María E. Salazar: de Nociva y Perjudicial a Novata y Manipulada

Lic. José A. Amesty R.

28-junio-2021

Los calificativos del título del artículo, retratan a la congresista republicana, norteamericana y de padres cubanos, la trumpista María Elvira Salazar. Es increíble como una dama tan agraciada, pueda ser tan hostil política e ideológicamente.

Nos referimos también, a su oportunismo político, su hipocresía, su crueldad, su infamia. Salazar, se ha calificado a sí misma como “una de las críticas más duras de la revolución cubana”, y “yo la peor de todos”, además de Venezuela y Nicaragua. Algunas de sus expresiones son: ¡basta ya de la represión contra el pueblo de Nicaragua!; ¡Toda mi solidaridad para los cubanos que están manifestando su apoyo a la libertad de Cuba!; ha denunciado a Nicolás Maduro como corrupto.

Recientemente, entre los invitados a la ceremonia de posesión de Guillermo Lasso, como presidente de la República del Ecuador, el pasado lunes 24 de mayo, estuvo presente la congresista estadounidense María Elvira Salazar. Sus palabras muestran su posición ideológica nefasta:

“Quiero felicitarlos y decirles que desde el punto de vista de los cubanos-americanos, de los cubanos de la isla, de los venezolanos, sentimos una envidia de la buena, una envidia sana, porque cuanto nos gustaría que Venezuela y Cuba tuvieran un proceso electoral de esta manera y haberse librado de esa izquierda nefasta que lo único que trae es miseria, opresión y exilio, de una manera democrática y a través de las urnas”.

Envió bendiciones a Ecuador y deseó que “esa misma suerte y esa misma luz caiga sobre el resto de la América Latina: Chile, Argentina, ahora Ecuador, Perú la próxima semana, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Que todos los pueblos de este hemisferio puedan ser tan libres como han demostrado los ecuatorianos que se puede ser”.

Su viaje a Ecuador hay que darle seguimiento, y nos preguntamos: ¿Vio ella una oportunidad de fondos, del millonario Lasso?, por supuesto, utilizando mecanismos pocos claros.

A su vez, miren esta perla: ¡Muy emocionante encuentro con Leopoldo López, líder de la oposición venezolana! ¡Que emoción ver a mi amigo y compañero de Harvard, recuperado físicamente después de 4 años encarcelado injustamente en la prisión militar de Ramo Verde!

Leopoldo ha sido un luchador incansable en contra de los canallas arrastrados de Nicolás Maduro. ¡Nunca dejaré de denunciar los atropellos del régimen asesino ante el Congreso Federal y de apoyar a todos los hermanos venezolanos!

Esta arpía es tan incisiva en sus planteamientos, que llegó a increpar al propio Secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, sobre el informe de la revista colombiana Semana, que revelaba un plan de injerencia del gobierno cubano en la política de América Latina.

Recordemos también, que fue la congresista estadounidense, integrante de la mafia anticubana, quien cuando nadie había lanzado la teoría que culpa a las autoridades cubanas del envenenamiento de mascotas, al citar un tuit de uno de los dueños de medios privados que, desde EEUU, es parte de las campañas mediáticas contra Cuba, dio la primicia de la oportunista calumnia. María Elvira Salazar, es una verdadera peona del veneno.

No sería nada raro, de parte de ella, ya que por su perfil permite comprobar que está repleto de llamados a más bloqueo contra Cuba, y de posiciones contrarias a que el nuevo Gobierno estadounidense retire a la nación caribeña de la espuria y absurda lista de patrocinadores del terrorismo, algo que perjudica a todos los que viven en la Isla, afirmando “Rechazo enérgicamente cualquier intento de esta administración, de remover al régimen asesino de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo”.

Tampoco debemos olvidar que al examinar una semana de programación pregrabada, del 6 a 13 de enero pasado, durante el motín al Capitolio, el informe titulado “Disinformation in Miami After the Capitol Insurrection” muestra cómo un grupo de presentadores de radio, de dos populares estaciones AM locales, Radio Mambí y Actualidad Radio, caracterizaron erróneamente el motín y continuaron amplificando las afirmaciones infundadas de fraude electoral, a veces con el respaldo tácito de invitados de alto rango, incluida la representante de Miami-Dade María Elvira Salazar.

Lo anterior, implica a Salazar en el delito de desinformación. De comprobarse esta información la “lobita feroz” estaría sujeta a un juicio político en el Congreso.

Y es que la hostilidad de María Salazar, llamándola algunos, la esbirra, es tal que mientras muchos congresistas estadounidenses solicitan al presidente Joe Biden, que revierta las políticas de restricción impuestas por la Administración anterior y abogan por un acercamiento entre EEUU y Cuba, ella se esfuerza por frustrar toda posibilidad de entendimiento entre Washington y La Habana y se erige como una de las voces más activas en favor del bloqueo, y totalmente en contra de los viajes y las remesas familiares.

Por otro lado, se postuló “para evitar que se establezca el socialismo y arruine a Estados Unidos”, declaró en su campaña, algo verdaderamente absurdo, pero que forma parte del discurso de la ultraderecha estadounidense.

También, apoyó la llamada caravana anticomunista realizada en Miami, y calificó de “ignorantes” a un grupo de demócratas que aboga por el levantamiento de sanciones contra el pueblo cubano.

En general, ella resalta en propiciar negativamente, entorpeciendo en las relaciones de EEUU con América Latina. Así mismo, como republicana, su objetivo es dificultar la política exterior de EEUU, para facilitar la victoria republicana en 2024. Un ejemplo de ello es, sus vínculos con la oposición nicaragüense a la cual estimula, para que no participen en las próximas elecciones en el país centroamericano.

No obstante, toda esta maldad y ruinesas, últimamente se ha notado poco, ya que María Elvira Salazar, está siendo manipulada, como novata que es, de peces gordos como Marco Rubio y los hermanos Díaz Balart.

Esta congresista, con poco dinero, sigue llevando el desgaste mediático y político de la extrema derecha de origen cubano.

Ella es actualmente la portavoz del terrorismo histórico anticubano de la Fundación Nacional Cubano Americana FNCA y del Consejo para la Libertad de Cuba CLC. Y está desesperada buscando recursos políticos para una posible reelección.

El ataque de María Elvira, va contra el gobierno de Biden y Cuba. Recalcamos que, se mantiene activamente saboteando y tratando de incidir en la política exterior de EEUU hacia América Latina.

Es vista en círculos del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, como una mediocre en el orden político, pero con habilidades para el manejo de la prensa, por cuanto la mantienen en observación, ya que puede crearles problemas a EEUU en su nueva estrategia político diplomática hacia América Latina.

Su continua exposición mediática con alta estridencia, ya empieza a preocupar a los republicanos en La Florida, que la dan como una posible perdedora en cualquiera de las elecciones, al centrarse en temas de política exterior y poco trabajo en su distrito.

