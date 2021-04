por Diego Carmoni, Londres

CON LA MUERTE DEL PRINCIPE FELIPE, LAS CLASES GOBERNANTES, ESPECIALMENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA ESTÁN DESESPERADAS POR FABRICAR UN SENTIDO DE UNIDAD ENTRE LAS CLASES OPUESTAS. SE SUPONE QUE TODOS DEBEMOS ESTAR JUNTOS EN ESTO.

Pero la verdad es muy diferente, estamos en campos contrarios, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, estuvo relacionado con los nazis. Su propia hermana era nazi y fue enterrada en un ataúd cubierto con una esvástica. Su otra hermana nombró a su hijo Karl Adolf como un guiño a Adolf Hitler. El propio Philip, que tiene un historial de racismo declarado, admitió que su familia encontraba los planes de Hitler “atractivos” y tenía “inhibiciones sobre los judíos”.

Muchos otros miembros de la Familia Real se han visto envueltos en escándalos de racismo. La princesa Michael de Kent, cuyo padre era un oficial de alto rango en las SS, usó un broche racista una Navidad para conocer a Markle. Harry, quien rompió la barrera del color de la Familia Real, se vistió como un oficial nazi para Halloween años antes de salir con Meghan.

Incluso si está calificando en la curva más generosa, esta es una familia con un pasado bastante desconcertante.

El príncipe Philippos Andreou Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg nació en Corfú en 1921, miembro de la mafia real que, a través de años de matrimonios mixtos, había estado en camino de hacer de las monarquías de Europa una gran familia extendida.

Este cómodo arreglo había sido todo lanzado al aire por la guerra y la revolución, con cabeza coronada tras cabeza coronada cayendo. Los Romanov en Rusia en 1917 fueron los primeros en irse, pero fueron seguidos por muchos más, incluida la familia real griega, que fue expulsada en 1924.

La realeza británica estaba mucho mejor asesorada que sus parientes continentales. La familia real cambió astutamente su nombre de Sajonia-Coburgo-Gotha, que sonaba un poco demasiado alemán, a Windsor. Y después de la Revolución de febrero de 1917 en Rusia, a pesar de querer ofrecer refugio al depuesto zar Nicolás II, el rey Jorge V fue persuadido de dejar a su primo a su suerte para salvaguardar su propia posición. A Felipe nunca le gustó admitir sus orígenes griegos, prefirió identificarse con la familia real danesa. Con Europa cada vez más agitada durante el período de entreguerras, terminó en la escuela primero en Alemania y luego en Gran Bretaña y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en oficial de la Royal Navy. Si hubiera permanecido en la escuela en Alemania, seguramente habría terminado siendo un nazi, luchando por Hitler.

No solo nunca mostró un gran gusto por la democracia parlamentaria, sino que tres de sus hermanas se casaron con hombres que se convirtieron en nazis de alto rango. Su hermana menor, Sophie, estaba casada con un coronel de las SS que dirigía la agencia de inteligencia especial de Goering. En cuanto a Felipe, cuando se estaba preparando para casarse con la futura reina Isabel, también cambió astutamente su nombre de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg a Mountbatten.

Una de sus grandes desilusiones en su vida fue no haberse convertido nunca en rey. En cambio, fue el consorte real condenado a pasar para siempre por la falsa pretensión de preocuparse por la vida de la gente común para salvaguardar tanto la monarquía como el orden social en general.

Su racismo, intolerancia, prejuicio de clase y puntos de vista reaccionarios sobre casi todo han sido marginados o reprimidos a lo largo de los años y cualquier noticia que pudiera haber involucrado a la realeza en un escándalo ha sido enterrada con éxito. Un hombre sin preocupación alguna por la gente común se convirtió de alguna manera por la magia de las relaciones públicas en alguien que se dedicó a la caridad.

Ciertamente, la realeza ha liderado el camino en las relaciones públicas y la manipulación de la prensa y esto a pesar de tener un heredero al trono que carece de cualquier característica redentora en la forma normal de las cosas. El príncipe Felipe —cómo lo diríamos con suavidad aquí— fue un racista de rango. Su racismo fue secreto público. Todos lo saben. El propio Príncipe la escenificaba habitualmente. Así que la BBC necesita informarlo, aunque de una manera típica de la BBC, haciéndolo frívolo e inocuo.

“Los errores del príncipe Felipe después de décadas en el deber real”, titula la BBC. De modo que las asombrosas declaraciones del buen príncipe no son lo que son, sintomáticas de una mente profundamente racista. Son simplemente “meteduras de pata”: comentarios involuntarios y desafortunados que causan vergüenza, cosas que no debería haber dicho y que en realidad no quiso decir, pero que lamentablemente dijo. Por eso son “meteduras de pata”.

Luego, la BBC cambia el color de estas antiguas declaraciones racistas con pinceles aún más gruesos como “frases memorables que pueden hacer que algunas personas se rían y otras se estremezcan”. Eso tiene la intención de cancelar la “vergüenza” con una “risa” y producir una tos neutralizante. El resto es una tradición completamente estándar de la BBC que cincela hechos brutales con gimnasia etimológica: “El príncipe Felipe es famoso por decir lo que piensa, a menudo explicado como su intento de aligerar el estado de ánimo”, y esa naturaleza franca a veces ha provocado controversias con algunos de esos comentarios, tambaleándose al borde de ser ofensivo “.

Tales frases antiguas de la BBC deberían estudiarse en la Escuela de Periodismo de Oxford y en otros lugares de renombre como un ejercicio de pura charlatanería. “Decir lo que piensa” es encantador, ¿no es así? “Aligerar el estado de ánimo” lo hace, ¿no es así? ¡Fabuloso en verdad! “Franco” es nuestro encantador Príncipe, ¿No es tan valiente? Cada giro de frase se cepillaba densamente para endulzar una verdad amarga.

El racismo del príncipe Felipe en realidad no tiene precio porque le resulta muy natural, decía Dabashi [Reuters]. Ahora veamos algunos de estos “intentos de mejorar el estado las metidas de patas de Felipe”:

“Las mujeres británicas no pueden cocinar”

“Todo el mundo decía que debíamos tener más tiempo libre. Ahora se quejan de estar desempleados” (durante la recesión de 1981).

“Eres una mujer, ¿no?” (en Kenia después de aceptar un pequeño obsequio de una mujer local).

“Si te quedas aquí mucho más tiempo, todos se quedarán con los ojos entrecerrados” (a un grupo de estudiantes británicos durante una visita real a China).

“No puedes haber estado aquí tanto tiempo, no tienes barriga” (a un británico que conoció en Hungría).

“¿No son la mayoría de ustedes descendientes de piratas?” (a un isleño adinerado de las Islas Caimán).

“¿Cómo se puede evitar que los nativos beban alcohol el tiempo suficiente para aprobar el examen?” (A un instructor de manejo escocés).

“Parece como si lo hubiera instalado un indio” (refiriéndose a una caja de fusibles antigua en una fábrica cerca de Edimburgo).

“¿Sigues lanzando lanzas?” (pregunta formulada a un aborigen australiano durante una visita).

“Hay muchos miembros de su familia esta noche” (después de mirar la placa con el nombre del empresario Atol Patel en una recepción en el Palacio para los indios británicos).

“Filipinas debe estar medio vacía ya que todos ustedes están aquí dirigiendo el NHS” (al conocer a una enfermera filipina en Luton y Dunstable Hospital).

El príncipe Felipe para la aristocracia europea es lo que Donald Trump es para la democracia liberal estadounidense: una vergüenza: los hombres que hacen alarde de la fea verdad bajo la fina capa de hipócrita etiqueta burguesa.

A pesar del transparente intento de la BBC (Televisión británica) de blanquearlo, el racismo del príncipe Felipe no tiene precio porque le resulta muy natural. No lo está fingiendo. No está tratando de ofender a nadie. Es ofensivo. Éste es el. Así es él, y la larga panoplia de sus prejuicios racistas, sexistas, elitistas, misóginos, privilegiados de clase y desquiciados es un museo móvil de la intolerancia europea en exhibición.

El duque de Edimburgo ha prestado al mundo un servicio extraordinario al ser quien es, al organizar generosas porciones de su intolerante disposición y se retiró feliz de haber catalogado todo o al menos la mayor parte de su invaluable inventario para que la posteridad lo lea y aprenda.

Nuestro amado duque de Edimburgo llego a ser anciano. Ha vivido una vida larga, rica y satisfactoria, y que vivió el resto de sus días racistas con la dignidad y el equilibrio que ha negado a los demás. Su fanatismo xenófobo es puro, su sentido del derecho de clase sin diluir, sin trabas, sin censura, liberado de cualquier atisbo de inhibiciones burguesas. No pretendía ser ofensivo. Él simplemente fue racista. Es una encarnación andante de cada lava en capas del racismo europeo resumida dentro de una cabeza real.

Hoy la gente de la clase privilegiada ha aprendido a camuflar su racismo en códigos variados y eufemismos burgueses intrincados. El tipo de intolerancia que el príncipe Felipe emano y presento ahora se considera grosero y vulgar, anticuado, presuntamente clasificado y apuntado a los estratos sociales más bajos. La preciosa ventaja del Príncipe Felipe es que era un miembro de la realeza del corazón de la aristocracia británica (y europea). Lo cuenta como le parece.

¿Algo de esto importa? ¿Seguro que hoy la monarquía sólo tiene poder simbólico? En primer lugar, Esto fue brutalmente demostrado por el golpe constitucional llevado a cabo en Australia en 1975 cuando el gobierno laborista de Gough Whitlam fue destituido de su cargo por el representante de la reina, algo a lo que instó tanto la CIA como Rupert Murdoch.

Y la monarquía sigue siendo un poderoso símbolo de deferencia, que encarna concretamente el privilegio, la desigualdad, la jerarquía y la riqueza heredada, un mundo donde todos conocen su lugar.

En una supuesta Era de la Austeridad en la que los más pobres tienen que hacer sacrificios tras sacrificios por la recuperación del sistema capitalista, estas personas viven su vida en palacios reales, rodeadas de sirvientes y relaciones públicas, zánganos que no aportan nada a la sociedad.

Sin embargo, se les celebra como algo más valioso que los simples plebeyos. Hay pocos espectáculos más desalentadores que ver a personas de la clase trabajadora que han tenido vidas difíciles y que luchan por ganarse la vida expresando gratitud a la realeza por dominarlos.

Este truco de la estafa real sigue siendo importante por la forma en que fortalece y da confianza a nuestros enemigos. Sus valores prevalecen. y no menos en la forma en que fortalece a los elementos más atrasados dentro de la clase trabajadora. La monarquía personifica los valores conservadores y el status quo. Es un bastión contra el cambio. Es la encarnación viva de una sociedad jerárquica, reforzando la noción de que hay un orden establecido: las personas deben conocer su lugar y aceptarlo.

Los Windsor son un retroceso a una época y un sistema muy lejanos. Muchos estados que hicieron la transición del feudalismo al capitalismo en los siglos XVII y XVIII recortaron drásticamente los privilegios y el poder de su realeza. En Gran Bretaña, la monarquía se reinventó y mantuvo una posición inusualmente importante.

La reforma del estado británico hace mucho que se necesita. La monarquía debe ser abolida, junto con ese otro bastión feudal de privilegio, la Cámara de los Lores. Si, ante una abrumadora marea de oposición a la monarquía y sus atavíos, la clase dominante juzgara que esto ayudaría a asegurar la supervivencia del capitalismo, podrían reformarse y dejar de existir. El potencial de la monarquía para movilizar apoyo al sistema, sin embargo, lo convierte en un arma útil en futuras batallas con un movimiento socialista y una que preferiría retener en su arsenal.

Alternativamente, la tarea de eliminar la monarquía recaerá sobre los hombros de la revolución socialista. La sociedad podría mirar hacia un futuro basado en la solidaridad humana. La gran mayoría de la gente de la clase trabajadora estaría involucrada en la planificación y el funcionamiento de la economía. Y no habría lugar para esta élite privilegiada y parasitaria.

