Seminario Más Capacitación para Chile coincide que proyecto de ley de Nuevo Sence es malo

El pasado lunes 12 de agosto en el teatro Edutecno de la Galería España se realizó el seminario «MAS CAPACITACIÓN PARA CHILE», organizado por la Asociación de Organismos Técnicos de Capacitación AGMO, y la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para tratar del Proyecto de Ley del gobierno de Sebastián Piñera que modifica la Ley de Capacitación, también conocido como Ley de Nuevo Sence.

Los expositores fueron Jazmin de la Asociación de Organismos Técnicos de Capacitación de la Región de Valparaíso, Agoval y Carlos Linares Agmo.

Entre los presentes para comentar as exposiciones estaban, Rodolfo Marquez, Abogado asesor de la diputada Gael Yomans, presidenta de la Comisión de trabajo de la Cámara de diputados, Nolberto Díaz Secretario General de la CUT y el doctor Esteban Maturana dirigente de la Coordinadora NO + AFP.

Jazmín la representante de la Asociación Gremial de la Región de Valparaíso de Organismos Tecnicos de Capacitación – AGOVAL, fue la primera en hablar con una presentación sobre los concursos de capacitación de Sence, y criticó que el Servicio este exigiendo en sus bases de concurso que un porcentaje de los estudiantes capacitados consigan empleo o formalización, cuando la intermediación laboral no es una función del giro de las OTEC, ni está contemplado en la ley de capacitación, por a misma razón Sence no llama a licitaciones, porque así la Contraloría no tiene que tomar razón. as OTEC realizan capacitación, no tienen los medios ni las competencias para actuar como agencias de empleo, y no son responsables de la alta tasa de desempleo en el país.

El presidente de Agmo, Carlos Linares realizó la presentación central del seminario. En su presentación explicó que este es un proyecto que perjudica a los trabajadores de menores ingresos al extender el copago de las empresas a los trabajadores de mas bajos salarios y menos años de estudios que más necesitan capacitarse, es decir que por estos trabajadores las empresas tendrán que comenzar a pagar una parte de la capacitación cuando ahora por ellos no pagan. Además al disminuir el número de trabajadores capacitados se perderán 16.000 puestos de trabajo en la OTEC.

Al comentar la presentación de Carlos Linares, Rodolfo Márquez asesor de la diputada Yomans, mostró su preocupación por un proyecto regresivo que el gobierno se había limitado a enviar a discusión de la Comisión de Hacienda de la Cámara sin enviarlo a la Comisión de Trabajo también como hubiese sido esperable.

Por su parte Nolberto Díaz, secretario general de la CUT, subrayó que este proyecto perjudica especialmente a los trabajadores más pobres, con salarios más bajos, dijo que la ley de capacitación tenía que reformarse para hacer frente a los nuevos desafíos de mundo del trabajo como la robotización y la automatización, pero que el proyecto de Nuevo Sence no va en el sentido correcto. Piden a los trabajadores que sepan computación y sean bilingues, pero nadie se hace responsable de la pésima calidad de la educación que esos trabajadores han recibido cuando estudiantes. El gobierno envía proyectos como este de capacitación, como la Reforma Previsional, el Estatuto Laboral Joven o la Reforma Laboral que presenta como un avance social pero al ver su contenido, su letra chica, queda en evidencia lo contrario. Norlberto Díaz también criticó que los actores de la capacitación como las OTEC o los trabajadores ni siquiera fueran consultados por el gobierno al elaborar su proyecto.

El Dr. Esteban Maturana dirigente de la Coordinadora Nacional NO + AFP subrayó que enfrentamos un gobierno de grandes empresarios, que promueve leyes en favor de los intereses de esos grandes empresarios, leyes como este proyecto, o el de reforma al sistema de pensiones que perjudican a la mayoría de la gente. El camino para frenar a este gobierno de empresarios es la organización y la movilización social.

Fue un buen seminario, con mucha concurrencia, que mostró un nuevo frente social en oposición a las políticas socialmente regresivas del gobierno de Sebastián Piñera, y subrayó la necesidad de mayor capacitación que tiene el país para enfrentar los acelerados cambios tecnológicos.

