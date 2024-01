GRAN BRETAÑA – Las elecciones generales se avecinan en 2024

Imagen: Docentes ejerciendo su derecho de huelga a principios de 2023. Foto: Paul Mattsson

A nivel internacional, 2023 fue testigo de un horror inimaginable que sufrieron los palestinos en Gaza, la continuación de la devastadora guerra de Ucrania con cientos de miles de víctimas y una conferencia COP28 que no logró acordar ninguna propuesta que combatiera seriamente el cambio climático. Aquí en Gran Bretaña, todavía estamos en medio de la peor restricción de los ingresos de los trabajadores desde la década de 1950, el NHS está en crisis y el odiado gobierno conservador ha introducido nueva legislación antisindical. Hay muchas razones para mirar hacia 2024 con temor.

¡La clase trabajadora ha vuelto!

Sin embargo, la guerra, la miseria y la austeridad fueron sólo una cara del año que acaba de pasar. La otra cara la resumió Mick Lynch, secretario general del sindicato de trabajadores del transporte, RMT, cuando declaró que “la clase trabajadora ha vuelto”. Estamos de acuerdo. En el transcurso de los últimos dieciocho meses, hemos visto el mayor número de trabajadores en huelga en Gran Bretaña en tres décadas. De manera similar, el nivel de huelgas, incluso en toda la industria automotriz, ha aumentado en Estados Unidos, alcanzando 4,5 millones de días perdidos en octubre de 2023. En ambos países se ha registrado el nivel más alto de huelgas desde el colapso del estalinismo en Rusia y Europa del Este a principios de Década de 1990.

Los regímenes estalinistas fueron dictaduras brutales que no guardaban ningún parecido con el socialismo genuino, pero su colapso y el aparente triunfo del capitalismo como “el único sistema posible” hicieron retroceder la conciencia y la organización de los trabajadores a nivel mundial. Ahora, la clase trabajadora en varios países está comenzando a ponerse de rodillas. La clase trabajadora, responsable en última instancia de crear las ganancias de los capitalistas y de mantener la sociedad en funcionamiento, es potencialmente la fuerza más poderosa de la sociedad.

El magnífico y continuo movimiento masivo contra la guerra contra el ataque a Gaza es otra indicación de la creciente combatividad de muchos trabajadores y jóvenes. Los movimientos han alarmado al gobierno israelí. El primer ministro de Israel, Netanyahu, está preocupado por las “enormes manifestaciones en las capitales occidentales”. En Gran Bretaña, el movimiento contra la guerra también puede atribuirse el mérito del despido de la ultraderechista ministra del Interior, Suella Braverman.

Pero, por supuesto, existe una enorme brecha entre el nivel actual de cohesión, confianza y comprensión de la clase trabajadora actual y lo que se requiere para transformar con éxito el mundo poniendo fin a este podrido sistema capitalista. Eso requerirá organizaciones de masas de la clase trabajadora con un liderazgo consciente, armado con un programa socialista y la determinación de luchar por él, tanto en Gran Bretaña como a nivel internacional.

​Tareas para 2024

Está claro que en 2024 lloverán más ataques sobre la clase trabajadora y los pobres. También está claro que no serán aceptados: habrá más huelgas y protestas en la agenda. Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los socialistas en Gran Bretaña para aumentar las posibilidades de que las luchas individuales resulten victoriosas y para ayudar a preparar el terreno para una transformación socialista exitosa de la sociedad?

Vital hará campaña para preparar el movimiento para un gobierno liderado por Starmer. Con el índice de aprobación de Sunak cayendo a las profundidades de la impopularidad de Boris Johnson cuando fue obligado a dimitir, e incluso acercándose a los niveles de Liz Truss, está claro para todos que Starmer está en camino de ser el próximo primer ministro.

Millones de personas se alegrarán cuando los conservadores sean finalmente expulsados del poder, pero un gobierno liderado por Starmer actuará en nombre de la clase capitalista. Como el cascabel de advertencia de una serpiente de cascabel, Starmer está haciendo todo lo posible para que la clase trabajadora sepa que atacará sus intereses en el cargo. La posición de Starmer sobre el ataque a Gaza no ha sido diferente a la de los conservadores y la administración Biden. Ha admitido abiertamente que su prioridad no es detener la matanza sino “alinearse con nuestros aliados internacionales”. Su predecesor Tony Blair estaba igualmente ansioso de “alinearse” con el imperialismo estadounidense. Como resultado, su gobierno participó en la invasión de Irak que provocó medio millón o más de muertos y desestabilizó toda la región. Starmer ya ha dejado claro que no se comportará de manera diferente.

Las cosas tampoco serán diferentes en lo que respecta a la política interna. El Foro de Política Laborista ni siquiera acordó las reformas más modestas, como la introducción de comidas escolares universales y gratuitas en un momento en que 2,5 millones de niños pasan hambre regularmente. El secretario de salud en la sombra, Wes Streeting, descartó cumplir con el reclamo salarial de los médicos jóvenes y ha prometido una mayor participación privada en el NHS. Todas las promesas del manifiesto de Corbyn de propiedad pública del correo, la energía y las telecomunicaciones han sido abandonadas. La propia promesa de Starmer de £28 mil millones para Green Capital Investment, muy por debajo de lo que se necesita, ha sido retrasada y amenazada con recortarla por completo con el argumento de que es necesario tranquilizar a “los mercados”.

Incluso Starmer tendrá que hacer algunas pequeñas concesiones a la clase trabajadora. Por ejemplo, se ha comprometido a derogar la Ley de Huelgas (Niveles Mínimos de Servicio) antisindicales, pero no la enorme cantidad de leyes antisindicales introducidas en los últimos cuarenta años. Sin embargo, en esencia, seguir las órdenes de los mercados significará una continuación de la austeridad brutal. En un momento en que la economía del Reino Unido se está contrayendo y con la deuda nacional alcanzando el 100% del Producto Interno Bruto, esto será mucho más así que bajo la primera encarnación del Nuevo Laborismo.

Frente a la realidad

Desafortunadamente, sin embargo, la abrumadora mayoría de los líderes sindicales nacionales no están preparados para enfrentar la realidad del próximo gobierno laborista y, por lo tanto, no están preparando a la clase trabajadora para defender sus intereses bajo él. El RMT no está afiliado al Partido Laborista, y Mick Lynch ha ido más lejos que muchos otros al declarar que los sindicatos tendrán que “bajo un nuevo gobierno, ejercerse como un movimiento obrero independiente”. No obstante, sostiene que no hay más remedio que apoyar al Partido Laborista en las elecciones generales. Al mismo tiempo, él y otros dirigentes sindicales nacionales siguen apelando a Starmer para que deje claro qué defiende y de qué lado está. Esto oscurece el hecho de que Starmer no podría ser más claro en cuanto a que está del lado de la élite capitalista.

El movimiento obrero estaría en una posición mucho más fuerte si incluso unos pocos de sus líderes hubieran reconocido que bajo el próximo gobierno necesitará tanto una postura industrial de lucha como su propia voz política. Incluso un pequeño bloque de parlamentarios que luchen por los intereses de la clase trabajadora, incluido por ejemplo Jeremy Corbyn y otros excluidos del Partido Laborista, aumentaría enormemente la presión sobre un gobierno laborista. Pudimos vislumbrar el entusiasmo que podría generar un nuevo partido de los trabajadores con el lanzamiento de Enough is Enough, liderado por Mick Lynch del RMT y Dave Ward del CWU, en 2022. Medio millón de personas se inscribieron, pero porque sus dirigentes no estaban preparados para lanzar un nuevo partido y ahora están casi olvidados.

Sin embargo, la ira masiva contra el apoyo de Starmer a la guerra en Gaza, particularmente entre aquellos de origen musulmán, ha mostrado una vez más el vacío que existe a la izquierda del Partido Laborista. Es esencial, sin embargo, que dicho partido sea democrático y esté basado en la clase trabajadora, y que no se limite a un solo tema, sino que tenga un programa claro en oposición a todos los aspectos del belicismo procapitalista tanto de los conservadores como de Starmer. agenda. El Partido Socialista, como parte de la Coalición Sindicalista y Socialista, está haciendo campaña para lograr la lista de trabajadores más fuerte posible en las elecciones generales.

Líneas de batalla más allá de las elecciones generales

La mayoría de la clase capitalista en Gran Bretaña ahora pone sus esperanzas en un gobierno liderado por Starmer para defender sus ganancias y su sistema. Esperan que los dirigentes del movimiento sindical estén dispuestos a intentar impedir una huelga contra un gobierno laborista. Ya está claro que muchos dirigentes sindicales intentarán desempeñar este papel, y que esto puede tener algún efecto limitado durante un tiempo, a medida que los trabajadores den “una oportunidad” al Partido Laborista.

Sin embargo, después de las experiencias de la última década, la clase trabajadora está mucho más dispuesta a tomar medidas para defender sus intereses que a finales de los años 1990, cuando Blair llegó al poder. El mensaje de año nuevo de Pat Cullen, secretario general del RCN, que hasta los últimos dieciocho meses nunca había emprendido una huelga, es sin duda sólo un débil eco del estado de ánimo de sus miembros. Ella declara: “Los políticos sólo nos concedieron un progreso modesto: suficiente para salvar sus propios pellejos, pero no la revolución que las necesidades de enfermería y los pacientes merecen. ¿Lo haríamos de nuevo? Sí”, y continúa, “2024 es un año de elecciones generales y el RCN desafiará a todos los partidos a demostrar una visión clara y dinero en efectivo para la enfermería, el NHS y la asistencia social”. Muchas de las huelgas de los últimos dos años sólo han obtenido concesiones limitadas, pero, no obstante, la lección central que han extraído amplios sectores de trabajadores es que “la huelga funciona”. La acción colectiva, alguna vez criticada como algo de una época pasada, ahora vuelve a estar firmemente en la agenda.

Además, hoy en día la mayoría de la clase trabajadora no ve al Partido Laborista como “su” partido, como era el caso en el pasado. Por el contrario, casi sólo será el odio hacia los conservadores lo que movilizará el voto laborista. Incluso si el Partido Laborista obtiene una gran mayoría –como predicen actualmente las encuestas– es probable que la participación sea baja y que un número considerable vote por partidos de “protesta”, incluidos los Verdes y el Reino Unido Reformista. Sólo el colapso del voto conservador sería el responsable de la mayoría laborista. Esta es una situación completamente diferente a la que se produjo bajo el liderazgo de Corbyn, con su manifiesto contra la austeridad, cuando el Partido Laborista obtuvo dos veces más de 10 millones de votos por primera vez desde 2001.

Incluso si los líderes sindicales lograran bloquear la huelga nacional por un tiempo, eso no impediría la lucha. Habrá huelgas locales, pero también es posible una gran cantidad de protestas sobre diferentes temas, incluidos nuevos movimientos contra la opresión de las mujeres, protestas BLM, luchas estudiantiles y protestas sobre cuestiones ambientales. Sin embargo, será muy difícil para los líderes sindicales de derecha frenar la lucha nacional, incluso en el corto plazo. Esta será una importante línea de batalla en el movimiento sindical.

Por ejemplo, en Unite, la secretaria general Sharon Graham ha defendido la afiliación del sindicato al Partido Laborista, pero su historial de estar dispuesta a autorizar acciones de huelga contra las autoridades laboristas y a atacarlas públicamente significa que todavía enfrenta oposición dentro de los dirigentes sindicales y, detrás de ellos, de la dirección laborista y de la clase capitalista. A menos que bajo un gobierno laborista abandone por completo el militante programa industrial por el que fue elegida, se desarrollará una feroz campaña para destituirla en el período previo a las próximas elecciones de secretario general en abril de 2026.

Una parte importante del papel del Partido Socialista en el período postelectoral será hacer campaña para que todos los sindicatos adopten una estrategia de lucha militante contra los ataques del gobierno, y para el desarrollo de amplias izquierdas democráticas y luchadoras con el fin de organizarse para esa política. , incluida la lucha para ganar las elecciones sindicales. Además, seguiremos haciendo campaña para que los sindicatos tengan voz política. La reñida elección para secretario general del sindicato de funcionarios públicos PCS, en la que Marion Lloyd, miembro del Partido Socialista, estuvo a 800 votos de ganar, muestra el apetito de una nueva generación de activistas sindicales por elegir líderes combatientes. Lucharemos para asegurarnos de que tengan la oportunidad de hacerlo en todo el movimiento, incluso en las próximas elecciones ejecutivas y presidenciales del PCS.

¿Una nueva ola de lucha antes de las elecciones?

El poder de la clase trabajadora podría demostrarse aún más antes de las elecciones, particularmente si la nueva legislación antisindical de servicio mínimo (MSL) se utiliza contra un grupo de trabajadores. Mientras que la última ronda de leyes antisindicales en 2016 fue aprobada por los dirigentes del TUC sin oposición seria, esta vez la presión desde abajo ha llevado al congreso especial del TUC a aprobar una moción que acuerda algunas medidas importantes que, si se implementan , podría derrotar las nuevas leyes. Los miembros del Partido Socialista en los ejecutivos nacionales de sindicatos, incluidos el Sindicato Nacional de Educación y Unite, y como parte de la Red Nacional de Delegados Sindicales, han hecho campaña para aprovechar la presión desde abajo y maximizar la presión sobre la dirección del TUC para que tome medidas efectivas.

Las medidas que acordó el TUC incluyen el desarrollo de “planes prácticos de solidaridad para los sindicatos que participan activamente en estrategias de incumplimiento”, el apoyo a “cualquier trabajador sujeto a un aviso de trabajo, incluso con el apoyo de todo el movimiento sindical, si su empleador lo disciplina de alguna manera”. manera”, y garantizar “que cuando algún afiliado enfrente un riesgo significativo de sanciones debido a esta legislación, convoquemos una reunión de emergencia del Comité Ejecutivo para considerar opciones para brindar respaldo práctico, industrial, financiero y/o político a ese sindicato”.

El TUC también acordó convocar una “manifestación urgente en caso de que se presente un aviso de trabajo y se sancione a un sindicato o trabajador en relación con un aviso de trabajo”. El primer paso concreto que se ha dado es una manifestación nacional en Cheltenham el 27 de enero. El motivo dado para el lugar es combinar la protesta con la conmemoración del aniversario de la prohibición de los sindicatos en el GCHQ, con sede en Cheltenham. Este es un aniversario importante, pero hubiera sido mucho mejor convocar una manifestación nacional sobre el MSL en una ciudad importante para maximizar la participación. Sin embargo, independientemente del lugar, es importante que la manifestación sea una verdadera demostración de fuerza.

Es una señal de la presión desde abajo que los dirigentes del TUC estén, al menos en parte, hablando sobre el MSL, pero será necesario seguir el camino para garantizar que cualquier intento de utilizarlo sea derrotado. Sin embargo, dada la creciente confianza de la clase trabajadora para emprender acciones industriales y el fuerte sentimiento de que nos enfrentamos a un gobierno conservador débil en sus últimos días, el ánimo desde abajo para desafiar los intentos de utilizar esta ley injusta será fuerte. Si el MSL es derrotado por la acción de los trabajadores, aumentaría enormemente la confianza de la clase trabajadora en que había expulsado a los conservadores del poder.

Únase al Partido Socialista

Independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos en 2024, está claro que un gobierno entrante liderado por Starmer actuará en interés del capitalismo británico enfermo, y se espera que sea la clase trabajadora la que pague el precio. Sin embargo, Starmer enfrentará una oposición masiva. Se enfrentará a una clase trabajadora que ha comenzado a redescubrir el poder de la acción colectiva y a una población desilusionada con el capitalismo, y muchos de ellos buscan una alternativa a este sistema podrido.

Starmer tal vez se sienta satisfecho porque derrotó al corbynismo dentro del Partido Laborista. Sin embargo, la popularidad de Corbyn surgió de la incapacidad del “sistema” capitalista para satisfacer las necesidades de la mayoría, combinada con un creciente apoyo a las ideas socialistas, particularmente entre los jóvenes, y ambas permanecen. Hoy dos tercios de los jóvenes se consideran socialistas. No hay perspectivas de que acepten la “férrea disciplina fiscal” que les ofrecerá el Nuevo Laborismo de Starmer.

El Partido Socialista luchará tenazmente por cada paso necesario para maximizar la capacidad de la clase trabajadora y los jóvenes para defender sus intereses. Sobre todo, haremos campaña para ganar apoyo masivo para la transformación socialista de la sociedad. Como punto de partida, eso requerirá quitar las palancas del poder de las manos de los capitalistas, nacionalizar las principales corporaciones y bancos, y comenzar a construir una economía democrática planificada, capaz de satisfacer las necesidades de la humanidad y el medio ambiente. Si estás de acuerdo, únete a nosotros.

