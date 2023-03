Irán – La «Carta» de sindicatos independientes y organizaciones civiles es un paso adelante, pero requiere un enfoque anticapitalista y socialista coherente

11 de marzo de 2023

por Lukas Zöbelein, Sozialistische Organisation Solidarität (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Alemania)

Imagen: Levantamiento en Teherán, Keshavarz Boulvard septiembre 2022 (Foto: Wikimedia Commons)

A principios de marzo se produjeron manifestaciones en todo Irán en protesta por los aparentes ataques químicos contra mujeres estudiantes que han tenido lugar desde el pasado noviembre. Al parecer, se trata de un intento organizado de intimidar a las jóvenes que han encabezado la oposición masiva al régimen desde la muerte, el pasado septiembre, de Jina (Mahsa) Amini a manos de la «policía de la moralidad».

Los días 16 y 17 de febrero se produjeron protestas generalizadas para conmemorar el final de un periodo de duelo de 40 días por Mohammad Mehdi Karimi y Sayed Mohammad Hosseini. Los dos fueron ejecutados por su participación en el «levantamiento de Jina», el movimiento «Mujer, Vida, Libertad» que se ha apoderado de Irán durante casi seis meses. Las protestas de febrero tuvieron lugar en Teherán, Karaj, Mashhad, Isfahan, Qazvin, Rasht, Arak, Izeh y Sanandaj.

Aunque aparentemente no fueron tan multitudinarias como algunas de las protestas anteriores, mostraron el impacto continuado del Levantamiento de Jina. A pesar de los altibajos, el alcance de las protestas de febrero y marzo, y la continuación del movimiento juvenil revolucionario, reflejan la ira y la oposición subyacentes al régimen. El régimen ya era impopular antes de este movimiento, como demuestra la abstención masiva de sus llamadas «elecciones».

Ahora el régimen no puede volver a la situación anterior a la muerte de Jina (Mahsa) Amini; Irán ha cambiado.

Esto se refleja en las divisiones cada vez más profundas dentro de la clase dirigente iraní y en las tensiones dentro de su aparato estatal. Un ejemplo es la crítica masiva desde las filas de la (contra) «Guardia Revolucionaria» sobre los salarios demasiado bajos de sus soldados, especialmente de la milicia Basji. Sólo ganan de media unos 300 dólares al mes, lo que supone una cuarta parte del salario de los combatientes del Hezbolá libanés, financiado por Irán.

La Guardia Revolucionaria y, en particular, la milicia Basij bajo su mando, han desempeñado un papel central en los intentos de limitar y reprimir el movimiento juvenil revolucionario. Hasta la fecha, han muerto al menos 529 personas y han sido detenidas al menos 20.000, aunque algunas han sido puestas en libertad. Aunque los socialistas sostienen que la llamada (contra)Guardia Revolucionaria y todas las fuerzas milicianas que dependen de ella deben ser disueltas -no simplemente «reformadas» o rebautizadas- y que todos los recursos y empresas económicas que les pertenecen deben ponerse bajo el control y la administración democráticos de los trabajadores y los pobres iraníes, la crítica de estas fuerzas al régimen es significativa.

Además, esta división también es evidente entre los llamados «reformistas» y los llamados «duros» dentro de la élite gobernante. En particular, el político Musavi, que lleva más de 10 años bajo arresto domiciliario, se muestra públicamente a favor de un cambio de régimen. Hay que subrayar que todos los llamados reformistas que siguen participando activamente en el proceso político se erigen en baluartes de la preservación del régimen. Se pronuncian principalmente a favor de cambios limitados, por ejemplo, poner fin a la obligación de llevar el hiyab, pero no persiguen el derrocamiento del régimen.

Por eso es tan importante que el movimiento en desarrollo adopte el claro objetivo de una ruptura total con el régimen y su sistema; es significativo que desde hace meses se estén formando grupos y organizaciones independientes que piden el derrocamiento del régimen.

Algunos de estos grupos también están tomando posiciones sobre qué hacer tras la caída del régimen. Está circulando material en el que se esbozan los pasos que pueden darse. Se está produciendo un inevitable proceso de discusión y clarificación, extrayendo lecciones de la reciente experiencia de lucha y debatiendo qué programa debe tener el movimiento. El CIT ha argumentado que es crucial iniciar un proceso de construcción de un nuevo partido obrero de masas con un programa socialista.

Al mismo tiempo que defiende un programa socialista, el CIT entiende que, al principio, las nuevas organizaciones pueden empezar a desarrollarse con un programa más limitado, que sería tanto para la actividad como para el debate continuo. La publicación en febrero de la «Carta de reivindicaciones mínimas», apoyada por 20 organizaciones, podría servir como uno de los puntos de partida para tal desarrollo. Aunque no es un programa global, tiene muchos puntos positivos.

Al decir esto, queremos dejar de lado la queja del Sindicato de Conductores de Autobuses de Teherán, una organización de trabajadores con una larga historia de lucha y que se enfrenta a la represión, de que, aunque apoyan las demandas de la Carta, sólo se les pidió que firmaran la Carta y no que discutieran su contenido cuando se estaba elaborando.

Más significativamente, el Sindicato criticó que la Carta no «mencionara específicamente el papel clave de la clase obrera y de las familias trabajadoras …etc. en la lucha contra el sistema capitalista y su gobierno, así como el destino de la lucha de clases en su conjunto en cualquier transformación fundamental y liberadora en Irán».

Correctamente, esto no significaba que el Sindicato se negara a trabajar con las organizaciones que apoyaban la Carta, pero está claro que este importante debate continuará.

Esta cuestión de cómo vincular y combinar las reivindicaciones inmediatas con el programa de la revolución socialista ha enfrentado al movimiento obrero durante más de un siglo. En Rusia, los bolcheviques resumieron este enfoque en dos de sus eslóganes más conocidos de la revolución de 1917: «Paz, pan y tierra» y «Todo el poder a los soviets». Lenin lo desarrolló en su folleto de 1917 «La catástrofe inminente y cómo combatirla», precursor del Programa de Transición que Trotsky escribió en 1938.

Con este espíritu publicamos a continuación la Carta, seguida de nuestro comentario sobre el texto.

Mujer, Vida, Libertad

Carta de reivindicaciones mínimas de las organizaciones sindicales y civiles independientes de Irán

¡Noble y libre pueblo de Irán!

En el 44 aniversario de la revolución de 1979, los fundamentos económicos, políticos y sociales de la sociedad se encuentran en una crisis sin precedentes. Dentro del sistema político existente, es imposible e inconcebible imaginar una visión alcanzable para resolver esta crisis.

Por esta razón, el pueblo oprimido de Irán -incluidas las mujeres y los jóvenes que luchan por la libertad y la igualdad- ha transformado las calles de todo el país en centros de una lucha histórica y decisiva para poner fin a las condiciones inhumanas existentes. A pesar de la sangrienta represión del régimen, han seguido luchando durante cinco meses, desde el 16 de septiembre de 2022, sin una pausa para respirar.

La bandera de las protestas fundamentales levantada hoy por mujeres, estudiantes, profesores, trabajadores, activistas, artistas, escritores y el pueblo oprimido de Irán en diversas partes del país, desde Kurdistán hasta Sistán y Baluchistán, ha atraído un apoyo internacional sin precedentes. Es una protesta contra la misoginia, la discriminación de género, la inseguridad económica sin fin, la esclavitud laboral, la pobreza, la miseria, la opresión de clase, la opresión étnica y religiosa, y una revolución contra toda forma de tiranía religiosa y no religiosa que se nos ha impuesto -a la inmensa mayoría del pueblo de Irán- durante más de un siglo.

Las protestas tienen lugar en el contexto de grandes y modernos movimientos sociales y del ascenso de una generación invencible decidida a poner fin a una historia de atraso y marginación que dura ya un siglo y a luchar por una sociedad moderna, próspera y libre en Irán.

Tras las dos grandes revoluciones de la historia moderna de Irán, ahora los principales movimientos sociales, como el movimiento obrero, el movimiento de profesores y pensionistas, el movimiento por la igualdad de las mujeres, los estudiantes y los jóvenes, y el movimiento contra la pena de muerte, etc., tienen dimensiones de masas. Pueden tener una influencia histórica y decisiva en la configuración de la estructura política, económica y social del país.

Por lo tanto, este movimiento pretende acabar para siempre con la formación de cualquier poder desde arriba y ser el principio de una revolución social, moderna y humana para liberar al pueblo de todas las formas de opresión, discriminación, explotación, tiranía y dictadura.

Nosotros, los sindicatos independientes, organizaciones de la sociedad civil y grupos que hemos firmado esta carta, entendemos las siguientes demandas mínimas como los primeros decretos puestos en acción, y que las protestas masivas del pueblo iraní pueden resultar en ser la base para construir una sociedad nueva, moderna y humana en el país. Para ello, nos centramos en la unidad y el trabajo en red de los movimientos sociales y en la lucha contra la actual situación inhumana y destructiva de Irán.

Hacemos un llamamiento a todos los que se preocupan por la libertad, la igualdad y la emancipación para que planteen estas reivindicaciones mínimas en fábricas, universidades, escuelas, barrios, en las calles y en la escena internacional. Juntos podemos alcanzar el objetivo de la libertad:

La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, la prohibición de la criminalización de las actividades políticas, sindicales y civiles y el juicio público de los responsables de la represión de las protestas populares.

Libertad irrestricta de opinión, expresión y pensamiento, prensa, formación de partidos políticos, establecimiento de organizaciones sindicales y civiles locales y nacionales, derecho de reunión, huelgas, marchas, redes sociales y medios audiovisuales.

Abolición inmediata de cualquier tipo de pena de muerte, ejecución, asesinato por venganza y prohibición de cualquier forma de tortura mental y física.

Declaración inmediata de la plena igualdad de derechos de las mujeres con los hombres en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y familiares, la eliminación y abolición incondicional de las leyes y convenciones discriminatorias contra las relaciones y orientaciones sexuales y de género, el reconocimiento de la sociedad LGBTQIA + arco iris, la despenalización de todas las relaciones y orientaciones de género y el reconocimiento incondicional de los derechos de las mujeres a controlar sus cuerpos y su destino y a impedir cualquier forma de control patriarcal sobre ellos.

La religión es un asunto privado de los individuos y no debe intervenir en las normas y leyes políticas, económicas, sociales y culturales del país.

Garantizar la seguridad en el trabajo, la seguridad laboral y el aumento inmediato de los salarios de los obreros, profesores, empleados y todos los trabajadores en activo y jubilados con la presencia, participación y acuerdo de los representantes electos de sus organizaciones independientes y nacionales.

La abolición de todas las leyes y normas basadas en la discriminación y la opresión nacional y religiosa, el establecimiento de las infraestructuras de apoyo adecuadas para una distribución justa y equitativa de los recursos estatales para el desarrollo de la cultura y las artes en todas las regiones del país, y la provisión de las instalaciones necesarias y equitativas para el aprendizaje y la enseñanza de todas las lenguas habladas en la sociedad.

Desmantelamiento de todos los órganos de represión, reducción del alcance del Estado y participación directa y permanente de la población en los asuntos del país a través de consejos locales y nacionales. La destitución de cualquier funcionario gubernamental o no gubernamental por parte de los votantes en cualquier momento debe figurar entre los derechos fundamentales de los votantes.

Confiscación de las propiedades de los individuos e instituciones gubernamentales, semigubernamentales y privadas que han tomado como rehenes los bienes y la riqueza social del pueblo iraní mediante el saqueo directo o el alquiler gubernamental. La riqueza obtenida de estas confiscaciones debe destinarse urgentemente a la modernización y reconstrucción de la educación, los fondos de pensiones, el medio ambiente y las necesidades de las regiones y sectores del pueblo iraní que se vieron privados de su igualdad de oportunidades y acceso a las instalaciones durante los regímenes tanto de la República Islámica como de la monarquía.

Poner fin a la destrucción del medio ambiente, aplicar políticas para restaurar la infraestructura medioambiental que se ha destruido en los últimos cien años y asumir el control público de las zonas naturales que se han privatizado (como pastos, playas, bosques y estribaciones), privando a la población de sus derechos sobre ellas.

Prohibir el trabajo infantil y proporcionar subsistencia y educación a todos los niños, independientemente de las circunstancias económicas y sociales de sus familias. Establecer el bienestar público mediante seguros de desempleo y sistemas de seguridad social sólidos para todas las personas que estén en edad legal de trabajar o no puedan hacerlo. Educación y sanidad gratuitas para toda la población.

La normalización de las relaciones exteriores al más alto nivel con todos los países del mundo sobre la base de la justicia y el respeto mutuo, prohibiendo la adquisición de armas nucleares y luchando por la paz mundial.

En nuestra opinión, estas exigencias mínimas pueden hacerse realidad de inmediato, dada la riqueza subterránea potencial y real del país y la existencia de una población informada y capaz, así como de una generación de jóvenes motivados y deseosos de disfrutar de una vida feliz, libre y próspera. Estas demandas pueden satisfacerse con la acción y la determinación adecuadas.

Las reivindicaciones planteadas en esta carta son el esbozo de las demandas generales de nuestros firmantes y, obviamente, daremos más detalles sobre estas demandas a medida que continuemos nuestra lucha y solidaridad.

Consejo de Coordinación de los Sindicatos de Profesores de Irán

Unión Libre de Trabajadores Iraníes

Unión de Organizaciones Estudiantiles de Estudiantes Aliados

Centro de Defensores de los Derechos Humanos

Sindicato de Trabajadores de la empresa Haft Tappeh

Consejo de Organización de las Protestas de los Trabajadores Contratados del Petróleo

Casa Cultural de Irán (Khafa)

Wake Up (Bidarzani, grupo feminista)

La Llamada de las Mujeres Iraníes

Voz Independiente de los Trabajadores del Grupo Siderúrgico Nacional de Ahvaz

Centro de Defensores de los Derechos Laborales

Sindicato de Trabajadores de la Electricidad y el Metal de Kermanshah

Comité de Coordinación para Ayudar a Construir Organizaciones Laborales

Unión de Pensionistas

Consejo de Pensionistas de Irán

Organización de Estudiantes Universitarios Progresistas

Consejo de Estudiantes Secundarios Librepensadores de Irán

Sindicato de Pintores de la Provincia de Alborz

Comité para la Creación de Organizaciones de Trabajadores en Irán

Consejo de Jubilados de la Organización de Seguridad Social (BASTA)

14 de febrero de 2023

Nuestro comentario sobre la Carta:

Muy significativamente, la Carta comienza declarando que Irán está asistiendo al «comienzo de una revolución social, moderna y humana para liberar al pueblo de todas las formas de opresión, discriminación, explotación, tiranía y dictadura» y que «dentro del sistema político existente, es imposible e inconcebible imaginar una visión alcanzable para resolver esta crisis».

Esto resume con precisión la situación actual y reconoce implícitamente que, junto a la lucha por las «reivindicaciones mínimas» de la Carta, es necesario cambiar todo el sistema. Es correcto e importante subrayar que bajo el gobierno político del régimen teocrático de Irán no será posible el desarrollo político progresivo del país. Sin embargo, como señaló el Sindicato de Conductores de Autobuses de Teherán, no se menciona la cuestión del «sistema capitalista y su gobierno», lo que significa que se deja abierta la cuestión del futuro del capitalismo. Los socialistas sostienen que un sistema genuinamente basado en la igualdad social, ecológica y de género en Irán, o en cualquier otro lugar, no es posible a menos que también se rompa la base capitalista del gobierno del régimen iraní. Esto plantea la cuestión de cómo el movimiento en desarrollo puede convertirse en la revolución socialista necesaria para abrir el camino a una transformación socialista de la sociedad iraní.

Sin embargo, la Carta, aunque enumera importantes reivindicaciones por las que luchar, sólo describe en términos generales y vagos una sociedad alternativa.

«Las protestas tienen lugar en el contexto de grandes y modernos movimientos sociales y del ascenso de una generación invencible decidida a poner fin a una historia de atraso y marginación que dura ya un siglo y a luchar por una sociedad moderna, próspera y libre en Irán».

Aunque estos objetivos generales están claros, los firmantes no dicen claramente si creen o no que esto puede lograrse bajo el capitalismo. Para los socialistas, la necesidad de enviar el régimen teocrático de Irán al basurero de la historia es clara y un punto de partida extremadamente importante, abriendo la posibilidad de romper con el capitalismo. Claramente, una clave ahora es crear un movimiento de masas que socave, aísle y derroque el régimen, pero entonces la pregunta es ¿qué lo sustituye?

La Carta menciona las cuestiones fundamentales pero, como muestra la siguiente cita, desgraciadamente de forma muy abstracta: «Llamamos a todos los que se preocupan por la libertad, la igualdad y la emancipación a plantear estas reivindicaciones mínimas en las fábricas, las universidades, las escuelas, los barrios, en las calles y en la escena internacional. Juntos podemos alcanzar el objetivo de la libertad».

El CIT sostiene que para lograr estos objetivos es necesario derrocar el capitalismo y que para construir el movimiento que pueda lograrlo es necesario construir un partido obrero de masas que luche por conseguir apoyo para el programa de la revolución socialista.

La construcción del apoyo a la Carta está vinculada a la creación de lugares y estructuras donde se pueda debatir democráticamente y se pueda organizar una campaña común para difundir las reivindicaciones. Los organismos que apoyan la Carta deberían intentar implicar a las nuevas estructuras que se han fundado en el transcurso del movimiento juvenil revolucionario en la construcción de dichas estructuras democráticas más amplias. El debate democrático sobre la Carta y los próximos pasos del movimiento es esencial. La Carta no debe ser vista como algo que no pueda ser discutido y, si así se desea, enmendado. A pesar de las inevitables dificultades de la represión de la República Islámica, la organización y el debate son vitales. El liderazgo en esta lucha es vital, pero no puede ser de arriba abajo; las filas del movimiento deben participar y tener capacidad de decisión.

En la introducción de la Carta, hablan muy claramente de que en Irán se está produciendo una revolución, pero a nuestros ojos no formulan con suficiente claridad lo que consideran necesario desde el punto de vista organizativo para que esta revolución triunfe.

Sí, Irán está en un proceso revolucionario. Aunque tenemos que señalar que, en este momento, el momento revolucionario de la juventud que comenzó el pasado septiembre está atravesando un reflujo, aunque eso puede cambiar rápidamente. Ahora mismo es especialmente importante que se den nuevos pasos para organizarse a nivel local en los lugares de trabajo, las comunidades y los organismos educativos, y que se desarrollen enfoques organizativos regionales y para todo Irán. Estas estructuras deben tener necesariamente principios democráticos para representar una alternativa real al sistema político completamente antidemocrático tanto del régimen teocrático como de la monarquía anterior.

La segunda exigencia de la Carta: «Libertad irrestricta de opinión, expresión y pensamiento, prensa, formación de partidos políticos, establecimiento de organizaciones sindicales y civiles locales y nacionales, derecho de reunión, huelgas, marchas, redes sociales y medios audiovisuales» es muy importante dados los severos límites impuestos por el régimen actual. Sin embargo, es necesario dar una idea de cómo piensan que se pueden hacer cumplir estas reivindicaciones. En primer lugar, es urgente que los trabajadores iraníes y las masas empobrecidas se organicen, independientemente tanto del régimen como de los capitalistas que, aunque críticos con el régimen, simplemente quieren un sistema capitalista más «normal» en lugar de uno controlado por una camarilla de líderes religiosos y militares.

El punto cuatro tiene especial importancia ahora, dado que el actual movimiento fue desencadenado por el asesinato de Jina (Mahsa) Amini y se ha caracterizado por una gran participación de mujeres, especialmente jóvenes. «Declaración inmediata de la plena igualdad de derechos de las mujeres con los hombres en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y familiares. Declaración inmediata de la plena igualdad de derechos de las mujeres con los hombres en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y familiares, la eliminación y abolición incondicional de las leyes y convenciones discriminatorias contra las relaciones y orientaciones sexuales y de género, el reconocimiento de la sociedad LGBTQIA + arco iris, la despenalización de todas las relaciones y orientaciones de género y el reconocimiento incondicional de los derechos de las mujeres a controlar sus cuerpos y su destino y a impedir cualquier forma de control patriarcal sobre ellos.»

Estas reivindicaciones son muy importantes, pero no podrán garantizarse mientras continúe el capitalismo y el control de la clase dominante. La reciente decisión de poner fin al derecho al aborto en EE.UU. y las prohibiciones del aborto en un número cada vez mayor de estados dentro de EE.UU. muestran cómo se pueden hacer retroceder los derechos de las mujeres.

El punto ocho de la Carta intenta esbozar qué sistema de gobierno debería sustituir a la República Islámica con el «desmantelamiento de todos los órganos de represión, la reducción del alcance del Estado y la participación directa y permanente del pueblo en los asuntos del país a través de consejos locales y nacionales. La destitución de cualquier funcionario gubernamental o no gubernamental por parte de los votantes en cualquier momento debe figurar entre los derechos fundamentales de los votantes».

Es bueno que la Carta haga esto, ya que empieza a dar una imagen de cómo podría ser Irán tras la caída del régimen. Pero también es un hecho, al menos por lo que sabemos, que en la actualidad no existen consejos o estructuras similares en todas las ciudades y regiones de Irán que puedan llevar a cabo las tareas descritas en este punto de la Carta. Por lo tanto, para trabajar en este sentido es necesario que los puntos del punto 8 vayan precedidos de llamamientos a la creación de estructuras de consejo, idealmente con una breve explicación de cómo deberían estructurarse y conectarse en red a todos los niveles. En nuestra opinión, tal desarrollo ayudaría a desarrollar la confianza y la conciencia de la clase obrera tanto en la batalla contra el régimen como por la ruptura con el sistema capitalista.

Sin embargo, en algunas partes, esta Carta es un intento de conciliar las ideas socialistas revolucionarias y las ideas procapitalistas liberales, lo que en última instancia puede llevar a que las fuerzas procapitalistas sean capaces de asegurar la continuación del capitalismo tras la caída de este régimen.

Este es también el objetivo de las potencias imperialistas occidentales, ya que pretenden ser «amigos» del pueblo iraní. Por el contrario, no son «amigos» de la clase obrera iraní ni de ninguna otra clase obrera del mundo. Como todos los imperialistas, las potencias occidentales se mueven por su búsqueda de beneficios y ventajas estratégicas. No se puede confiar en ellas, ya que no apoyan sistemáticamente los derechos democráticos o humanos. Fíjense en su apoyo al brutal régimen saudí, que ni siquiera pretende ser democrático. Los saudíes que publican en Twitter comentarios críticos sobre el régimen son encarcelados entre 15 y 45 años. El año pasado, al menos 147 personas fueron ejecutadas en Arabia Saudí, 81 de ellas en un solo día, pero las potencias occidentales no dijeron nada. Debería haber una campaña para acabar con cualquier ilusión de que los Estados imperialistas occidentales, o la familia real pahlavi, puedan ser de alguna ayuda para derrocar el régimen teocrático.

Dada la enorme cantidad de corrupción y saqueo, es natural que la Carta trate este tema en el punto nueve: «Confiscación de las propiedades de los individuos y de las instituciones gubernamentales, semigubernamentales y privadas que han tomado como rehenes la propiedad y la riqueza social del pueblo iraní mediante el saqueo directo o el alquiler gubernamental. La riqueza obtenida de estas confiscaciones debe gastarse urgentemente en la modernización y reconstrucción de la educación, los fondos de pensiones, el medio ambiente y las necesidades de las regiones y sectores del pueblo iraní que se vieron privados de su igualdad de oportunidades y acceso a las instalaciones durante los regímenes tanto de la República Islámica como de la monarquía.»

Esta exigencia, junto con la nacionalización de los sectores económicos clave, es una medida clave. Sin embargo, la cuestión de quién controla estas riquezas debe explicarse claramente con un esbozo de cómo debe ser su control y gestión. Para romper con el capitalismo, estas entidades, junto con otras empresas nacionalizadas, deben ser controladas y gestionadas por órganos democráticos de la clase obrera. Esto se debe a que la clase obrera es la que mejor puede decidir cómo reconstruir el sistema educativo, dónde invertir en la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, y en qué otros proyectos debe gastarse el dinero. Como se menciona en relación con el punto 8, es necesario crear consejos para debatir y decidir sobre esto de forma democrática.

Por desgracia, la Carta termina con una nota bienintencionada pero utópica. Pide la «Normalización de las relaciones exteriores al más alto nivel con todos los países del mundo sobre la base de la justicia y el respeto mutuo, prohibiendo la adquisición de armas nucleares y luchando por la paz mundial».

Ciertamente, la exigencia del levantamiento de las sanciones al pueblo iraní es urgente, pero en el actual periodo de crecientes tensiones mundiales, las políticas exteriores de todas las grandes potencias mundiales no se basan en «la justicia y el respeto mutuo… y la lucha por la paz mundial».

Actualmente, las potencias occidentales denuncian la invasión rusa de Ucrania, pero guardan silencio cuando se acerca el vigésimo aniversario de la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos y Gran Bretaña, el 19 de marzo. La única manera de alcanzar los objetivos de la Carta es romper con el capitalismo. Una revolución socialista en Irán serviría de ejemplo no sólo en Oriente Medio, sino en todo el mundo. En la actualidad, cientos de millones de personas sufren los efectos de la actual crisis capitalista, los desastres medioambientales y los conflictos y guerras que produce el capitalismo. Un ejemplo de salida, de cómo los trabajadores pueden tomar las riendas de sus vidas y empezar a planificar el futuro en su interés obtendría una rápida respuesta.

Sin embargo, aunque la Carta contiene muchas demandas positivas, parece estar intentando trabajar entre las diferentes clases, incluidos los capitalistas opuestos al régimen teocrático, y para ello acepta la continuación del capitalismo, al menos por el momento. Así, la Carta termina sin mencionar el capitalismo ni la necesidad de derrocarlo:

«En nuestra opinión, las demandas mínimas anteriores pueden aplicarse inmediatamente, dada la riqueza mineral subterránea potencial y real del país y la existencia de una población informada y capaz en Irán, así como de una generación de jóvenes motivados deseosos de disfrutar de una vida feliz, libre y próspera. Estas demandas pueden satisfacerse con la acción y la determinación adecuadas».

Esto parece aceptar que el sistema económico, es decir, el capitalismo, permanece intacto tras el derrocamiento del régimen iraní. Por desgracia, éste es un camino hacia el desastre; los movimientos que se quedan a medio camino, que derrocan un régimen represivo pero dejan que los capitalistas sigan controlando la economía y el poder del Estado, acaban siendo derrotados. En diferentes formas, esta es la lección de los acontecimientos en Irán en 1953, la «Primavera Árabe» de 2011, y muchas otras luchas y revoluciones en todo el mundo.

En nuestra opinión, es un paso adelante que esta carta haya abierto un debate sobre lo que la clase obrera en Irán debe exigir en la situación actual y cuál es su papel en general dentro del proceso revolucionario en Irán.

Los marxistas en Irán deben participar en estos debates y, al mismo tiempo, trabajar para construir una organización que pueda intervenir en los procesos en curso sobre la base de un programa marxista revolucionario que conecte las demandas actuales con la lucha por un gobierno obrero y la revolución socialista. El Comité por una Internacional de Trabajadores CIT ofrece a todos los trabajadores y jóvenes activistas interesados apoyo y solidaridad en este trabajo, junto con un debate e intercambio de experiencias continuos.

