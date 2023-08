Montaje de los 119: Muriel Dockendorff Navarrete

Testimonio de la madre de Muriel

Muriel Dockendorff Navarrete, nacio el 2 de Marzo de 1951 en Temuco; hija de Ana Maria Navarrete Mulsow y de Tomás Dockendorff Mulsow De muy pequeña se advirtió en mi hija su interés por la lectura, De una gran sensibilidad siempre gustó de la musica, la pintura y la naturaleza. A 1os cinco anos entró al Colegio Aleman de Temuco; en ese colegio fue premiada por su correcto aleman. Este premio se otorgada a los alumnos cuyos padres no hablaban ese idioma

Posteriormente estudio inglés en el Instituto Chileno Norteamericano, hasta dominarlo.

El 4° Año de Humanidades, lo cursó en el Colegio Santa Cruz de Temuco y, el Sexto Año en el Liceo vespertino de esa ciudad, Creo que estos cambios de colegio le dieron una visión muy clara de las clases sociales; colegios particulares pagados y caros y luego en colegio fiscal, donde se estudiaba sin pagar y cuyos alumnos no han tenido la oportunidad ni el dinero para hacerlo, pero cuyas inquietudes los llevan a superar su educacion para ser algo mas en la vida,

En 1970 obtiene una Beca para Mexico, pasa a los Estados Unidos de Norte America y luego a Colombia.

Estos viajes la ayudaron también mucho en su formicion politica. A su regreso entra a la Uníversidad en Temuco, a la Escuela de Servicio Social. No gustándole esa carrera, da la Prueba de Aptitud Academica sacando en muy buen puntaje y se va a Concepción a estudiar Economia.

En esta época se nota su carácter firme y resuelto, sin dejar por eso de ser una persona sensible y se amplian sus inquietudes literarias y románticas, es así como el Cor- Mil de Temuco (conjunto coral) pone música a uno de sus versos y lo incluye en su repertorio.

En 1973, el 2 de mayo, se casa con Juan Molina Manzor, un companero de Universidad y de carrera.

El golpe militar la sorprendió en Santiago y ya no volvió a Concepción; por su cargo de dirigente estudiantil por el MIR en la Uníversidad le significada correr en grave peligro. Ya se sabia de la terrible suerte de sus compañeros y amigos,

En esta época escribe, lee mucho y busca trabajo. Es así como entra a trabajar a IANSA por un periodo no muy largo.

En 1974 la situación empeoró y en junio de ese año es detenida junto a su marido en su casa de Marconi 280, por efectivos de seguridad de la FACH ( Fuerza Aérea de Chile); esta detención se efectuó en mi presencia. Posteriormente es dejada en libertad, no así su marido que permanecio en la FACH. La libertad de Muriel solo duro 20 días ya que nuevamente es detenida, en su casa, esta vez por la DINA (Dirección de Inteligenciá Nacional). Las personas que la detuvieron son Marcia Alejandra Merino y Osvaldo Romo. Marcia Alejandra era su amiga, la conoció en Concepción y la ayudo mucho mientras estaba escondida porque era buscada. Marcia Alejandra conocia la casa de Muriel, y no tuvo problema encontrarla. Esto sucedió el 6 de agosto de 1974.

Desde esa fecha nunca volví a ver a Muriel.

Gravemente enferma de cáncer inicié la busqueda -me dirigí a Pro Paz, recorrí centros de reclusión como Tres Alamos, Sendet, Tejas Verdes y realice viajes a Puchuncavi donde estaba el marido de Muriel con la esperanza de que el supiera algo por otros presos que pudieran haberla visto.

Se presentan recursos de Amparo ante la Corte de Apelaciones luego ante la Corte Suprema, carta al Ministro del Interior, que conca fue contestada, Ministro de Defensa y otros cientos de diligencias a las cuales nunca se dio respuesta.

Hay muchas declaraciones juradas de personas que estuvieron con ella en Cuatro Alamos y Villa Grimaldi. Se ha sabido de ella hasta el año 1975.

Una prueba de esto es que estando en Cuatro Alamos con Sandra Machuca, hoy en México, a la cual le escribió un mensaje en una cajetilla de cigarros, la cual posee, antes de ser sacada de allí con rumbo desconocido, y tambien un poema dedicado a su companero; todo esto me fue entregado por la propia Sandra antes de su partida al extranjero.

En 1975, en Julio, aparecen las fatídicas listas de los 1 19 chilenos que habrian muerto en enfrentamientos en Argentina y Brasil. Estas listas fueron publicadas en los diarios Lea y O’Dia. Muriel aparece en una de estas listas.

Este terrible golpe para los familiares, que solo buscaban a detenidos, se traduce en desesperación y fuerza. Rapidamente se inicia una incipiente Agrupacion y a su vez la busqueda sin descanso por saber de ellos y encontrarlos con vida, ya que esos diarios no existían.

Cuando el gobierno decide cerrar Pro-Paz, la Iglesia Católica da refugio a los familiares y una asesoría legal; ahí se forma la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Como madre estuve siempre en el trabajo activo de nuestra Agrupación a pesar de mi precaria salud.

En la Agrupación encontré a mi verdadera familia la que comprendía mi dolor y en la cual podía confiar mis angustias. Mis grandes amigas de hoy dia son de la Agrupación. Mi trabajó no va a terminar hasta no saber qué pasó con mi hija y con todos los desaparecidos. Ha sido una tarea larga y dura, de grandes desencantos y desesperanzas- eso no importa, seguire adelante donde el destino me lleve, aqui, en el extranjero, donde sea.

Mi vida ha cambiado radicalmente, sin educacion politica no entendia nada de nada; en estos largos años he logrado lo que nunca habia soñado, aprender a enfocar la vida de otra forma, a ser comprensiva y a ser valiente.

Mi lucha es por conocer la verdad de lo acontecido a miles de personas y, sobre todo, por conseguir justicia, que los culpables sean castigados corno se merecen. Acaso Pinochet cree que es Dios, que puede quitar la vida cuando quiere y someter un pueblo a la miseria y el terror. No, no puedo aceptarlo y mientras tenga vida y salud seguire adelante.

