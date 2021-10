Sáhara Occidental. En la agenda de Comité de Descolonización de la ONU

5 octubre, 2021





La situación colonial del Sáhara Occidental aparece en la agenda de debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de La ONU que sesiona aquí, trascendió hoy de fuente diplomática.

Conocida como Comité de Descolonización, la Comisión debate una serie de cuestiones relacionadas con el estatuto de los Territorios No Autónomos y la implementación de la Declaración de Independencia de los Países y Pueblos Coloniales.



Las sesiones del grupo de trabajo continuarán hasta el próximo 11 de noviembre e incluyen las intervenciones de los representantes de los 17 territorios no autónomos que restan en el planeta.



Como arista especial las labores de este año están marcadas por el regreso de los 138 peticionarios que hablarán sobre temas relacionados con el Sáhara Occidental, Samoa Americana, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Polinesia Francesa, Guam y las Islas Turcas y Caicos, así como las Islas Vírgenes de Estados Unidos.



Otro de los puntos en discusión es el examen de la implementación de la Declaración de Independencia de los países y pueblos coloniales por órganos especiales y organismos internacionales relacionados con la ONU.



A ellos se suman las operaciones de mantenimiento de la paz y las actividades económicas y de otro tipo que afectan los intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos, preguntas de información y las relativas a la recopilación de información y la ayuda para las actividades vinculadas a las minas antipersonales.



A diferencia de 2020, este año el Comité llevará a cabo 15 sesiones, incluida una virtual, debido a las restricciones impuestas por la Covid-19, con el fin de decidir sobre sus proyectos de resoluciones y decisiones, antes de concluir su discusión general sobre todos los puntos de su agenda, precisó la fuente a Prensa Latina.



Marruecos, cuyo Ejército ocupa la mayor parte de la República Árabe Saharaui Democrática, suele manifestar su disgusto por la inclusión del tema de la descolonización del Sáhara Occidental a nivel de la Cuarta Comisión y pide su inclusión excepcional en el Consejo de Seguridad.



A pesar de las presiones de los diplomáticos de Rabat en los pasillos del ente planetario, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado la última colonia de África, aparece en la lista de territorios no autónomos y es parte de la agenda del Cuarto Comité de Descolonización desde 1963 como una cuestión de descolonización.



Fuente: Prensa Latina.

