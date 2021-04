Nuevo Libro – LA LUZ DE LOS DÍAS: LA HISTORIA NO CONTADA DE LAS MUJERES DE LA RESISTENCIA EN LOS GUETOS DE HITLER

Se ha publicado en ingles un nuevo libro escrito por Judy Batalion, The Light of Days: The Untold Story of Women Resistance Fighters in Hitler’s Ghettos (La luz de los días: la historia no contada de las luchadoras de la resistencia en los guetos de Hitler), esperamos contar pronto con una edición en castellano.

https://yivo.org/

Testigos del brutal asesinato de sus familias y vecinos y de la violenta destrucción de sus comunidades, un grupo de mujeres judías de Polonia -algunas aún adolescentes- ayudaron a transformar los grupos de jóvenes judíos en células de resistencia para luchar contra los nazis. Estas “chicas del gueto” sobornaron a los guardias de la Gestapo, escondieron revólveres en barras de pan y tarros de mermelada, y ayudaron a construir sistemas de búnkeres subterráneos. Bombardearon líneas de tren alemanas y volaron el suministro de agua de una ciudad. También cuidaron a los enfermos y enseñaron a los niños.

El nuevo libro de Judy Batalion, The Light of Days: The Untold Story of Women Resistance Fighters in Hitler’s Ghettos (La luz de los días: la historia no contada de las luchadoras de la resistencia en los guetos de Hitler), que ya ha sido seleccionado por Steven Spielberg para una gran película, saca a la luz estas historias en gran parte desconocidas.

