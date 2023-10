Gran Bretaña – Cuarenta años desde la expulsión del consejo editorial de Militant

4 de octubre de 2023 De The Socialist, periódico semanal del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: La expulsión del consejo editorial del Militante (arriba) inició una purga generalizada de socialistas del Partido Laborista, crédito: Dave Sinclair (subido el 04/01/2015)



En 1983, Militant, el predecesor del Partido Socialista (CWI Inglaterra y Gales), se estaba volviendo cada vez más influyente, especialmente a través del Partido Laborista Jóvenes Socialistas (LPYS) y en Merseyside, así como en otros lugares. Fue entonces cuando la clase dominante británica decidió que, si esto seguía desarrollándose, las grandes empresas ya no podrían confiar en los laboristas si llegaban al poder nuevamente. Sus sombras en el ala derecha del movimiento obrero, alegremente apoyadas por sus amigos en los medios de comunicación, iniciaron procedimientos para eliminar las ideas marxistas de Militant del partido.

Hablamos con Peter Taaffe, secretario político del Partido Socialista, sobre la caza de brujas contra el Militante, cómo la Tendencia Militante pudo desarrollar su influencia y ayudar a liderar movimientos de masas de la clase trabajadora.

En noviembre de 1982, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista inició los procedimientos para las expulsiones. La derecha pensó que expulsar a los líderes del Militante de su consejo editorial –Peter Taaffe, Clare Doyle, Keith Dickenson, Lynn Walsh y Ted Grant– podría acabar con todo el movimiento. Los cinco eran miembros del Partido Laborista desde hacía mucho tiempo, ¡con una membresía colectiva de 121 años!

Peter dijo: Al principio, fuimos tolerados porque éramos un soplo de aire fresco para el Partido Laborista, y el Partido Laborista adoptó la actitud: dejar que los jóvenes dejen las huellas, vivan y dejen vivir. Y pensaron: «¡Todos éramos así cuando éramos jóvenes, pero luego, a medida que envejeces, te conviertes en miembros ‘más sensatos’ del Partido Laborista»!

Fuisteis tolerados mientras fuisteis cortadores de leña y portadores de carbón. Estabais allí como perros del Partido Laborista. Pero una vez que conseguiste una voz y comenzaste a tener un efecto, y lo que estábamos proponiendo concordaba con los trabajadores, ese era otro asunto. En lo que respecta a la derecha, y a veces a la izquierda blanda, no pueden tolerar que el análisis marxista sea correcto.

Una vez que pasamos del apoyo general al apoyo real, como cuando conseguimos concejales o competíamos por convertirnos en candidatos parlamentarios como Terry Fields en Liverpool Broadgreen, las alarmas empezaron a sonar. Mientras otros partidarios del Militante luchaban por ser candidatos al consejo y al parlamento en varias partes del país, nos convertimos en un serio desafío para la derecha.

Como miembros activos teníamos una política de ganarnos a los trabajadores más avanzados que ya estaban involucrados en sindicatos y campañas a favor de las ideas marxistas y la lucha de clases. Las reuniones periódicas del Partido Laborista y de los sindicatos eran un foro para debates y discusiones vibrantes; argumentos de todos lados; votos para todo tipo de políticas disputadas.

Éramos una parte muy conocida de la vida política de la ciudad de Liverpool. En muchas áreas prevalecieron nuestras ideas socialistas. En otros lugares éramos una fuerza líder. Lo hicimos haciendo campaña, explicando y respondiendo contraargumentos, además de hacer campaña y repartir folletos en las elecciones. Fue un trabajo duro.

Al fin y al cabo, la única manera que tenía la derecha de abordar nuestras ideas era mediante las expulsiones. No pudieron responder a nuestros argumentos. Y eso surgió de lo que hicimos en la LPYS, a través del Partido Laborista, no sólo en Liverpool sino a nivel nacional e internacional. Así fue como desarrollamos nuestra influencia. Varios años más tarde, el líder sindical Tom Sawyer, hablando en el NEC del Partido Laborista, admitiría: “Desafío a cualquiera a que me diga cómo se puede ir a Liverpool y derrotar al Militante mediante argumentos”.

La LPYS creció en tamaño e influencia a lo largo de la década de 1970, en un contexto de malestar industrial y movimientos revolucionarios que se desarrollaban a nivel internacional. Militant construyó su influencia en este creciente y radicalizado movimiento juvenil. En 1974, el candidato del Militante Nick Bradley fue elegido representante de LPYS en el NEC laborista por 143 votos contra 18 de su rival más cercano.

Peter: El acercamiento hacia nosotros siempre fue multifacético. Algunos camaradas laboristas fueron muy amigables y estaban dispuestos a colaborar con nosotros porque éramos jóvenes; lo crean o no, ¡yo fui joven en algún momento! Y parecíamos ser muy sinceros, y lo éramos. Y éramos amigables.

La caza de brujas comenzó a alcanzar su máximo apogeo en 1982. El mejor desempeño laborista en las elecciones municipales se produjo en Liverpool. En el sindicato de funcionarios CPSA (predecesor del PCS), nuestra influencia también estaba creciendo. La Amplia Izquierda CPSA arrasó en las elecciones del NEC, con siete partidarios del Militante elegidos y un partidario del Militante también elegido Presidente.

A medida que la caza de brujas se aceleraba, “hubo una resistencia feroz entre las bases socialistas del Partido. Doscientos partidos laboristas electorales protestaron ante el CNE contra la caza de brujas. Las conferencias regionales de los partidos laboristas de Escocia, West Midlands, Londres, Sur y Suroeste se opusieron a cualquier caza de brujas. En el noroeste se trató con desdén una moción que apoyaba las expulsiones; un delegado propuso el ‘próximo asunto’” (Rise of Militant).

Militante pudo contar con el apoyo de activistas de base. En septiembre de 1982, Militant organizó una manifestación de 3.000 personas en el Centro de Conferencias de Wembley en oposición a las amenazas de expulsión. La conferencia incluyó a 1.622 delegados de los partidos laboristas de los distritos electorales, 412 delegados sindicales y casi 1.000 visitantes. El periódico de derecha News of the World informó: “Según cualquier criterio, la manifestación de ayer de los partidarios de la Tendencia Militante fue amenazadoramente impresionante… Casi tan grande como la que el propio Partido Laborista pudo reunir”.

La ratificación de las expulsiones del consejo editorial del Militant en la Conferencia Laboral de 1983 no fue un asunto dócil. En el orden del día estaban los recursos contra las expulsiones de los cinco. Hubo un gran interés de los medios de comunicación, pero esta sesión había sido designada como sesión cerrada. 200 partidos laboristas ya habían protestado ante el CNE contra esta caza de brujas.

Curiosamente, en una reunión del CNE, Denis Healey, un destacado derechista, declaró que “no fue una caza de brujas, ¡fue una caza del Militante!” Grandes reuniones tuvieron lugar en muchas áreas como el sur de Gales, donde los trabajadores militantes estaban en conflicto con arribistas parlamentarios como Neil Kinnock, una vez conocido como de izquierda pero que ahora se había movido decisivamente hacia la derecha.

A los cinco sólo se les permitió hablar durante cinco minutos cada uno para apelar contra su expulsión. Al final fue ratificado con el gran bloque de votos de los burócratas sindicales de derecha. Sin embargo, el 80% de los delegados de los partidos laboristas de los distritos electorales y varios otros delegados votaron en contra. Destacados diputados de izquierda como Tony Benn y Eric Heffer expresaron su oposición. Militant advirtió que si la derecha se salía con la suya al expulsar a los cinco, las “izquierdas blandas” seguirían el ejemplo en algún momento. Las expulsiones fueron noticia de primera plana. Miles de trabajadores comunes y corrientes estaban al tanto de lo que estaba sucediendo a través de la televisión en su sala de estar. Además, en ese momento Neil Kinnock fue elegido como nuevo líder.

¡Pero de ninguna manera este fue el final de la historia! Se llevaron a cabo manifestaciones masivas de protesta en todo el país. Unos meses más tarde, en las elecciones generales de 1983, dos parlamentarios laboristas que apoyaban al Militante fueron elegidos: Terry Fields en Liverpool Broadgreen y Dave Nellist en Coventry Southeast. Y basándose en el éxito de las elecciones del consejo de Liverpool de 1982, el Partido Laborista obtuvo otros 12 escaños en 1983, consiguiendo el control del consejo, con el Partido Laborista de la ciudad abrumadoramente bajo la influencia política de Militant.

Peter: Siempre tratamos de educar a nuestras filas en el sentido de que no hay atajos para alcanzar el éxito. Cosechas lo que siembras. No puedes esperar automáticamente que los trabajadores te apoyen. Hay que convencerlos con argumentos y especialmente con hechos.

Fue la propaganda del hecho. Y eso es lo que representó el Liverpool en una escala colosal. Si se pudiera lograr esto en una ciudad, se podría multiplicar en otras partes. Y encontraría un enorme eco entre los trabajadores.

Esa es una de las razones por las que, cuando aparecimos en escena y nos convertimos en una influencia creciente, estaban más preocupados por nosotros que por algunos de los otros grupos, porque de nuestra parte no era sólo propaganda. Para nosotros no fue sólo lo que dijiste, sino lo que hiciste. ¡Sin recortes de empleos o servicios y sin aumentos de alquileres o tarifas!

Después de que los laboristas ganaron el control del Ayuntamiento de Liverpool, en su primer año en el cargo revirtieron los planes de 1.000 despidos realizados por la administración liberal anterior y en su lugar crearon 1.000 nuevos puestos de trabajo. Una minoría de concejales laboristas apoyaba al Militante, pero éste tuvo una influencia decisiva en el Partido Laborista de la ciudad. El Partido Laborista del Distrito de Liverpool (DLP), formado por cientos de miembros, jugó un papel crucial tanto en las decisiones sobre qué políticas debían llevar a cabo los concejales como en la defensa de aquellos seleccionados para su expulsión más adelante.

Peter: El Partido Laborista del distrito de Liverpool tenía tanta autoridad porque las cosas se debatían abiertamente, había una discusión abierta. Si no estabas de acuerdo, lo dijiste. Y a través de argumentos y contraargumentos hubo una aclaración y luego el movimiento se unió en base a esa posición.

Por eso la fijación de las tarifas en Liverpool se discutió, no en un pequeño comité, sino en el Partido Laborista del Distrito. Y por lo tanto, en el curso de la discusión, se consideró democrático y se actuó en consecuencia. Y eso es lo que aterrorizó a la derecha y a la clase dominante.

Aquí hay personas que se toman en serio lo que hacen. Eso significa que cuando aprueban mociones y luego esas mociones se convierten en políticas, esa política es adoptada por decenas de miles de trabajadores, no en un pequeño comité. Esto provocó manifestaciones masivas en las calles de Liverpool.

Sin embargo, finalmente fuimos derrotados, no porque estuviéramos equivocados, sino debido a la capitulación de otros, incluidos antiguos izquierdistas que desempeñaron un papel lamentable. Al principio, muchos consejos laboristas declararon que todos lucharíamos juntos contra los recortes. Entonces gente como Ken Livingstone [el concejal laborista de izquierda que entonces era líder del Consejo del Gran Londres y más tarde fue el primer alcalde de Londres], y otros comenzaron a capitular ante la derecha. Cuando se enfrentaron a la verdadera lucha, permanecer o retirarse, tomaron el camino de la retirada. Sólo el consejo de Lambeth resistió.

La expulsión del MEB no impidió que el Militante consiguiera un apoyo masivo para sus ideas en Liverpool. El libro ‘Liverpool: una ciudad que se atrevió a luchar’ detalla la heroica lucha que tuvo que afrontar Thatcher para ganar 60 millones de libras esterlinas. Durante su mandato, el consejo creó más de 2.000 puestos de trabajo, construyó 5.000 viviendas municipales con jardines delanteros y traseros, siete centros deportivos y nuevos parques, así como mejores condiciones para los trabajadores municipales y otros trabajadores locales.

En el apogeo del movimiento, el 29 de marzo de 1984 se produjo una huelga general en toda la ciudad en apoyo de la postura del ayuntamiento contra los recortes conservadores. 50.000 trabajadores y jóvenes se manifestaron frente a la reunión para fijar el presupuesto. Más tarde, el movimiento sindical de la ciudad discutió seriamente la posibilidad de emprender una huelga total en defensa del consejo contra los ataques del gobierno: 7.200 trabajadores votaron a favor de tal acción, incluida la mayoría de los trabajadores manuales.

En 1985, la manifestación nacional del Militante, con la participación de 5.000 personas, se llevó a cabo en el Royal Albert Hall. Pero con el concejo de Liverpool aislado, la derecha del Partido Laborista, respaldada por la prensa capitalista y los tribunales, atacó a los concejales de Liverpool, el siguiente grupo en ser expulsado del Partido Laborista después del Consejo Editorial del Militante.

En 1988, a pesar de los ataques, la manifestación del Militante contaba con 8.000 personas y se llevó a cabo en el Alexandra Palace. Militante continuaría liderando la lucha masiva contra el impuesto electoral, cuando 18 millones desafiaron la ley y se negaron a pagar. Se produjeron más expulsiones, incluida la del Militante que apoyaba a los parlamentarios laboristas Dave Nellist y Terry Fields. Este último fue a prisión por desafiar la ley y negarse a pagar el impuesto electoral junto con millones de otros trabajadores.

El carácter del Partido Laborista ha cambiado ahora fundamentalmente y ya no cuenta con la participación activa masiva de la clase trabajadora en sus filas. La caza de brujas contra el consejo editorial del Militante fue sólo el primer paso. Desde entonces, junto con las expulsiones que continúan hoy, Tony Blair se deshizo de la Cláusula IV parte 4 de la constitución laborista que exigía la propiedad pública y que alguna vez estuvo impresa en todas las tarjetas de membresía del Partido Laborista.

Peter: Bueno, por supuesto que todo esto no ocurrió en el vacío. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el contexto de la situación económica y social general y hubo un movimiento gradual hacia la derecha. Creo que el punto central que debemos destacar es que no fue fácil para los cazadores de brujas. No fue un paseo por el parque.

En realidad fue una guerra civil en el Partido Laborista librada por la derecha, respaldada por los capitalistas de mil maneras diferentes. Instaron a la derecha en el Partido Laborista a que, si querían ser aceptables y convertirse en los segundos once del capitalismo, si les gusta usar ese término, entonces tenían que cumplir con su deber de hacer que el Partido Laborista fuera seguro. Podemos ver este proceso teniendo lugar a gran escala con Starmer cerrando partidos locales y encargándoles sus propios candidatos para las elecciones. ¡Y mira cómo se deshizo de Corbyn!

Esto quedó demostrado también por la negativa a tolerar incluso a Ken Livingstone en la dirección del Partido Laborista de Londres durante un tiempo porque podría reflejar algunas de las presiones de los activistas de base.

Entonces, esta es una batalla en curso. Es la lucha de clases la que nunca parará. Necesitamos continuar construyendo el apoyo de la clase trabajadora para desafiar a todo el sistema capitalista.

Y la cuestión es que con Keir Starmer es bastante increíble su evolución. Está intentando reinventarse, junto con todas las demás criaturas del Partido Laborista Parlamentario. Si los empujan al poder, será una situación increíble.

Todos los partidos tradicionales están ahora bajo el martillo y serán puestos a prueba por los acontecimientos. Las poderosas fuerzas del capitalismo podrían quedar reducidas a polvo en el proceso. Y nosotros, el Partido Socialista por un lado, debemos estar preparados para el crecimiento de nuestro apoyo, un crecimiento mucho mayor de lo que la mayoría de nuestros miembros anticipan. En particular, la clase trabajadora y la juventud buscarán alternativas cada vez más radicales.

Estamos listos y nos prepararemos para eso. Nuestras experiencias al pasar por las expulsiones, las batallas que organizamos en Liverpool y la victoria contra el impuesto de capitación nos serán de gran utilidad para lidiar con lo que sea que venga de los patrones en un futuro no muy lejano.

‘El ascenso de Militant’ y ‘Liverpool: una ciudad que se atrevió a luchar’

Disponible en leftbooks.co.uk

