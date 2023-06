Italia – Juicio Eternit bis, Stephan Schmidheiny condenado a 12 años de cárcel

Stephan Schmidheiny, creador de la fundación AVINA

OLCA 08 de Junio de 2023

Juicio Eternit bis, Stephan Schmidheiny condenado a 12 años de cárcel



Stephan Schmidheiny, fundador y mecenas de Fundación Avina, anteriormente propietario de Eternit (en Chile Pizarreño), fue sentenciado a 12 años de prisión y al pago de 86 millones de euros en Italia, por su responsabilidad en la muerte de 392 personas por contaminación de asbesto.

(tg24.sky.it) – En uno de los capítulos del juicio en Novara, el empresario suizo Stephan Schmidheiny fue condenado a 12 años de cárcel, además de indemnizaciones millonarias a las familias de las víctimas, al Estado, al municipio de Casale Monferrato y a los sindicatos, por la muerte de 392 personas debido a la exposición al amianto (asbesto).

Ayer, el Tribunal de Primera Instancia de Novara pronunció el veredicto, al término del proceso Eternit Bis, contra el empresario suizo Stephan Schmidheiny, condenado a 12 años de cárcel y al pago de indemnizaciones de cientos de millones de euros a las familias de las víctimas, al Estado italiano, al Ayuntamiento de Casale Monferrato y a los sindicatos.

La investigación

Uno de los partidos resultantes de la investigación bis de la Fiscalía de Turín, que se dividió en cuatro secciones en 2016, se disputó en Novara. Schmidheiny fue acusado de homicidio voluntario doloso, delito posteriormente rebajado a homicidio involuntario, por la muerte de 392 personas víctimas de la exposición al amianto. En otro juicio celebrado en Turín el pasado mes de febrero, el Tribunal de Apelación había reducido a un año y ocho meses la pena impuesta a Schmidheiny, acusado de homicidio involuntario por las muertes ocurridas en la sucursal de la multinacional en Cavagnolo. De los dos casos impugnados, el empresario sólo fue declarado responsable de uno. En primera instancia, en 2019, había sido condenado a cuatro años.

Las reacciones

Frente a la petición de cadena perpetua de la fiscalía, la sentencia resultó ser más indulgente para Schmidheiny, y el alcalde de Casale Monferrato, Federico Riboldi, comentó así la decisión del Tribunal de Primera Instancia: “Por fin ha aparecido la palabra culpable junto al nombre de Stephen Schmidheiny. Ha sido declarado culpable de homicidio con agravantes. Seguramente la pena de 12 años de prisión no satisface plenamente la sed de justicia de un territorio y una comunidad que después de años sigue sufriendo las consecuencias de aquellos actos cometidos por quienes también tuvieron la responsabilidad de huir de Casale abandonando una planta en la zona de la ciudad que era una verdadera bomba sanitaria”. Giorgio Airaudo, secretario general de la CGIL Piamonte, habla de “una sentencia importante a este nivel de juicio, porque la culpabilidad se reconoce con una pena de 12 años. No llega al nivel de homicidio voluntario porque hay que subrayar que existe una deficiencia, un agujero en el sistema legislativo italiano que no reconoce este tipo de juicio, como ocurrió en el caso Thyssen”.

Fuente:

https://tg24.sky.it/cronaca/2023/06/08/eternit-bis-stephan-schmidheiny-condanna

Me gusta esto: Me gusta Cargando...