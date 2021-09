Compa enviamos las huelgas activas en el país, como aquellas organizaciones que ya votaron la huelga. Solidarizar es una obligación de todos y todas. Si tienes los contactos de los que faltan seria ideal que lo puedas enviar. Gracias



HUELGAS ACTIVAS



Sindicato N°2 de Asistencia de la Educación de Empresa Instituto del Mar. Capitán Williams de Chonchi. Castro. En huelga desde el 09 de Julio. 47 socios. Correo: sindicatoidemar@gmail.com



Sindicato de Empresa de Trabajadores del Instituto del mar Capitán Williams. Castro. En huelga desde el 09 de Julio. 62 socios. Correo: sindicato.idemar1@gmail.com



Sindicato de Empresa Ingeneria y Asesorias, Mineras S.A. Tocopilla 26 socios. En huelga desde el 17 de Agosto. Correo: Sindicatoingepromin@gmail.com



Sindicato Colegio Madre Paulina. Chiguayante. 60 socios. Correo: lrioseco@madrepaulina.clEstan ubicados en Calle O’Higgins 5433 Chiguayante



Sindicato Paris Administradora. Iquique 31 socios. Están en huelga desde el 22 de septiembre. Correo: organizacionsindical.parisiqq@gmail.com Estan ubicados en el frontis del local de Iquique ubicado en Tarapacá 485, Esquina Obispo Labe.



Sindicato RGM Mallas de Alambre Ltda. Santiago. 21 socios. En huelga desde el 22 de Septiembre. Correo: sindicatorgm@gmail.comEstan en huelga en Henry Ford 1301, Maipu .



Sindicato N°2 Empresa Club de la Unión Santiago. 47 socios. Estan en huelga desde el 23 de Septiembre. Correo ricardobaeza@gmail.co Ya se instalaron en el frontis del Club de la Unión.



Sindicato Mediaciones Geolec de Chile Ltda. Punta Arenas. 20 socios. Están en Huelga desde el 28 de Septiembre. Correo: Sindicato2medicionesgeolec@gmail.com



Sindicato que votaron la huelga



Sindicato Geovitta S.A. Copiapo. 201 socios. Votaron 14 de septiembre. Correo:

Sindicato.geovitta.sa@gmail.com



Sindicato Dulcinorama. Pudahuel. 44 socios. Votaron el 20 de septiembre. No hemos podido comunicarnos con ellos.



Sindicato Terra Mining Ingeneria. 61 socios. Tocopilla Votaron el 22 de Septiembre. No Hemos podido comunicarnos con ellos.



Sindicato Empresa Komatsu. 128 socios. Antofagasta Votaron el 23 de septiembre. Correo: sindicato1krcc@gmail.com



Sindicato de Trabajadores Fahneu. Maipu . 26 socios. Votaron el 23 de Septiembre. Correo: sindicatodetrabajadoresfahneu@gmail.com



Sindicato Colegio San Ignacio. Concepción. 39 socios Votaron el 24 de septiembre. No hemos podido comunicarnos con ellos.



Sindicato Siemens S.A. Iquique 52 socios. Votaron el 27 de septiembre. No hemos podido comunicarnos con ellos



Sindicato de Empresa Corporacion Educacional desierto de Atacama. Copiapo. 7 socios. Votaron el 27 de Septiembre No hemos podido comunicarnos con ellos



Sindicato Productos Quimicos Alimenticios Osku .S.A. Recoleta. 20 socios Votaron el 27 de septiembre Correo: sindicatoosku2@gmail.com



Sindicato establecimiento Trasnporte Cargo Pacifico. Talca. 30 socios. Votaron el 28 de septiembre No hemos podido comunicarnos con ellos.



Sindicato Interempresa Sucesion Antonio Fernandez Lopez. Molina 11 socios. Votaron el 28 de septiembre No hemos podido comunicarnos con ellos



Sindicato de Conductores Profesionales Punta Arenas. 92 socios. Votaron el 28 de Septiembre Correo: sindicatoascendal.pa2021@gmail.com



Sindicato Souther Brewing Company. Melipilla. 18 socios. Votaron el 28 de Septiembre. Correo: sindicatokross@gmail.com



Sindicato fundacion educacional santa teresita. Independencia 56 socios. Votaron el 28 de septiembre. Correo:

sindicatoliceost@gmail.com



Sindicato Nacional de ferrocarriles del Pacífico (FEPASA). Estación Central. 379 socios. Votaron el 29 de Septiembre. Correo: sinacfe@hotmail.com



Sindicato Terminaciones en Construccion SPA. Santiago. 140 socios Votaron el 29 de septiembre. Correo:

sindicatoterco2019@gmail.com