Jadiyetu, dirigenta saharaui: “El Congreso Bicentenario de los Pueblos puso en la agenda las luchas de los pueblos, olvidadas, silenciadas y agravadas por la pandemia”



Jadiyetu Mohtar, dirigenta nacional de la Unión de Mujeres saharauis y del Frente Polisario, participó activamente en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del mundo (BCP) realizado recientemente en Caracas en el marco de la conmemoración del Bicentenario la batalla de Carabobo en la República Bolivariana de Venezuela. Asistió también como invitada especial a la Cumbre de presidentes del ALBA-CTP. En ella se leyó el Manifiesto final el cual manifiesta su solidaridad con la lucha de los pueblos y en particular con el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática. Werken Rojo conversó con ella sobre el histórico Encuentro.





WR: Como representante del Frente Polisario en el Congreso Bicentenario de los Pueblos realizado en Caracas ¿Cuál es su opinión de los temas abordados y sus resoluciones?



Jadiyetu: Mi impresión es que tanto el Congreso como la Cumbre ALBA-CTP, han logrado poner en agenda las luchas de los pueblos olvidadas, silenciadas y agravadas por la pandemia, que ha extendido un manto oscuro sobre las mismas creando un muro férreo que llena de rabia a los pueblos oprimidos y bajo yugo colonial , como pasa con el pueblo saharaui, casi medio siglo con la mano tendida implorando la paz que no llega, mientras el agresor e invasor, Marruecos , se parapeta tras el muro de la vergüenza, se envuelve en la bandera de la ONU a través de su misión para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental MINURSO, que lo que hace es dar protección al verdugo mientras hace la vista gorda ante el expolio de los recursos naturales, y lo más grave, no proteger la vida de los ciudadanos saharauis en el territorio ocupado y pendiente de descolonización.



El Congreso Bicentenario de los Pueblos del mundo es un evento de carácter internacional en un momento de grandes cambios y es de suma relevancia para ponerse del lado de los pueblos y crear una alianza basada en acciones conjuntas para romper el miedo, el silencio y las cadenas que entorpecen los caminos hacia los cambios , hacia la libertad, la paz y un mundo donde todas y todos convivamos con respeto y con fraternidad .



WR: ¿Que temas fueron abordados en el encuentro mundial?

Jadiyetu: A nivel de las diferentes conferencias y mesas sectoriales se han debatido todos los problemas e inquietudes de los diferentes colectivos políticos y sociales desde sus realidades socio culturales , además de las situaciones geoestrategicas de política internacional y que repercuten en las luchas de manera directa dañando los intereses de la gran mayoría de pueblos en lucha.





Jadiyetu: El contexto geográfico y político han propiciado que el Congreso sea un punto de partida para retomar el pulso y avanzar con nuevas formas y disciplinas de trabajo que requieren mayor acción basada en la cohesión en un marco que traspasa fronteras para abarcar la multiculturalidad desde todos los ámbitos y situaciones para obtener los resultados más óptimos acorde al sacrificio de los pueblos y a sus legítimas aspiraciones.



Resolución del CBP sobre la RASD y la lucha del Frente Polisario:



RESOLUCIÓN ESPECIAL SOBRE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI.



El “Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo”, reunido en la Ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 21 y 23 de junio de 2021, aprueba la siguiente Resolución Especial, con base en las siguientes consideraciones:



Teniendo en cuenta la situación injusta que vive el pueblo saharaui desde que España, como potencia colonizadora, se retirara en 1976 del Sáhara Occidental, incumpliendo sus compromisos con la ONU y con el pueblo saharaui.

Considerando que la invasión y ocupación militar constituye una flagrante violación de la Resolución 1514, del principio de autodeterminación de los países y pueblos coloniales, del principio de NO adquisición de territorios usando la fuerza militar, de la doctrina de la Unión Africana (UA) consistente en el respeto escrupuloso de las fronteras heredadas de la época colonial y de las demás resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental.

Recordando nuestros compromiso en la lucha contra el colonialismo, el imperialismo y especialmente, el rechazo al muro marroquí de la vergüenza.



El “Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo” resuelve expresar nuestro apoyo a la justa lucha del pueblo saharaui bajo la dirección de su representante legítimo el Frente POLISARIO.

Condenamos las violaciones y agresiones de los cuerpos represivos marroquíes contra los derechos humanos de la población civil saharaui como Sultana Sidi Brahim Jaya, y exigimos la liberación de todos los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes.

Rechazamos las explotaciones ilegales de los recursos naturales por parte de Marruecos, de los gobiernos y empresas multinacionales.

Pedimos a la Comunidad Internacional que ponga fin a la ocupación militar del territorio del Sáhara Occidental, posibilitando el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui a través de un referéndum justo e imparcial, supervisado por las ONU y la UA.



Manifestamos nuestra solidaridad con la lucha incansable de las mujeres saharauis por la libertad y la paz.



Dado en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los 23 días del mes de junio de 2021.





