

Roberto Ávila, abogado de Derechos Humanos

Arturo Muñoz, escritor

Omar Andrade, economista

Heriberto Guillermo Lira, dentista, Asociación Chilena de Amigos de la RASD.

Julio Díaz, Asociación Chilena de Amistad con la RASD

María Cecilia Bartholin, Anti Mafia Dos Mil

Claudio Rojas, Antimafia dos mil

Camila Montecinos, ingeniero agrónoma

Guillermo Arenas, abogado

Luis Jara Correa, Integrante de la Coordinación Nacional Movimiento Litio Para Chile

Omar Cid, Subdirector Crónica Digital

Iván Gutiérrez, periodista, representante legal de Crónica Digital.

Dirigentxs Sindicales

José Pérez Debelli, Presidente Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF

Luis Mesina, Vocero nacional Coordinadora Nacional de Trabajadores de NO más AFP

Eric Campos, Secretario General Central Unitaria de Trabajadores de Chile CUTCH

Tamara Muñoz, Presidenta FetraCall, Consejera Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores

(CUT)

Carolina Espinoza, Encargada Mujeres Confusam.

Esteban Maturana, Vice Presidente Confusam

Roxana Guajardo V. presidenta de APRUS, Hospital Sotero del Río

Juventudes

Rocío González, Convergencia Social.

José Soto Mendez, Frente Estudiantil de Revolución Democrática

Ricardo Lillo, Juventud Socialista.

Alisson Layseca, Juventud Izquierda Cristiana de Chile.

Lautaro Barrera, Juventudes Comunistas de Chile.

Fabio Salinas, Juventud del Partido por la Democracia.

Héctor Paz, Juventud del Partido Progresista.

Rafael Peterson, Movimiento Somos.

Jose Villaroel, Juventud del Movimiento Internacional de Trabajadores Chile.

Luis Andrade, Juventud Movimiento Socialista Allendista.

Jacques Chonchol, ex Ministro de Agricultura de Salvador Allende

Manuel Jacques, abogado de Derechos Humanos, ex presidente de la Izquierda Cristiana de Chile.

Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos.

Personalidades del mundo religioso

Jaime Escobar, Editor de la Revista Reflexión y Liberación.

Karolyne Mayer, Fundación Cristo Vive.

P.Eugenio Pizarro, sacerdote diocesano

Andrea Silva Pichulman, Dirigente Movimiento Apostólico de Adolescentes y Niños.

Tali Feld Gleiser, Periodista – Judíxs Antisionistas Contra el Apartheid

Yoel Bitrán, Organizador Sindical, Santiago – Judíxs Antisionistas Contra el Apartheid

Dani Noble, Organizadora Campañas Estratégicas, Santiago – Judíxs Antisionistas Contra el

Apartheid

Tania Melnick Sainte-Marie, Comunicadora Social, Santiago – Judíxs Antisionistas Contra el

Apartheid

Artistas y creadores.

Francisco Villa, músico- Trovador

Alejandro Goic, actor

Antonio Kadima, artista visual, director Centro Cultural Taller Sol

Jorge Coulon, músico

Cecilia Concha, Música – Cantautor

Ana María Miranda, Cantante

Camila “Chascona” Ramírez, música y escritora.

Héctor Pavez, Folclorista

Raúl Acevedo, Cantautor

Papo Dintrans, Músico-Actor

Víctor Seves, Músico

Felipe Barnech, Trovador

David Hevia, presidente Sociedad de Escritores SECH

Isabel Gomez, vice Pdta. SECH

Carlos Miranda, Escritor

Tito Carreño, Escritor

Nora Blanco, Cantante

Simón Poblete, Músico

José Cid, Músico

Jaime Curaqueo, Músico

Moisés Galeas, Sonidista

Henry Wilson, Músico

Vicente Villa Carmona, Músico

Rosario Segovia, Cantante

Paloma Rodríguez, Cantora Popular

Bastian Bodenhofer, actor

Álvaro Gauna, documentalista

Sergio Trabucco, cineasta

Ricardo Klapp, Centro de DDHH Salvador Allende

Mirtha Alvarado, Fundación Constituyente XXI

Alejandro Navarro, ex senador

Julio Tito Pizarro, dirigente del PSCH

Guillermo González, ex presidente del Partido Igualdad

Nicolás Romero editor Revista De Frente

Karla Díaz Martínez, Redh Capítulo Chile

Carlos Álvarez Muñoz , Presidente Mutual latinoamericana de trabajadores del Transporte

Héctor Vega, economista

Gonzalo Rovira, filósofo

Gregorio Mondaca C, secretario Fundación Fábrica del Futuro

Lorena Oñate Salinas, Trabajadora Social.

Oscar Menares, integrante Mesa Nacional de Chile Digno Verde y Soberano.

Francisco Javier Muñoz Silva, consultor de empresas.

Danilo Aravena Ross, Sociólogo,

Marta Baldin Fernandez, Politologa.

Carlos Moya Ureta, Doctor en Psicopedagogía

Mónica Labarca Sanseloni, Profesora de Biología

Eduardo Morales Fernandez, Constructor

Luis Fuentes Mansilla, Constructor, Asambleas Soberanas.

Luis Andrade Muñoz, José ventiscas Allendista

Fresia Vera Freire, Administradora de Empresas.

Cecilia Toro, Abogada, integrante del Comité Central del PS

María Cristina Almonacid Colin, Profesora.

Juan Gabriel Tobar Hermosilla, Profesor de Historia.

Víctor Barrueto, ex Presidente de la Cámara de Diputados

Carlos Eduardo Mena, ex Subsecretario de Defensa.

Raúl Díaz, ex dirigente PS

Gabriel Ávila González, escritor

Regula Ochsenbein, socióloga, Integrante Patio 29 Memoria y Resistencia.

Juan Pablo Sanhueza, militante Partido Comunes.

Octavio González, ex presidente del Partido Humanista

Pedro Mario Almonacid Colín, Ingeniero Civil Industrial

Hugo Veloso

Pola Iriarte R, periodista

Sven Olsson, traductor

Pedro Rodrigo Santa María Hernández. Profesor, promotor de ddhh.

Sebastián Silva Iriarte, residente en Argentina

Adhesión de organizaciones políticas, sociales y de solidaridad:

Partido Comunista de Chile

Izquierda Libertaria

Movimiento del Socialismo Allendista de Chile

Partido Igualdad

Unión Patriótica

Partido Comunista PC-AP

Movimiento de Pobladores en Lucha MPL

Comité Chileno de Solidaridad con Palestina

Asociación Chilena de Amistad con la RASD.

Centro Memoria y Futuro

Fundación Constituyente XXI

Werken Rojo

Judíxs Antisionistas Contra el Apartheid

